Светлана Беломестных, , 00:05 — REGNUM

История уничтожения могущественного католического Ордена тамплиеров настолько же политична, насколько трагична.

Завоевание крестоносцами Иерусалима открыло паломнический путь на Святую землю. Девять рыцарей обязались сопровождать и охранять паломников, дав обет послушания, безбрачия и монашеской бедности. Спустя несколько лет преданности и нищеты инициатива рыцарей была поддержана королём Иерусалима Балдуином II. Он выделил Ордену под резиденцию церковь у замка Тампля, возведённого на месте древнего иудейского храма Соломона на Кипре, и он же инициировал Второй Крестовый поход. Именно эти «нищие рыцари» во главе с Гуго де Пейном основали Орден тамплиеров в 1119 году.

В течение последующих лет Орден стал невероятно популярен и престижен. Что особенно интересно, при девизе «Не нам, Господи, не нам, но имени твоему во славу…» орден «нищих рыцарей» ещё и стремительно богател. Часть средств Ордену обеспечивали военная добыча и пожертвования, однако это только часть. Принцы и герцоги, входившие в Орден, кое-что понимали в финансах. Ростовщическая деятельность тамплиеров легла в основу современной банковской системы: кредитование, векселирование, денежные операции с помощью ценных бумаг обеспечили Ордену сильную экономическую позицию. Кроме того, в 1139 году Папа Иннокентий II издаёт буллу, по которой подчиняет Орден себе и возлагает на магистра ответственность за политику и управление Орденом, что означало полную свободу. Здесь начинается период расцвета Ордена тамплиеров.

В последующие годы Орден стал настолько финансово могущественен, что буквально влиял на экономику страны: казначеи Ордена служили министрами финансов, и вся казна Франции была перенесена в Тампль. Но не только обогащением занимались рыцари Ордена. Огромные суммы тамплиеры вкладывали в развитие наук и искусств, строительство и благотворительность, за что Орден снискал уважение и любовь среди знати и народа. Трудно сказать, практиковал ли Орден тайные ритуалы и учения, скорее, этот миф связан с магией величия, поскольку члены Ордена имели огромное влияние на все сферы жизни страны, при этом оставаясь рыцарским духовным братством.

Но ни одно благоденствие не длится долго, и у тамплиеров нашлись завистники. В октябре 1285 года на французский престол взошёл король Филипп IV Красивый, пестуя самые амбициозные идеи создания единого государства. Путём войн и захватов он планировал подчинить все соседние земли, а также содержал обширный чиновничий аппарат, контролируя исполнение своей воли по всей стране. Война и чиновники — очень затратные затеи, поэтому король Филипп неизбежно и постоянно нуждался в деньгах. Вводя налоги на всё, что можно обложить налогом, включая национальность, король не успокаивает свою алчность. Беря денежные займы, правитель угнетает и сажает в тюрьму своих кредиторов, но и этого недостаточно. Позже король начинает «облегчать» государственные монеты, уменьшая в них количество драгоценных металлов, при этом номинал монет не только не снижается, но даже повышается. Оказавшись в серьёзной финансовой зависимости от Ордена тамплиеров, которому задолжал непогасимую сумму, король Филипп предпринимает попытку вступить в Орден, таким образом получив доступ к сокровищам, но получает только отказ. Тогда король решает, что ему необходимо избавиться от Ордена и присвоить себе его имущество.

Открытое нападение было невозможно, и поскольку Орден подчиняется только Папе, король задумал заговор. На тот момент Папой был Бонифаций VIII, враждебно настроенный по отношению к королю Филиппу и не поддерживающий его политики, впоследствии он подготовил буллу об отлучении короля от церкви. В ответ на такую дерзость король берёт Папу Бонифация VIII в плен. Освобождённый своими соотечественниками, Папа всё же очень скоро умирает, и его место занимает Бенедикт XI, но ненадолго. В 1304 году Папой становится архиепископ Бордо Бертран де Го, принимая имя Климент V. Именно он становится союзником короля Филиппа в его замысле по уничтожению Ордена.

Великий магистр Ордена тамплиеров Жак де Моле строит новый Тампль в Париже, сохраняя основную резиденцию на Кипре. По его соображениям, Франция могла стать владением Ордена, учитывая то, что южная часть страны представляла собой сплошные владения Ордена.

Магистр ещё не знает о готовящемся заговоре, но слухи о ереси уже быстро распространяются по стране. В 1307 году Жак де Моле собирает капитул Ордена в связи с обвинениями, и, желая опередить недоброжелателей, Великий магистр обращается к Папе Клименту V с просьбой о расследовании этих обвинений. Дальше события развиваются стремительно.

Папа сообщает о начале следствия королю Филиппу, но тот не желает дожидаться затяжного папского расследования и передаёт его королевской полиции, убеждая Папу лишить тамплиеров всех привилегий. Король издаёт самостоятельный указ и рассылает по своей Франции запечатанные пакеты с предписанием открыть их 12 октября.

Ранним утром 13 октября 1307 года по всей Франции происходят массовые аресты всех членов ордена с конфискацией имущества. Тамплиерам были предъявлены обвинения по сотне пунктов, включая отречение от Христа, богохульство, мужеложство, дьяволопоклонство и коррупцию. Тамплиеры были заключены в темницы, а сам король Филипп Красивый в тот же день занял французский Тампль и стал владельцем владений и сокровищ Ордена.

Под пытками многие члены Ордена признались в предъявляемых обвинениях. 22 ноября 1307 года Папа под давлением короля разрешает арест тамплиеров по всей Европе. В Англии, Испании, Германии и на Кипре Ордену удалось оправдаться, во Франции же процесс продолжался. В 1310 году после признаний под пытками многие члены Ордена были сожжены. Великий магистр Ордена Жак де Моле провёл в заточении несколько лет, сознаваясь в ереси и отрекаясь от этих признаний, однако 1314 году был сожжён, проклиная на костре короля Филиппа и Папу Климента V. Оба умерли в тот же год.

Так пятница 13-е вошла в историю как день официального уничтожения великого и могущественного Ордена тамплиеров бесчестными и подлыми манипуляциями жадного короля.

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