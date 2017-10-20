Елена Ханенкова, , 10:05 — REGNUM

В этот день — 20 октября — в 1947 году члены Комиссии по антиамериканской деятельности Палаты представителей Конгресса США начали расследование предполагаемых коммунистических влияний на киноиндустрию.

Годом ранее в июле 1946 года Уильям Уилкерсон, издатель и основатель The Hollywood Reporter, опубликовал статью под названием «Голосование за Джо Сталина». В ней он перечислил его «коммунистических сторонников»: Дальтона Трамбо, Мориса Рафа, Лестера Коула, Говарда Коха, Гарольда Бухмана, Джона Вексли, Ринга Ларднера-младшего, Гарольда Салемсона, Генри Майерса, Теодора Штрауса и Джона Говарда Лоусона. В августе и сентябре 1946 года Уилкерсон опубликовал и другие статьи с именами многочисленных предполагаемых коммунистов и им сочувствующих. Они стали известны как «Список Билли» или «Черный список Билли».

В это время послевоенная «Красная паника» находилась на пике. Сенатор из Висконсина Джозеф Маккарти, однофамилец эпохи, распространил антикоммунистическую паранойю на всю страну, но он не был связан с этим комитетом Конгресса, хотя их цели и совпадали. Опасаясь заговора, пропаганды в спектаклях и кино, а также найма в кинематограф исключительно коммунистов, комитет вызвал в суд более 40 актеров, режиссеров, писателей и руководителей студий, которых они допрашивали о политической принадлежности и просили назвать имена других голливудских коммунистов.

80 знаменитостей, в том числе Лорен Бэколл, Хамфри Богарт, Джин Келли и Джон Хьюстон, подписали петицию, осуждающую комитет как антиамериканский по своей сути, назвав его комитетом, который расследует политические взгляды отдельных граждан и потворствует антикоммунистическому импульсу эпохи.

Некоторые из тех, кого вызвали в суд, сотрудничали с комитетом на все сто, подтверждая «опасения» о том, что в Голливуде работают одни диверсанты. Среди этих «дружественных свидетелей» был и Рональд Рейган, который показал, что «небольшая клика» коммунистов «пыталась оказать разрушительное влияние» в Гильдии киноактеров, а также Уолт Дисней, который заявил, что они стояли за забастовкой в его студии. Согласно его показаниям, Дисней чувствовал себя особенно уязвимым перед Красной угрозой, он утверждал, что даже знал одного коммунистического агитатора — организатора профсоюзов Герберта Соррелла, и которого великий мультипликатор якобы опасался: «Он сделал бы пылесборник из моего предприятия, если бы захотел». Дисней сказал, что Соррелл был коммунистом из-за того, что «увидел его имя на вещах для коммунистического фронта».

Но десять сценаристов и режиссеров отказались давать показания, утверждая, что Первая поправка к Конституции США гарантировала свободу находиться в любой политической организации, которую бы они не выбрали. Конгресс так не считал, и через месяц «десятку» обвинили в неуважении к суду и в конечном итоге приговорили к одному году тюремного заключения и штрафу.

Некоторые сравнивали методы принуждения комитета и их тактику запугивания с гнетущими мерами, принятыми в нацистской Германии. «Меня здесь не судят, — заявил сценарист Лоусон.— Этот комитет находится под судом».

В тюрьме только один из участников «Голливудской десятки», которая к тому времени уже стала известной, обнаружил более теплые чувства к комитету. Режиссер Эдвард Дмитрык (украинского происхождения) выступал дважды в 1951 году, превзойдя даже Рейгана и Диснея в своем «дружелюбии».

Как сообщало издание TIME в своем освещении слушания: «На этот раз Дмитрий Дмитриевич не только признался, что состоял в партии в 1944—45 гг; он также предоставил комитету более длинный список членов партии (26 фамилий) — больше, чем любой другой свидетель на сегодняшний день, а также лучше всех описал и резюмировал всю эту коммунистическую «Операцию Голливуд».

Эти имена были добавлены к уже существующему черному списку, который рос в поистине промышленных масштабах и к тому времени успел уничтожить сотни успешных карьер. Но Дмитрык, как писали журналисты, говорил «с удивленным видом человека, впервые обнаружившего на себе грех». Он сказал, что считает, что имена должны быть известны, а коммунизм побежден.

«Это измена, и это означает, что [коммунистическая] партия совершает измену, — сказал он.— По этой причине я готов говорить сегодня».

Отвага и вызывающая позиция кинематографистов заставили обратить внимание общественности в национальной дискуссии по поводу антикоммунистических репрессий, которые охватили Соединенные Штаты в конце 1940-х и начале 1950-х годов. Но с Голливудским «черным списком» было окончательно покончено только в 1960-х годах, когда новый президент США Джон Кеннеди публично одобрил фильм «Спартак» по сценарию Трамбо.

Многие из авторов «Голливудской десятки» продолжали создавать сценарии под вымышленными именами после того, как были внесены в черный список. Используя псевдоним Роберт Рич, Далтон Трамбо также написал сценарий для фильма «Отважный» [The Brave One], который получил премию «Оскар» за лучший сценарную работу в 1957 году. Также Трамбо отдает сценарий фильма «Римские каникулы» своему другу Яну Мак-Леллану Хантеру. Фильм получает премию «Оскар» за лучший литературный первоисточник.

В 2015-ом году был выпущен фильм «Трамбо», довольно правдиво и детально повествующей о той эпохе. Он описывает жизнь голливудского сценариста и основан на биографии БрюсаАлександра Кука «Дальтон Трамбо».

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