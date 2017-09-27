Национальный рейтинг мэров городов России за август-сентябрь 2017 года

Москва, , 09:30 — REGNUM В августе-сентябре 2017 года лучше других справлялись со своими обязанностями (первая группа с 1-го по 25-е место — лидеры рейтинга мэров российских городов) градоначальники Москвы Сергей Собянин, Белгорода Константин Полежаев и Уфы (Башкирия) Ирек Ялалов. Тройка лидеров остается неизменной с июня 2017 года. Таковы данные рейтинга мэров российских городов за первый квартал 2017 года, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ.

Заслуживают хорошей оценки работы мэры городов (вторая группа с 26-го по 63-е место) — Сергей Чеботарёв (Тамбов), Сергей Дугин (Барнаул) и Евгений Авилов (Тула) — они в первой тройке «середняков».

Напомним, в июне тройку «середняков» возглавляли — Сергей Иванов (Липецк), Андрей Сысоев (Мурманск) и Эдхам Акбулатов (Красноярск). В сентябре мэр Липецка сместился вниз на 29-е место, а мэры Мурманска и Красноярска, напротив, поднялись в рейтинге и вошли в первую группу.

Группу аутсайдеров (третья группа с 64-го по 88-е место) возглавили: глава Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, Саратова Сергей Пилипенко, который 12 сентября 2017 года сменил Валерия Сараева, и Новосибирска Анатолий Локоть. Мэр Петропавловска-Камчатского занимает лидирующие позиции в группе аутсайдеров с июня.

Хуже всего в августе-сентябре 2017 года работали (с 86-го по 88-е место) градоначальники Окон Нохашкиев (Элиста, Республика Калмыкия), Олег Кузнецов (Чита, Забайкальский край) и Александр Перескоков (Киров), который остается на последних позициях рейтинга с июня.

Объектами национального рейтинга являются мэры 88 городов России. В их число входят руководители столиц всех субъектов РФ с добавлением представителей пяти крупных финансово-экономических центров: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. В рейтинг не включены представители Московской и Ленинградской областей в связи с отсутствием у этих регионов собственных административных центров.

Понятие «мэр» не имеет единого значения в различных субъектах России (как и в стране в целом). Под «мэрами» в исследовании понимаются избранные населением главы городов либо, при их отсутствии, те из руководителей, в официальной должности которых содержится определение «мэр». Муниципалитеты, для которых не подходят оба эти варианта, в рейтинге представляют руководители городских администраций (основываясь на изначальном значении слова «мэр»).

В случае с городами федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь) сделан акцент на отношении к их руководителям как к градоначальникам, а не как к главам субъектов.

Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса мэра («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

Павел САЛИН

Политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ.

Итоги выборов в городские собрания региональных центров стали концентрированным выражением итогов всего Единого дня голосования — 2017. Одним тезисом его суть заключается в том, что власти по-прежнему удаётся «продавать» населению статус-кво. При этом, повторюсь, в отношении именно этого уровня и типа кампании речь идет о концентрированном выражении сути всей кампании 2017 года, в то время, как другие уровни или локации выборов сопровождались «бантиками», позволяющими замаскировать эту консервацию статус-кво. Так, в случае с привлекшими наибольшее внимание политического класса губернаторскими выборами таким «бантиком» выступала имитация обновления — речь идёт о пресловутых «молодых технократах». В ходе избирательных кампаний они демонстрировали стилистику, которая выгодно отличала их от предшественников, но насколько новая «упаковка» приведёт к появлению нового содержания — большой вопрос, ответ на который избиратели получат уже в течение ближайшего года. Такой же «бантик» квазиобновления был и, например, на муниципальных выборах в Москве, позитивные итоги которых для непарламентской оппозиции весьма преувеличены.

