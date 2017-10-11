Игорь Павловский, , 18:51 — REGNUM

Зачем России Арктика?

В 2013 году правительством РФ был принят документ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» и тогда же был утвержден президентом РФ.

К приоритетным направлениям развития Арктической зоны согласно этой стратегии относятся:

комплексное социально-экономическое развитие региона;

развитие науки и технологий, создание современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

обеспечение экологической безопасности;

международное сотрудничество в Арктике;

обеспечение военной безопасности, защиты и охраны государственной границы Российской Федерации в Арктике.

Северный морской путь

В условиях уменьшения времени покрытия льдом северных морей прохождение по СМП становится коммерчески рентабельным. Проход через СМП короче и по расстоянию, и по времени, чем южный маршрут. При соблюдении определенных условий северный маршрут представляет интерес и для контейнерных линий. Пристально следят за возможностями СМП и наши соседи, даже не являющиеся арктическими странами. Китай в этом году планирует впервые в истории осуществить 6 рейсов коммерческих судов по СМП китайской компанией COSCO Shipping, корейские компании планируют выходить на арктические маршруты в ближайшем будущем.

Полезные ископаемые в Арктике

На шельфе содержится четверть наших запасов нефти и половина запасов газа. Разведанные запасы на шельфе Северного Ледовитого океана составляют 25% мировых запасов углеводородного сырья. Структура российского экспорта более чем на 60 процентов состоит из экспорта ресурсов, конечно, идут попытки диверсификации структуры экспорта, но на данный момент это так, и прогнозируемый спрос на энергоресурсы и минералы в ближайшей перспективе будет расти, поэтому нам необходимо знать все о наших запасах в Арктике и учиться их извлекать. Сейчас существует ряд действующих проектов по извлечению нефти и газа и ряд перспективных. Причем добыча производится не только на шельфе, но и на земле, в сложных арктических условиях.

Развитие портовой инфраструктуры как толчок к развитию арктического региона

Для транспортировки добытых полезных ископаемых и для поддержания судоходства по СМП необходимо развивать портовую инфраструктуру. Порт Сабетта начал строиться в 2012 году, в 2013 принял первые суда, сейчас завершена первая очередь строительства. Порт построен для обеспечения перевалки углеводородного сырья Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения на Ямале и поставок природного газа, нефти и газового конденсата морским транспортом в страны Западной Европы, Северной и Южной Америки и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Пристально наблюдают федеральные власти за развитием другого порта — Мурманского, одним из значимых приоритетных проектов транспортной инфраструктуры Министерством транспорта был назван проект развития Мурманского транспортного узла. По плану, он должен быть реализован в 2020 году.

Наука, технологии, связь

Для развития Арктического региона требуется пристальное внимание фундаментальной и прикладной науки, многие направления исследований которых были свернуты в постсоветский период, сейчас к ним снова возвращаются. В условиях санкций необходимо развитие собственных технологий добычи нефти и газа в трудных арктических условиях. И многие из недоступных ранее технологий разработаны уже отечественными учеными. Таким образом, арктическая добыча углеводородов стимулирует развитие отечественной науки. Современная жизнь невозможна без развития связи. Этому уделяется большое внимание, как со стороны федеральной власти, так и со стороны социально ответственного бизнеса. В этом месяце оптоволоконный кабель дошел до Норильска, это важно для региона, в котором появился высокоскоростной интернет.

Международные связи и Арктический Совет

Россия является членом Арктического совета. Арктический совет — международный форум, созданный в 1996 году по инициативе Финляндии для защиты уникальной природы северной полярной зоны. В организацию входит восемь арктических государств: Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США. В рамках Арктического совета, председательство которого перешло к Финляндии от США весной этого года, решаются практические вопросы экологической защиты Арктики, вопросы безопасности мореплавания и взаимодействия служб береговой охраны полярных стран. Площадка Арктического совета — одна из немногих, где, несмотря на то, что 4 из 5 прибрежных арктических стран являются членами НАТО, сохраняется диалог между нашими странами. Наблюдателями в Арктическом совете являются также Китай, Южная Корея и Индия, которые интересуются и активно участвуют в арктических исследованиях, планируют использовать СМП, в том числе и в коммерческих целях.

Безопасность в Арктике и защита рубежей

В стратегии развития Арктической зоны отмечены и вопросы безопасности, причем безопасности в широком смысле — это и вопросы безопасности мореплавания, экологической безопасности, безопасности жизни, также выделены вопросы обороны. Необходимо понимать, что у российского Военно-Морского флота свободный выход в Мировой океан существует только из северных морей и из Петропавловска-Камчатского. Балтийскому флоту требуется пройти через датские проливы для выхода в мировой океан, а Дания — член НАТО. Черноморскому флоту требуется пройти через Босфор, который контролируется Турцией, тоже являющейся членом НАТО. В особый период с проходом военных кораблей через эти проливы могут возникнуть трудности, поэтому большое внимание уделяется развитию Северного флота, защите районов расположения кораблей с воздуха и моря. В арктическом регионе только в ближайшие два года были построены и введены в эксплуатацию две базы на островах Александры архипелага Франца-Иосифа и острове Котельный, входящем в архипелаг Новосибирских островов — Северный трилистник и Северный клевер, обеспечивающих круглогодичное несение службы военнослужащими, обеспечивающими защиту северных рубежей.

Арктика после четырех лет реализации правительственной стратегии развития становится одним из драйверов развития транспортной отрасли, нефте‑ и газодобывающих отраслей, науки, а также образования в сфере подготовки специализированных кадров для арктических регионов.

ИА REGNUM продолжает «Борьбу за Арктику»

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