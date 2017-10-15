В России создан новый орган для контроля над Правительством и депутатами

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 2 октября на закрытом заседании Временного Правительства утверждено в окончательной редакции «положение о Временном Совете Российской Республики» («предпарламенте»), предварительно рассмотренное на заседании правительства с участием Церетели 30 сентября. Согласно положению, Временный Совет

«Образуется из 555 членов, приглашаемых в состав Совета Временным Правительством по постановлениям общественных и политических организаций… Ведению Совета предоставляется обсуждение законодательных предположений, по коим Временное Правительство признает необходимым иметь заключение Совета… Совету предоставляется обращаться к Временному Правительству с вопросами, касающимися деятельности Временного Правительства… Временное Правительство может отказаться от сообщения Совету разъяснений по таким предметам, кои в интересах государственной безопасности не подлежат оглашению… Министры или их представители должны быть выслушаны в заседаниях Совета и его комиссий всякий раз, когда они того потребуют».

Открытие предпарламента, ранее назначенное на 5 октября, постановлено отсрочить до 7 октября. В связи с этим, ЦК РСДРП (объединенной) вынес резолюцию:

«Обсудив вопрос о сроке созыва Временного Совета Российской Республики, ЦК РСДРП (объединенной) находит, что Совет этот должен быть созван не позже 5 октября. Всякую дальнейшую отсрочку, из каких бы то ни было соображений, ЦК считает недопустимой и опасной».

На том же заседании принято постановление, что министр Никитин, как не поддерживающий контакта ни с партией, делегировавшей его в состав коалиционного правительства, ни с революционной демократией, более не является официальным представителем партии в правительстве, и за его действия она ответственности не несет.

Сенат постановил отказать Временному Правительству в опубликовании утвержденной последним инструкции генеральному украинскому секретариату. В качестве формального основания для отказа выдвинуто, что закона об украинском генеральном секретариате издано не было, почему сенат не может публиковать и инструкцию для несуществующего формально учреждения. В предварительных частных совещаниях сенаторов указывалось, что соглашение Временного Правительства с Украинской радой является незаконным, так как оно не вправе устанавливать автономию Украины до Учредительного Собрания.

Вечером состоялось совещание нового министра юстиции Малянтовича с прокуратурой по «делу 3—5 июля». Совещание установило, что дело пойдет общим законным порядком и никаким отклонениям от нормального порядка не подвергнется.

Министр народного просвещения Салазкин выступил в Государственном Комитете по народному образованию с речью, в которой заявил о своей готовности вести контактную работу с Комитетом, заявил себя сторонником автономии не только высшей, но и средней школы, но решительно высказался против участия учащихся в какой-либо форме в решении судеб школы, находя, что дело учащихся только учиться, а не вмешиваться в дело управления школой.

Сам Комитет высказался в принципе за бесплатность обучения в низшей и средней школе. Решено созвать в Москве с 28 декабря по 3 января всероссийское совещание по организации народного образования.

Военным министром и ЦИК Советов разосланы по всем фронтам представители для снабжения армии вещами к предстоящей зимней кампании.

Заседание Петроградского Совета посвящено вопросам об организации работ Совета, о разгрузке Петрограда и о событиях в Ташкенте. Новый состав Исполкома принял меры к размежеванию с ЦИК, к выделению аппарата и средств Петроградского Совета из общих до того с ЦИК и к усилению работы Совета.

Федоров в информационном докладе об организации работ Петроградского Совета сообщил следующие данные: касса Петроградского Совета, выделенная с 28 сентября из общей до того кассы ЦИК, имеет всего около 2000 руб. наличности; вопрос о средствах, находившихся в распоряжении ЦИК, остается открытым, и даже возможно, что часть основательного дефицита ЦИК придется покрывать кассе Петроградского Совета. Исполкомом создается ряд отделов: книжный склад, агитационный отдел, военно-следственная комиссия и пр.

По докладу Садовского о газете «Голос Солдата», бывшей до 12 сентября органом Солдатской секции Петроградского Совета и затем превращенной в орган ЦИК без ведома Петроградского Совета, благодаря чему Петроградский Совет остался без печатного органа, выражающего его политическую линию, — принята резолюция, требующая от ЦИК безотлагательной передачи одного из печатных органов, «созданных энергией и жертвами петроградского пролетариата и гарнизона», в распоряжение Петроградского Совета.