Что же касается выборов депутатов городских собраний региональных центров, то в подавляющем большинстве случаев можно было наблюдать старую добрую кампанию по лекалам, которые существуют уже более 10 лет и эффективно используются властью, может быть, сейчас с поправкой на большее внимание юридической стороне процедуры, да и то, не везде. Например, у многих вызвало вопросы большое количество досрочно проголосовавших в Пскове. Однако итог кампании 2017 вполне укладывается в существующие последние 10 лет рамки, причем как для «Единой России», так и для парламентской оппозиции. Уверенную победу в большинстве региональных центров одержала ЕР (как по партийным спискам, так и по одномандатным округам), а парламентская оппозиция почти везде заняла второе и третье места по числу мандатов, количество которых в разы меньше, чем у ЕР — точная копия голосования в Госдуму-2016. При этом убедительную победу ЕР одержала и в регионах, где ожидались «сюрпризы» от местных элит, недовольных приходом «варягов» и их поведением, например, в Ярославле. В Пскове достаточно отлаженной электоральной машине местного лидера «Яблока» Льва Шлосберга удалось провести в городское собрание только одного депутата (правда, о высокой доле досрочно проголосовавших см. выше).

Исключением из общего тренда могут служить выборы в административных центрах Омской и Кировской областей, где ЕР получила существенно меньше 50%. Правда, как и в случае с Москвой, где второе место непарламентской оппозиции подаётся чуть ли не как начало «революции снизу», встаёт большой вопрос, сможет ли оппозиция конвертировать свой электоральный успех в более значимый успех административный. Другими словами, сможет ли она создать там устойчивые правящие коалиции, или, как обычно бывает, ЕР заключит с одной из оппозиционных фракций соглашение и получит фактическое большинство. Если в российской столице приближение мэрских выборов будет работать на поддержание внимания федеральных СМИ к оппозиционным муниципальным депутатам, что затруднит возможные попытки московских властей «закатать» их административным катком поодиночке, то в Омской и особенно Кировской областях такой ситуации не ожидается, поэтому, скорее всего, там ЕР сможет поэтапно «ассимилировать» формальных победителей выборов в административные центры регионов.

Таким образом, пока власти удаётся «продавать» населению статус-кво. Правда, следует учитывать, что в начале осени население настроено наиболее лояльно (именно поэтому на начало сентября и назначили в свое время единый день голосования). При этом на март приходится пик недовольства граждан, что подтверждается статистикой последних лет существования двух дней голосования — в марте и октябре. Так что в марте власть могут ожидать сюрпризы даже в тех региональных центрах, где в сентябре ЕР получила подавляющее большинство.

Владимир СЕМАГО

Российский политический деятель и бизнесмен, депутат Государственной думы (1993−1999; 2006−2007 гг.)

Последний раз мне довелось участвовать в выборах мэра в 1999 году. Происходило это в Москве. До этого в 1988 году участвовал в выборах мэра города Нижний Новгород. Рассматриваю выборы как позитивную и полезную для общества процедуру. При условии полновесного освещения в СМИ и проведения дебатов и дискуссий между кандидатами. Считаю полнейшим анахронизмом и политической стагнацией организацию и проведения выборов мэров в нынешних политических условиях, там, где они есть. Мэр как общественная и политическая фигура будет полезным и необходимым лишь как составляющая часть общей системы муниципальной власти. Власть в городе должна принадлежать улице. Приближенность и актуальность решаемых муниципалами вопросов к реальной жизни горожан, делает её прозрачной и контролируемой. Когда граждане слышат о Керченском мосте, то их отношение к этому проекту весьма безразличное. Когда же речь заходит о том, что бы починить мост через речку, то каждый из жителей ощущает значимость этой проблемы: он по нему каждый день ходит. Когда пишут, что украли миллиарды из казны, это мало кого задевает. Когда человек узнает, что улицу не ремонтируют, потому что пропали деньги, он легко политически возбуждается и стремится найти и деньги и виновного. Мэр города — политическая и хозяйственная фигура, в компетенции которой находятся вопросы общегородского масштаба. Городской орган представительной власти находится в положении контролирующего органа, способного донести до граждан результаты своего контроля через муниципальные советы. Формирование городского представительного органа, его функции, права и обязанности должны рассматриваться в жёсткой связке с деятельностью мэра. Только в условиях сбалансированного функционально связанного существования мэра и городской представительной власти может возникнуть эффективная модель управления городом.

