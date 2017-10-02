Закон «О тишине» намерены принять в Алтайском крае

Барнаул, , 10:06 — REGNUM Жители Алтайского края, чьими соседями являются «фанаты отбойного молотка и перфоратора» смогут вздохнуть свободнее в случае, если в регионе будет принят закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Алтайского края». Соответствующий проект, принятый местными депутатами в первом чтении, уже вынесен на общественное обсуждение, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В документе, опубликованном на официальном сайте Алтайского краевого законодательного собрания, определены периоды «тишины», а также объекты и действия, нарушающие тишину и покой граждан на территории региона.

В частности, шуметь могут запретить с 22 часов 00 минут до 8 часов 00 минут в будние дни; с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в выходные и установленные в соответствии с федеральным законодательством нерабочие праздничные дни. Также закон «О тишине», возможно, будет действовать в обеденное время: с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно в квартирах и помещениях общего пользования в многоквартирных домах, жилых домах, жилых помещениях и помещениях общего пользования в общежитиях при использовании звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления и при проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ.

Исключение сделают только для жителей новостроек. Если дому меньше полутора лет, то запретное время для ремонта по будням с 22.00 до 8.00, в выходные и в праздники — с 22.00 до 10.00.

Также депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) ждут предложений и поправок, в том числе о том, как наказывать нарушителей.

«Принимая во втором чтении Закон «О тишине» мы одновременно будем уточнять 61-ю статью закона «Об административной ответственности». Она будет скорректирована в сторону усиления ответственности», — пояснил «Вестям» председатель комитета АКЗС по правовой политике Андрей Осипов.

Общественное обсуждение продлится до 12 октября.

Как уже сообщало ИА REGNUM, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в вопросах защиты тишины и покоя граждан пошли ещё дальше. В первом чтении они приняли законопроект об ответственности владельцев домашних животных за шум.

Как сказано в пояснительной записке к документу, «возможность введения данной нормы вытекает из требования к владельцам домашних собак и кошек соблюдать общественный порядок, не нарушать тишину и покой граждан».

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