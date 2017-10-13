В Подмосковье почти состоялся голодный бунт

Санкт-Петербург, , 12:00 — REGNUM 30 сентября «Рабочий путь» печатает телеграмму ВЦИК, Керенскому, военному министру и комиссару Северного фронта от Исполкома объединенного Совета депутатов латышских стрелковых полков, в которой тот выражает протест против закрытия газеты «Свободный Стрелок», издаваемой Комитетом.

«Распоряжение о закрытии газеты последовало в то время, когда латышские стрелки героически боролись на Рижском фронте, принужденные отступать вследствие провокации контрреволюционной Ставки».

Далее телеграмма говорит, что, если приказание о закрытии ее не будет отменено, то газета будет издаваться явочным порядком. Подобные же телеграммы с протестами по поводу закрытия газеты получены от трех латышских полков, от Исполкома 12-й армии и от комиссара 12-й армии.

Временное правительство назначило открытие нового сейма на 19 октября.

На заседании ВЦИК заслушивается доклад Фишгендлера о поездке в Гельсингфорс делегации, посланной ВЦИК по просьбе морского и военного министров, целью которой было содействовать прекращению самосудов, правильному ведению следствия при участии демократических организаций, восстановлению нормального отношения к командному составу и т. д. Фишгендлер повторяет факты, озвученные ранее (28 сентября) на заседании бюро ВЦИК.

Соколов (2-й член делегации) говорит, что Фишгендлер ошибся, говоря, что гельсингфорсская демократия никак не реагировала и не выразила своего негодования по поводу убийств офицеров, совершенных в Гельсингфорсе. Еще до поездки делегации в Гельсингфорс Центрофлотом была послана телеграмма, в которой он выражал свое негодование по поводу самосудов, имевших место на Балтфлоте, и призывал весь Балтфлот принять меры к тому, чтобы подобные самосуды больше не повторялись. На заседании Центробалта также была вынесена резолюция, выражавшая негодование по поводу убийства офицеров. Затем, на соединенном заседании Финляндского Революционного Комитета была вынесена резолюция, в которой говорилось, что подобные самосуды недопустимы и что Революционный Комитет не одобряет подобных убийств.

Команда «Петропавловска» никаких комиссий к себе не допускает. Когда делегация хотела расследовать там события, этого фактически нельзя было сделать, так как «Петропавловск» был объявлен на военном положений и туда никто не допускался. Вряд ли мог сделать расследование и Революционный Комитет. Выступление Корнилова нарушило те отношения между офицерами и матросами, которые наладились за несколько месяцев предыдущей работы.

Берг (3-й член делегации) говорит, что так как команда «Петропавловска» все равно никаких комиссий к себе не допустит, то бесполезно говорить о каких-либо новых комиссиях.

Венгеров делает доклад о положении дел в Выборге. Он говорит, что враждебные отношения к офицерству создавались давно, но особенно сильно обострились они после репрессивных мер, принятых в связи с июльскими событиями. Он возражает против заявления Соколова, что незадолго до корниловщины отношения между офицерами и матросами и солдатами улучшились. Доказательством служит то, что еще 14 августа исполнение одного из приказов Керенского было рассмотрено как ограждение контрреволюционных проявлений офицерства. Вообще же, самые мелкие приказы — совершенно не выполнялись. Атмосфера разрядилась в корниловские дни, причем из арестованных чектырех офицеров двое, в том числе генерал Ванковский, никакого отношения к корниловщине не имели. Относительно же двух остальных офицеров имелись кое-какие данные, устанавливающие попытку их выполнить приказы Корнилова. Однако освещение роли Выборгского Совета в этих событиях буржуазной прессой совершенно ложно. Выборгский Совет принял все зависящие от него меры.

Масленников находит главную причину волнений в армии и флоте в политике Временного правительства и в коалиции. Каменев предлагает не вносить в резолюцию элемента осуждения Революционного Комитета, так как между сообщениями делегатов имеются противоречия. Церетели находит, что необходимо резко выступить по поводу бывших событий и назвать вещи своими именами.

Фишгендлер настаивает на том, чтобы в резолюции было указано, что Финляндский Революционный Комитет не выполнил принятых на себя обязательств произвести расследование убийств офицеров командой «Петропавловска». Рязанов горячо возражает против этого, предлагает снять резолюцию с порядка дня и обсуждение ее перенести на следующее заседание, на котором присутствовал бы и представитель Финляндского Революционного Комитета. Предложение его отклоняется большинством: 38 голосов против 18.

Затем принимается резолюция Фишгендлера 38 голосами против 20, при 7 воздержавшихся:

«ВЦИК, подтверждая свою резолюцию от 10 сентября и вновь выражая свой энергичный протест и негодование против самосудов и заслушав сообщение делегации ВЦИК об ответе Революционного Комитета Финляндии на предложение ВЦИК содействовать ведению следствия с участием демократических организаций о событиях на «Петропавловске», а также принимая во внимание сделанное 28 сентября на заседании Бюро ВЦИК заявление председателя Финляндского Революционного Комитета о том, что обещанное этим Комитетом расследование не предпринималось и Революционный Комитет уже прекратил свое существование, ВЦИК признает, что Революционный Комитет Финляндии не выполнил принятых им на себя обязательств.