Наталия ЗОРКАЯ

Социолог. Ведущий научный сотрудник, глава отдела социально-политических исследований Левада-центра

Трудно сказать, из чего складывается отношение людей к мэрам в целом, так как мы замеряем общий уровень доверия. Несмотря на то, что мэры большинства российских городов сегодня фактически назначаются, общество волнует и обсуждается весьма активно тема прямых выборов градоначальников. В результате исследования, проведённого в сентябре «Левада-Центром» в 48 российских регионах, оказалось, что 65% россиян сегодня хотели бы сами, посредством прямого голосования, выбирать мэра города. Этот результат меня не очень удивляет. Значительная часть людей сегодня не воспринимает выборы как что-то реальное, конкурентное. Голосовать ходит всё меньшее и меньшее количество граждан. Это показала последняя муниципальная кампания, отличившаяся рекордно низкой явкой. Как правило, на участки доходят или те, кто политически активен или же те, кто вынужден голосовать по указке. Явка становится всё ниже. Но, тем не менее, идея о том, что власть всё-таки должна выбираться на честных открытых выборах, не исчезает. Конечно, людям важен их местный уровень.

Показателен и тот факт опросов, что население выступает за прямые выборы на протяжении многих лет. То, что люди не принимают полностью нынешнюю систему, когда руководитель города выбирается конкурсной комиссией, часто по рекомендации губернатора, косвенно говорит о том, что степень недоверия к местной власти и такой системе фактического назначения городского начальства довольно высока. По последним сентябрьским данным, в среднем россияне высказывают одобрение деятельностью мэров — 56%. То есть и доля не одобряющих весьма существенна. Конечно, это усреднённая картина, и, надо понимать, что более точная оценка зависит от уровня жизни в том или ином регионе, от того, насколько местное население страдает от экономического кризиса, депрессивность региона и как со всеми этими проблемами местное начальство справляется. И оптимистичные цифры так называемого одобрения деятельности местных руководителей, на мой взгляд, признак готовности людей приспосабливаться к существующей власти.

Получается противоречивая картина: поддержка остаётся достаточно высокой. Но за этим стоит и значительное недовольство властью на разных уровнях (это мы знаем по другим своим опросам), недовольство тем, как решаются проблемы, какие перспективы. Но люди ко всему этому пассивно приспосабливаются, предпочитая высказывать одобрение. А недовольство и недоверие ясно проявляется в желании большинства напрямую выбирать местную власть.

Олег БОНДАРЕНКО

Политолог, директор Фонда прогрессивной политики

Есть мэры и мэры. Вечная российская дихотомия: противостояние «губернатор — против мэра областного центра» постепенно уходит в прошлое. Не во всех регионах, но в большинстве ситуация развивается именно по такому сценарию. Другая исчезающая особенность — институт «мэрства». Он был ещё сколько бы то ни было важным, пока мэры избирались прямым голосованием гражданами городов. Сейчас, когда мэров могут назначать, их вес, статус должности девальвированы. Сохраняются ещё регионы, где фактически из мэров пытаются делать возможных потенциальных губернаторов. И федеральный центр не везде удовлетворённый работой губернатора пытается создать конкуренцию, хотя иногда и искусственную, как, например, в Иркутской области. Но это скорее исключение из правил, не определяющее общей тенденции.

Игорь ТИТОВ

Политолог, член Совета директоров, исполнительный директор Группы «РосПолитКонсалт»

Начнём с того, что у нас, в России, всегда был термин «градоначальник», то есть начальник города. Да, был генерал-губернатор, но это, скорее, была креатура царя, а не местных элит. Но, вот главным городом в регионе, административным центром, по-нашему, всегда руководил Голова, причём, как правило, из местных. И роль его в управлении и организации жизни была весьма высока.

Что происходит сегодня. Во-первых, полный бардак в законодательстве. Где-то мэр. Где-то глава администрации. Где-то председатель Горсовета депутатов. Так кто, в итоге, городом-то руководит? Я не раз видел именно системный конфликт между «как бы главой города» и «как бы главой администрации» этого же города. Пойдём дальше. Только ленивый не юморит, что должность главы административного центра региона, прямой путь за решётку. У нас теперь мэр, вторая «по травматизму» профессия, после каскадёра. И посадить его могут абсолютно за всё. Было бы желание, или, как говорят, политический заказ.

