Саркис Цатурян, , 00:47 — REGNUM

На дворе 8 марта 1953 года. Три дня назад при странных обстоятельствах ушёл из жизни председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин. Утренний номер газеты «Правда» выходит с лозунгом «Народ и партия едины», который мгновенно подхватывают остальные издания. Почему партия большевиков вдруг ратует за единство с народом? Неужели всё дело в борьбе за кадровые назначения? Может быть. Однако рупор КПСС скрывает от народа куда более страшную тайну, которая полностью обнажится в горбачевскую «перестройку» — отныне партия Ленина и Сталина живёт собственными интересами и представлениями о долге, она замыкается на себе и правит во имя самой себя.

Причина тому — имущественное расслоение в советском обществе, когда личные доходы партийных управленцев стали опережать зарплаты рабочих и крестьян. Сталин понимал опасность этой тенденции, потому и платил аппаратчикам меньше, чем работникам промышленности. Не случайно в годы его правления увеличенные пенсии имели геологи, металлурги, железнодорожники, моряки, учителя, врачи и работники машинно-тракторных станций. Однако с возрастом Сталину было намного сложнее вникать в детали, особенно после двух инсультов. Тем временем партия мечтала о «самоуправлении», чувство наживы не было ей чуждым.

Так, по данным управления делами ЦК, в начале 1950-х годов средний заработок в промышленности был 1200 рублей в месяц, а средний заработок секретаря обкома уже равнялся 1660 рублям. При этом большинство из них получали ежемесячно 4−5 тысяч рублей «временного денежного довольствия» из партбюджета, напоминает обозреватель газеты «Власть» Евгений Жирнов. Теперь правящая элита Советского Союза примиряет на себе барский образ жизни, одним из проявлений которого становятся спецпайки (только в Москве спецпайками пользовались 40 тысяч человек). Новые «дворяне» рождают новых «дворян» из собственного круга. Формируется каста.

Никита Хрущёв знает как управлять новым «дворянством» — после убийства Сталина он по собственному усмотрению увеличивает им пенсии, покупая лояльность. Летом 1953 года член Политбюро ЦК ВКП (б) Хрущёв проводит пенсионную реформу, которая увеличивает выплаты аппаратчикам. Управляющий делами Совмина СССР Михаил Смиртюков приводит параметры хрущёвской реформы:

«В 70-е годы обычная пенсия была 132 рубля максимум. А я на память могу сказать что, скажем, референтам Совмина давали персональную пенсию 175−180 рублей. Первым секретарям обкомов — 200 рублей и выше. В республиках председателю Совмина и секретарям ЦК — 300 рублей. Союзному министру было установлено 400 рублей. Зампредам Совмина — 500 рублей. Секретарям ЦК КПСС — 500 рублей. Но у них еще была добавка из партбюджета — 100 рублей».

Поэтому в сентябре 1953 года аппарат поддержит кандидатуру Хрущёва на Пленуме ЦК, утвердив его на должность первого секретаря ЦК. И даже всесильный Лаврентий Берия с его министерством внутренних дел не сумеет остановить боссов КПСС, которые делают ставку на Хрущёва. Он более предсказуемый и понятный. Хрущёв — просто свой, не из силовиков.

На первых порах это устраивает видного аппаратчика Георгия Маленкова, который со дня гибели Сталина по 8 февраля 1958 года будет управлять Советом министров СССР. Едва ли он мог тогда предположить, что 10 мая 1957 года Хрущёв протащит через Пленум ЦК закон «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью», который позволит ему уничтожать политическую опору Маленкова на местах — промышленные министерства. С помощью «децентрализации» народного хозяйства Хрущёв вносил хаос в госаппарат, перетягивая на свою сторону региональных руководителей партии. Потом кандидатуры этих «провинциалов» Хрущёв будет планомерно лоббировать в ЦК.

С назначением Хрущёва ЦК КПСС покупает себе спокойствие, но закладывает мину под Советское государство, которая взорвётся на XX съезде партии в 1956 году.