С докладами о характере происходивших в Ташкенте, начиная с 12 сентября, событий выступили представители Ташкентского Совета, указывавшие, что разгон Ташкентского Совета является началом того курса, который берет правительство по отношению ко всем Советам. Выступивший от имени Исполкома Петроградского Совета и фракции большевиков Володарский указал, что правительство желает анархии в стране для того, чтобы подавить революционную демократию. «ЦИК вел себя позорно, санкционировав посылку карательной экспедиции в Ташкент». Можно было бы жестоко, но справедливо заклеймить поступок ЦИК. Но Исполком не хочет этого и предлагает резолюцию, обещающую полную поддержку всем справедливым требованиям ташкентской революционной демократии, указывающую ЦИК на необходимость восстановления деятельности Ташкентского Совета, назначения следственной комиссии из действительных представителей революционной демократии и на недопустимость применения репрессий против рабочих и солдат.

Резолюция принята при поддержке всех фракций Совета. Против голосует только один меньшевик Богомазов, считающий, что ташкентские события обусловлены большевистской тактикой и агитацией. Под бурные аплодисменты Совета председательствующий Каменев заявил, что русский пролетариат всегда будет стоять на защите Советов, против которых посылаются карательные экспедиции и которые пытаются разогнать.

В конце заседания Каменев информирует собрание о состоявшейся 1 октября передаче монархистов, доставленных Гельсингфорсским Советом, в распоряжение следственной комиссии.

Петроградским Советом Крестьянских Депутатов принята резолюция по текущему моменту, требующая, в качестве условий для заключения демократического мира, передачи власти в руки Советов, реорганизации дипломатического корпуса на демократических началах и предложения немедленного перемирия на всех фронтах.

В Москве на съезде Советов Р. С. и К. Д. Московской области заслушаны доклады Эрлиха о результатах поездки делегации Советов за границу для организации Стокгольмской конференции, Эдмина — о работах Областного бюро и Вейцмана — о регулировании промышленности.

По докладу о Красной гвардии (докладчик Ярославский — большевик и содокладчик Рыбальский—меньшевик) 151 голосом принята поддержанная эсерами резолюция меньшевиков, отвергающая организацию Красной гвардии, так как

«Создание Красной гвардии отвлекает рабочий класс от его очередных политических и экономических задач… является технически невыполнимым… и ненужным при наличии революционной армии»

В исключительных случаях резолюция допускает создание вооруженных дружин, но без выдачи оружия на руки. От имени большевиков и объединенцев была предложена резолюция (собрала 123 голоса), призывающая к мобилизации всех сил революционной демократии для вооруженного отпора всем контрреволюционным попыткам в период войны и демобилизации армии —к повсеместному созданию Красной гвардии.

В Москве Пресненский районный Совет Р. и С. Д. и совместное заседание Басманного районного Совета с фабрично-заводскими и ротными комитетами по докладам о «демократическом совещании» присоединились к резолюции, принятой на заседании Московских Советов, с призывом мобилизовать все силы для грядущей борьбы под лозунгом: «Вся власть Советам».

В Выборге открылся съезд 42-го корпуса. По словам «Рабочего Пути»,

«Накануне открытия съезда в ЦИК была получена телеграмма, в которой меньшевики и с.-р., делегаты съезда, просили ЦИК прислать «сильную делегацию». Делегация была послана, но председателем съезда все же избран большевик — Юшкевич».

В Томске состоялись выборы в городскую думу, на которых большевики прошли на первом месте.

Общегарнизонный митинг в г. Кузнецке Саратовской губернии требует немедленного прекращения войны, передачи власти Советам и т.д.

В связи с состоявшейся 1 октября демонстрацией гарнизона и рабочих под большевистскими лозунгами, Исполнительный Комитет Совета Р. и С. Д. Ростова-на-Дону, состоящий из меньшевиков и с.-р., сложил свои полномочия. Назначены новые выборы.

