Новосибирцам предложили «вслепую» выбрать своего губернатора

Новосибирск, , 08:55 — REGNUM На фоне разговоров и слухов о скорой отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого (которую, впрочем, ещё сегодня утром опроверг начальник департамента информационной политики правительства региона Сергей Нешумов), одно из региональных СМИ предложило новосибирцам «неожиданную игру» (как они её сами назвали): «Посади своего губернатора». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Игра, которую предлагают «НГС.Новости» довольно проста: из списка имён «претендентов» на пост руководителя Новосибирской области, «которые чаще всего фигурируют в разговорах так называемых экспертов», читателям и предлагается выбрать того, кто более, по их мнению, подходит для этой должности. Интересно то, что самих имён не называется, а выбирать своего кандидата предлагается по короткому резюме соискателей.

В конце «теста» редакция подчёркивается, что «справедливости ради отказались от подведения итогов голосования, чтобы избежать подозрений в симпатии к тому или иному политику или тем более в накрутках результатов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разговоры о скорой отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого начали набирать оборот после того, как главам ряда регионов РФ предрекли досрочные отставки. Источники, близкие к Администрации президента, сообщали, что к концу сентября кадровые решения могут досрочно затронуть руководство Ивановской, Самарской, Нижегородской, Мурманской, Новосибирской и Омской областей, Ненецкого автономного округа, Красноярского и Алтайского краев. Не исключалось, что в этом списке окажутся один или два региона Северного Кавказа.

И 25 сентября президент РФ уволил с поста губернатора Самарской области Николая Меркушкина, 26 сентября в отставку ушёл глава Нижегородской области Валерий Шанцев, 28 сентября свой пост покинул губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

И после этого Новосибирск замер в ожидании.

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Но одно из СМИ не выдержало и в ночь на 5 октября выдало новость об отставке губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого.

На сайте «ФедералПресс» вышла новость под заголовком «Губернатор Городецкий написал заявление об отставке».

Уже утром 5 октября начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов эту информацию опроверг, подчеркнув, что губернатор накануне ездил на совещание в Минтранс, в Администрации президента не был.

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Стоит, впрочем, сказать, что уход с поста Владимиру Городецкому пророчили неоднократно. Так журналист Владимир Соловьёв в эфире программы «Полный контакт» на радиостанции «Вести ФМ» ещё 14 февраля 2017 года призывал его к этому и заявлял, что ждет, когда Городецкий придёт с повинной, покается во всех грехах, всё расскажет, «освободит, наконец, от себя город, область, край, страну». До этого отставку Городецкому прочили по состоянию здоровья.

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Но несмотря на призывы и прогнозы сам Городецкий ещё в феврале 2017 года заявлял, что здоров и намерен «еще долго-долго оправдывать доверие земляков». А уже в сентябре, когда начались отставки глав некоторых регионов он отмечал, что «решение принимает президент. Он ничего не комментировал, что же мне тогда комментировать».

Отметим, Владимир Городецкий 18 марта 2014 года Указом президента Российской Федерации Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области. 14 сентября 2014 года одержал победу на выборах главы Новосибирской области. Он набрал 64,97% голосов. Явка на выборах губернатора оказалась рекордно низкой — за полчаса до закрытия участков их посетили 29,83% от общего числа избирателей (всего 633 968 человек). 24 сентября того же года Городецкий вступил в должность. До этого Владимир Городецкий с 2000 года был мэром Новосибирска.