«После смерти Сталина их [хрущёвцев] наступление, направленное на разрушение социализма в остальных странах, становилось всё более мощным. Хрущёв, как и в Советском Союзе, стал подстрекать в Болгарии, Чехословакии, Польше, Румынии, Венгрии, а также в Албании антимарксистских, замаскированных и изобличённых элементов. Хрущёв и его сообщники стремились поставить под свой контроль этих людей там, где они стояли в руководстве, а там, где нет, — протащить их путём ликвидации надёжных руководителей интригами, путчами или же покушениями, какое хотели совершить на Сталина (и, пожалуй, вполне вероятно, что они совершили его)». Именно так описывает кадровую политику Никиты Хрущёва первый секретарь Албанской партии труда (1941 — 1985 гг.) Энвер Ходжа в работе «Хрущёвцы», которая увидит свет в 1980 году.

Предводитель албанских коммунистов, будучи воспитанником сталинского Коминтерна, изнутри знал проблемы советской партийной номенклатуры, которая даже в годы расцвета не представляла собой монолит. Вот что пишет по этому поводу сам Ходжа в сочинении «Хрущёв убил Сталина дважды»:

«Из того, как было сообщено о смерти Сталина и как была организована церемония его похорон, у нас, албанских коммунистов и албанского народа, как и у других, подобных нам, сложилось впечатление, что его смерти с нетерпением ждали многие из членов Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза… Даже на похоронах Сталина явно бросалось в глаза отсутствие единства в Президиуме Центрального Комитета: каждый его член пытался опередить других, выступить первым. Вместо того чтобы показать народам Советского Союза, коммунистам всего мира, глубоко потрясённым и безмерно опечаленным безвременной кончиной Сталина, единство в день несчастья, «товарищи» наперебой пытались выставлять себя. Хрущёв открыл траурную церемонию, Маленков, Берия и Молотов выступили перед Мавзолеем Ленина. Хрущёв и его сообщники по заговору вели себя лицемерно перед гробом Сталина и спешили закончить похоронную церемонию, чтобы снова запереться в Кремле и продолжить процесс раздела и передела постов».

Политика Хрущёва дискредитировала ЦК КПСС в глазах международного коммунистического движения, отдав тем самым первенство Коммунистической партии Китая во главе с Мао Цзэдуном. Прямым следствием выступления Хрущёва на XX съезде КПСС становится восстание в Венгрии 1956 года, которое унесло жизни более 700 офицеров и солдат Советской Армии. Москва в прямом смысле «потеряла лицо» перед Пекином, который (критикуя Хрущёва за «огульное отрицание» Сталина) стал сам говорить об «ошибках» Сталина.

«Коммунистическая партия Китая всегда считала и считает, что у Сталина действительно были некоторые ошибки. Эти ошибки имеют как гносеологические, так и социально-исторические корни. Необходимо критиковать те ошибки, которые были действительно допущены Сталиным, а не те так называемые ошибки, которые ему приписывают без всяких на то оснований, но эта критика должна вестись с правильной позиции и правильными методами. Мы всегда выступали и выступаем против неправильной критики Сталина, которая ведётся с ошибочной позиции и ошибочными методами», — пишет Мао в статье «К вопросу о Сталине», опубликованной «Жэньминь жибао» 13 сентября 1963 года. К 1969 году слова перерастут в пограничные столкновения СССР и КНР вокруг острова Даманский. Но это будет после.

А пока партия ищет Хрущёву замену. И находит. Его alter ego — Леонид Брежнев, у которого идеальная биография. Он устраивает и аппаратчиков, и силовиков. Знает границы и, самое главное, умеет (в отличие от Хрущёва) сохранять баланс между «сталинистами» и «хрущевцами». Брежнева вывели из состава ЦК сразу после смерти Сталина, до 1954 года он работал начальником политуправления Военно-морского министерства, заместителем начальника главного политуправления Советской Армии и Военно-морского флота. Занимал должность первого секретаря ЦК Компартии Казахстана, после чего вернулся в ЦК КПСС, а с мая 1960 года по июль 1964 года был председателем Президиума Верховного Совета СССР.

Его «звездный час» наступил 14 октября 1964 года, когда Пленум ЦК отправил Хрущёва в отставку «по состоянию здоровья». Для ЦК КПСС Брежнев — новая «точка опоры», возможность осуществить бескровный дворцовый переворот, который позволит сохранить власть и привилегии. Так везёт далеко не каждой сверхдержаве: дворцовый переворот в США 1963 года стоил президенту Джону Кеннеди головы. Хрущёв же отделался лёгким испугом.

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