А теперь, по технологии. Администратор города (уж как бы он не назывался), абсолютно зависим от высшего должностного лица региона (а, по-нашему, губернатора). Если, по теории управления, есть три уровня ответственности, то глава города сегодня может себе позволить только тактический и оперативный. На бюджет он не влияет, есть подконтрольные губернатору депутаты. За каждую копейку он в отчёте, а над ним куча контрольно-проверяющих структур. В любом мэре, действующий губернатор видит себе конкурента, а, читай, врага. И вот, в этой связи, функция руководителя города сводится до «мальчика для битья». Или, если идёт во власть большой бизнес, и он знает, зачем туда идёт, то это уже совсем другая история. И совсем другая мотивация, договорённости и мера ответственности.

Первая группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ 1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва город федерального значения Москва 2 ПОЛЕЖАЕВ Константин Алексеевич Белгород Белгородская область 3 ЯЛАЛОВ Ирек Ишмухаметович Уфа Республика Башкирия 4 КОНОНЕНКО Иван Леонидович Салехард Ямало-Ненецкий автономный округ 5 МЕТШИН Ильсур Раисович Казань Республика Татарстан 6 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Санкт-Петербург город федерального значения Санкт-Петербург 7 МООР Александр Викторович Тюмень Тюменская область 8 НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Якутск Республика Саха (Якутия) 9 ГОРОБЦОВ Константин Михайлович Калуга Калужская область 10 ПЕРВЫШОВ Евгений Алексеевич Краснодар Краснодарский край 11 РЯШИН Максим Павлович Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский автономный округ 12 ХУЧИЕВ Муслим Магомедович Грозный Чеченская Республика 13 ТУЛТАЕВ Петр Николаевич Саранск Республика Мордовия 14 АРАПОВ Евгений Сергеевич Оренбург Оренбургская область 15 ЛАДЫКОВ Алексей Олегович Чебоксары Чувашская Республика 16 ГРИШАН Юрий Федорович Магадан Магаданская область 17 ШОХИН Андрей Станиславович Владимир Владимирская область 18 СОКОЛОВ Александр Николаевич Хабаровск Хабаровский край 19 ДЖАТДОЕВ Андрей Хасанович Ставрополь Ставропольский край 20 АКБУЛАТОВ Эдхам Шукриевич Красноярск Красноярский край 21 БЕРДНИКОВ Сергей Николаевич Магнитогорск Челябинская область 22 МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович Набережные Челны Республика Татарстан 23 ПАХОМОВ Анатолий Николаевич Сочи Краснодарский край 24 СЫСОЕВ Андрей Иванович Мурманск Мурманская область 25 БЕРДНИКОВ Дмитрий Викторович Иркутск Иркутская область

Для оценки достижений и неудач Сергея Собянина (Москва) ключевым событием явились выборы муниципальных депутатов. Почти во всём остальном, как в хорошем, так и в плохом, его положение, как и аргументы наблюдателей остались прежними. В отношении к указанному событию мнения экспертов «Национального рейтинга» разошлись. Однако большая их часть посчитала итоги и ход данного электорального действа в целом успешными для Сергея Семёновича. Незаметная кампания, построенная на максимальном понижении явки, увенчалась успехом: получением абсолютного большинства мандатов, что позволит на выборы мэра с помощью муниципального фильтра пропустить только тех кандидатов, кого пожелает федеральный центр. На фоне больших сомнений, что в ближайшее время фильтр этот будет серьёзно ослаблен, это как раз то, что столичному руководителю было нужно. Особенно с учётом имиджевых проблем мэра у населения. Более того, представительство ЕР в результате даже увеличилось, как и её преимущество «над всеми прочими», взятыми совокупно.

На этот раз московская администрация старательно и небезуспешно демонстрировала приверженность выборам, максимально чистым с юридической точки зрения. Мэр поддержал идею обеспечить избирательные участки системами видеонаблюдения. По сравнению с муниципальными выборами 2012 года, как по мановению волшебной палочки в два раза уменьшилось число голосовавших надомников. Была показательно принесена коллективная «сакральная жертва» в лице руководства и председателей всех избирательных комиссий в Ново-Переделкино, снятых накануне дня голосования за «грубейшие нарушения».

Ротация кандидатов, прошедших не под флагом ЕР, с системных коммунистов на имеющих репутацию более протестных «яблочников», явилось одним из показателей чистоты электорального процесса. На этот факт власти могут теперь вполне обосновано ссылаться. Победа оппозиционеров, на фоне низкой явки, продемонстрировала как их способность мобилизовывать свой актив, так и отсутствие реальной массовой поддержки, даже на фоне существенного недовольства избирателей происходящим в городе. Незамедлительно возникший конфликт за лидерство среди лидеров оппозиционных «победителей», так же подтвердил вполне оптимистический сценарий для Сергея Собянина и Кремля.