Комиссар Финляндского областного комитета Советов Рабочих, Солдатских и Матросских Депутатов в Белоострове, назначенный для наблюдения за проходящими через таможенный пункт за границу товарами, задержал по подозрению в вывозе в неприятельские страны 70 вагонов грузов, отправлявшихся через Финляндию в Швецию (в том числе 36 вагонов машинного масла, эбонита, меди, муки, сахара, мыла, сала). Указанные в накладных адресаты заказов на эти грузы не делали и грузов не ждали. Начальник Белоостровского пропускного пункта сообщил об этом военному министру Верховскому, который телеграфно отдал следующее распоряжение:

«Не допускайте никакого вмешательства в ваши действия комиссаров областного комитета, которое совершенно незаконно. В случае попытки вмешательства и нарушения тем прямых указаний закона, телеграфируйте мне для немедленного приказа об их аресте. Военный министр Верховский».

В Ржев на подавление продовольственных волнений, кроме уже прибывшего 1 октября воинского отряда из Твери, двинуты войска из Москвы и Смоленска.

В Минске хлебный кризис, ввиду отсутствия подвоза, обострился; паек сокращен до 3 ф. на человека на 2 недели и пополняется выдачей картофеля и капусты с городских огородов.

В Кутаисе на почве дороговизны и недостатка продовольственных продуктов и товаров произошел погром магазинов.

В Петрограде временно прекращен отпуск масла по дополнительным карточкам. Цена на сахар повышена на 1 р. 60 к. за пуд.

В штабе Петроградского военного округа состоялось, под председательством помощника главнокомандующего округом по гражданской части Рутенберга (с.-р.) и при участии представителей районных продовольственных управ, совещание о снабжении продовольствием населения столицы. Рутенберг выступил с обвинениями против городского самоуправления и продовольственных органов в халатности и небрежности, от чего проистекают, главным образом, все недочеты в снабжении населения продовольствием, и заявил, что запасы продовольствия в Петрограде есть, надо лишь уметь использовать их.

В Баку поздно вечером подписано предварительное соглашение между бастующими с 27 сентября рабочими и нефтепромышленниками и владельцами подсобных предприятий. После долгих переговоров промышленники пошли на уступки. Стачечный комитет постановил возобновить работы на всех предприятиях 3 октября.

В Екатеринбурге продолжавшаяся 2 ½ месяца забастовка печатников закончилась победой: все требования рабочих удовлетворены.

Ввиду постановки Московским Советом и гордумой на очередь вопроса о муниципализации аптечного дела, в связи с проявленным аптековладельцами упорством, собрание владельцев московских аптек пошло на уступки бастующим с 20 сентября служащим аптек и согласилось на устранение из аптек всех штрейкбрехеров и оплату бастующих по 1 октября. Вечером между союзом аптечных служащих и обществом аптекарей подписано соглашение об организации примирительной камеры для рассмотрения коллективного договора.

Передан на арбитраж министерства труда конфликт между рабочими и управлением Московско-Виндаво-Рыбинской ж. д., отказавшимся оплатить полностью рассчитываемых рабочих, вопреки телеграфному распоряжению товарища министра путей сообщения. Стачка в связи с этим продолжалась с 4 августа до 29 сентября.

Петроградским союзом аптечных служащих сделана последняя попытка достигнуть соглашения с нежелающими идти ни на какие уступки аптекарями; в случае неполучения ответа, 3 октября, с 3 час. дня, начнется общая забастовка служащих всех петроградских аптек.

В Харькове открылся учредительный съезд горнорабочих Донецкого бассейна и Криворожья. Решено образовать единый профсоюз горнорабочих юга России («Горнотруд»).

В день столетия смерти Косцюшко (руководителя поддержанного Россией польского восстания 1794 года против короля Речи Посполитой) в Минске состоялся разрешенный Керенским парад представителей формируемых польских частей.

Раскольников, арестованный по «делу 3—5 июля», в письме из «Крестов» (Выборгская одиночная тюрьма) о приемах следствия по «делу большевиков» разоблачает применяемые в следствии фальсификаторские методы.

В Тифлисе открылся первый областной Кавказский съезд организаций РСДРП (б). Представлено 24 организации с 8636 членами партии.