Предвыборные колебания: останется ли конституция Японии мирной?

Токио, , 02:42 — REGNUM В преддверии парламентских выборов в Японии, которые должны состояться 22 октября, вызывает интерес новая расстановка политических сил. Об этом в своей статье пишет доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Бывшая главная оппозиционная сила — Демократическая партия Японии — сошла со сцены. Ее новый лидер, бывший министр иностранных дел Сэйдзи Маэхара заявил, что его партия не будет выставлять своих кандидатов на предстоящих выборах. Вместо этого члены партии получат возможность выступить под знаменем другой партии, созданной недавно губернатором Токио Юрико Коикэ. Дело в том, что представительство в высшем законодательном органе страны у ДПЯ постоянно снижалось. Победив в 2009-м своих конкурентов из Либерально-демократической партии, ДПЯ сейчас может рассчитывать на голоса не более 10% избирателей.

Одним из основных вопросов, разделивших правящую партию и оппозицию, является вопрос о реформе конституции, особенно в аспекте сил самообороны. И Синдзо Абэ, и Юрико Коикэ согласны с пересмотром «мирной» 9-й статьи.

Смогут ли по-новому сгруппировавшиеся представители оппозиции противопоставить что-либо набирающей силу тенденции на пересмотр японской конституции, читайте в статье: Новая расстановка политических сил в Японии

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