Пожалуй, единственным серьёзным обстоятельством, омрачающим победу ЕР и мэра, явилось доминирование протестно настроенных депутатов в некоторых муниципалитетах Москвы. Безусловно, если бы они были «размазаны» более равномерно, для власти было бы лучше. Но абсолютное не является категорией реальной жизни и без этой вишенки на электоральном торте в мэрии уж как-нибудь проживут. Поэтому всё шло к тому, что Сергей Собянин сохранит первое место в «Национальном рейтинге» за август-сентябрь. Он его и сохранил.

Отчетный период для Ирека Ялалова (Уфа) включал в себя не только повседневную деятельность, но и участие в ряде имиджевых мероприятий на федеральном уровне. Если говорить о делах хозяйственных, то среди наиболее значимых необходимо отметить завершение работ по модернизации очистных сооружений в северной части Уфы. Ключевую роль при этом сыграло взаимодействие администрации с «Башнефтью», взявшей на себя львиную долю расходов (примерно 5 млрд. руб.) на улучшение экологической инфраструктуры.

Мэрия продолжает последовательную политику по повышению качества и комфорта городской среды. Не всегда проводимые с этой целью мероприятия устраивают все местные элиты и всех жителей. Так решение о сносе гаражей вблизи школ и детских садов было заведомо непопулярным, хотя и отвечало стандартам обеспечения безопасности в современных мегаполисах. Кстати, ранее действия уфимской мэрии по вырубке возрастных деревьев в черте города вызывали критику части экспертов, однако московский ураган, прошедший этим летом, показал оправданность такой жесткой позиции, ориентированной на сохранение жизни и здоровья людей.

Интересной новацией уфимского сити-менеджера можно считать презентацию интерактивной карты зон уборки снега в городе. Мэрия предварительно провела кропотливую работу с организациями, в обязанности которых входит очистка подведомственных территорий от снега и содержание их в надлежащем состоянии. Интерактивная карта призвана сделать максимально прозрачным этот процесс, а также позволяет обеспечить эффективное взаимодействие между властью и бизнесом. При этом, как заявляют в мэрии, речь не идет о желании собрать дополнительные штрафы с предпринимателей. Главная цель интерактивной карты — повысить социальную ответственность бизнеса и наладить должную коммуникацию между ним, структурами муниципалитета и горожанами.

Ирек Ялалов остается, прежде всего, хозяйственником и старается по возможности не вмешиваться в политическую жизнь республики или чинить препятствия группам общественных активистов разных взглядов. Так уфимская администрация, в отличие от широко распространенной в других городах практики, не была замечена в попытках сорвать манифестации различных протестных групп. В качестве примера можно вспомнить митинги башкирских организаций против главы региона Рустэма Хамитова или протестные акции сторонников Алексея Навального. Не все эксперты одобряют подобную демократичность, но большинству она явно приходится по вкусу.

Деятельность уфимского сити-менеджера в отчетный период вновь получила признание на всероссийском уровне. В конце сентября Иреку Ялалову вручили награду на инвестиционно-строительном форуме, проходящем в Москве, на котором были подведены итоги Ежегодного градостроительного конкурса Минстроя России. Уфимская мэрия была награждена за реконструкцию стадиона «Нефтяник». Помимо этого, были отмечены её усилия по решению проблем части дольщиков в столице Башкирии. Но, пожалуй, самым ярким событием с участием уфимского сити-менеджера можно считать его выступление в рамках заседания Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления. Владимир Путин публично поддержал предложение уфимского сити-менеджера о необходимости учета опыта северной Европы при разработке проектов благоустройства городов и более оптимальном использовании бюджетных средств. Все это закономерно произвело на экспертов самое благоприятное впечатление и способствовало сохранению стабильно высокого места Ирека Ялалова в «Национальном рейтинге».