ВЦИК поэтому предлагает Областному Комитету Финляндии, принявшему все дела Революционного Комитета, предпринять все необходимые шаги для производства расследования. Вместе с тем ВЦИК предлагает военно-следственному отделу ВЦИК содействовать всеми имеющимися в его распоряжении средствами скорейшей организации следствия».

После этого принимается 51 голосом при 10 воздержавшихся резолюция Венгерова:

«Заслушав доклад о событиях по работе следственной комиссии в Выборге, ВЦИК настаивает на полном содействии революционным организациям Выборга по доведению до конца в кратчайший срок всех работ демократической следственной комиссии и проведению в жизнь всех ее постановлений».

Дальнейшее заседание происходит при закрытых дверях. Заслушивается доклад о положении армий Северного фронта, прения переносятся на следующее заседание.

Открылся Съезд Советов Московской области. Заслушаны доклады по текущему моменту.

«Рабочий путь» пишет:

«На днях состоялось торжественное заседание обновленного Совета солдатских и рабочих депутатов в г. Саратове. Состав Совета: большевиков — 300, с.-р.— 90, меньшевиков — 53. В Исп. Комитете большевиков —18, с.-р. — 8 и меньшевиков — 4.

Здесь и сказался орехово-зуевский пролетариат. Пришедшие ликинцы были разобраны в несколько минут. Долго еще многие разыскивали ликинцев, но они уже все разошлись по рабочим квартирам и казармам.

После 6 часов вечера вновь собрались. Короткий митинг. 25-тысячное собрание решило заработок этого дня отдать ликинцам. Начался кружечный сбор, сбор по подписным листам. Собрание на фабрике Зимина, кроме однодневного заработка, постановило передать ликинцам 500 руб. С пением революционных песен орехово-зуевские рабочие проводили ликинцев. К 10 ч. вечера подсчет собранных денег в кружки и по подписным листам дал 3540 р. 30 к.

Так чуткие орехово-зуевские пролетарии демонстрировали, как они понимают рабочую солидарность. Так сорвалась первая попытка фабрикантов в этом районе разорвать единство рабочего класса, вызвав голодный бунт.

А владельцами этой фабрики являются В. А. Смирнов и С. А. Смирнов, приглашенный теперь государственным контролером во вновь созданное коалиционное Временное правительство».

ЦК большевиков обратился с воззванием по поводу текущего момента ко всем рабочим и солдатам:

«В самый критический момент революции, в самое трудное время для нашей страны меньшевики и официальные социалисты-революционеры еще и еще раз предали интересы рабочих, солдат и крестьян, отдавши власть корниловцам-кадетам. Контрреволюционное правительство Керенского осталось у власти, и при нем создается законосовещательный буржуазный предпарламент, призванный, по плану к.-д., заменить собой Учредительное собрание и помочь контрреволюции раздавить Советы…

Не успело еще разъехаться Демократическое совещание, как правительство Керенского снова принялось за репрессии против рабочих, солдат и крестьян. В Ташкенте хозяйничает карательная экспедиция, железнодорожников пытаются арестовывать и предавать суду, в Донецкий бассейн, по первому требованию угольных баронов-локаутчиков, посылается диктатор на предмет «усмирения» рабочих, аресты крестьян, членов земельных комитетов, продолжаются, революционные финляндские полки начинают раскассировываться…

Международные шулера дипломатии готовят империалистский мир за счет России и за счет слабых мелких государств. Английская и французская буржуазия не скрывает своей ожесточенной ненависти к русской революции. Шайка Вильгельма откровенно признает, что искры революционного пожара перелетели из России в Германию, зажегши революционное движение в германском флоте. Империалисты обеих коалиций одинаково ненавидят русскую революцию. На радостях по поводу заключения империалистского мира обе стороны готовы будут заклать нашу революцию и тем убить в зародыше готовую вспыхнуть международную революцию пролетариата. И при таком положении вещей демократическое совещание оставляет судьбы нашей иностранной политики в руках кадетских империалистов и борьбу за мир возлагает на Терещенко, к которому для посылок будет приставлен Скобелев…

Будьте настороже, товарищи! Не надейтесь ни на кого, кроме как на самих себя. Не теряйте ни одного часа, готовьтесь к съезду Советов, созывайте областные съезды, добейтесь того, чтобы на съезд были посланы противники соглашательства, не уступайте ни пяди из завоеванных Советами позиций на местах!

Соглашательская политика позорно проваливается с каждым днем. Всюду рабочие снимают с постов эсеров и меньшевиков. Московские выборы в районные думы показали, что доверие масс к нашей партии растет с необычайной быстротой, что «даже» промежуточные элементы отбрасываются прочь с дороги… В лагере самих эсеров и меньшевиков началось расслоение…

Контрреволюция не может спокойно взирать на рост наших сил. «Новое» правительство хочет вызвать гражданскую войну сейчас, немедленно, чтобы попытаться в крови рабочих и солдат утопить революцию…

Борьба за съезд Советов. Мобилизация сил на съезде Советов. Вся власть Советам. Таков наш путь».