Никто из экспертов «Национального рейтинга» не сомневался в победе на выборах мэра Айсена Николаева (Якутск). Хотя в том, насколько эта победа будет уверенной, их мнение не было единодушным. Часть наблюдателей ссылалась на данные социологии и активную работу, энергично проводимую в ходе избирательной кампании, направленную на понижение явки или побуждающую горожан голосовать «против всех». К этой работе, в частности, подключился и политик Эрнст Берёзкин, который три года назад на выборах главы республики набрал в Якутске 36,85% голосов. Той же теме целенаправленной дискредитации Айсена Николаева, по некоторым оценкам, был посвящен визит в город члена Центрального штаба ОНФ. Таким образом, против действующего мэра, где тайно, где явно, были задействованы весьма значительные ресурсы. Безусловно, приложенные усилия оказали определённое воздействие на общую статистику выборов. Однако, несмотря ни на что, победа Айсена Сергеевича оказалась чрезвычайно уверенной. Гораздо более уверенной, чем многие предполагали, — за него проголосовало 68,41% избирателей, принявших участие в выборах. Это один из самых высоких результатов на выборах глав столиц дальневосточных субъектов Российской Федерации за последние пять лет. Явка избирателей составила более 37%, и оказалась не только самой высокой во всех дальневосточных регионах, но и вполне сопоставимой с этим показателем на выборах глав и законодательных органов власти регионов по стране в целом. При этом сами выборы прошли спокойно и не были омрачены никакими скандалами, а в городскую избирательную комиссию Якутска не поступило ни одной сколько-нибудь серьёзной жалобы о нарушениях в ходе голосования. Это говорит о высоком уровне политической культуры, который поддерживается в столице Республики Саха (Якутия).

Всё это резко укрепило положение Айсена Николаева в глазах федерального центра и дало старт ощутимым изменениям политического ландшафта в республике, что, судя по поступающим сообщениям, было без особого восторга воспринято региональным руководством. Некоторые эксперты отмечают появление определённой двусмысленности в отношениях между мэром Якутска и главой региона. Изначально отношения эти строились на принципах единой команды, в которой, разумеется, первая роль отводилась Егору Борисову. По имеющейся информации, действующий руководитель Республики Саха (Якутия) будет пытаться сохранить свой пост и готовится к предстоящим выборам 2019 года. Однако успешная работа Айсена Николаева на своем посту привела к резкому усилению его влияния и авторитета. В результате, верно или нет, но теперь многие стали рассматривать его уже не просто, как мэра Якутска, но как естественного преемника Егора Борисова. Особую пикантность возникшей ситуации придаёт тот факт, что, несмотря на всю проделанную против него «диверсионную» работу, мэр получил более 68% голосов избирателей, т. е. гораздо больше, чем в городе удалось добиться при своём избрании Егору Борисову. Часть экспертов считают далеко не случайным разнос, устроенный главой Якутии за несколько недель до дня голосования в одном из подразделений мэрии, куда Егор Афанасьевич явился в сопровождении журналистов.

Однако, прямое столкновение между этими двумя региональными политиками первой величины, безусловно, не в интересах каждого из них. Тем более что, в этом случае, будет нетрудно предугадать крайне негативную реакцию федерального центра. К счастью, местная политическая культура полностью соответствует пожеланиям Москвы, и большинство экспертов полагает, что до открытого конфликта дело не дойдёт. Не случайно оба политика на собрании, посвящённом 385-летию Якутска, произнесли тёплые слова в адрес друг друга. Егор Борисов, в частности, заявил: «Если раньше город Якутск был только на карте Дальнего Востока, то в последующие годы он стал значимым городом для Российского государства, который может конкурировать на уровне российских и мировых городов». С этим утверждением главы республики большинство экспертов «Национального рейтинга» вполне согласны.

Экспертные оценки Максима Ряшина (Ханты-Мансийск) имели в рассматриваемый период разнонаправленный характер, с небольшим преобладанием негатива. Эксперты отмечают разгорающийся конфликт Алексея Ряшина с влиятельными представителями местных деловых кругов. В его основе отказ мэра претворять в жизнь проекты, ранее пролоббированные видным, но ныне отставленным региональным чиновником. Борьба в настоящий момент приняла «подковёрный» характер. Хотя в возникшем противостоянии большинство экспертов считают позиции городского руководителя достаточно крепкими (он имеет отличные связи с силовиками, федералами и своих интересантов в бизнес-сообществе), рост внутриэлитной напряжённости в городе налицо, что объективно не идёт на пользу Максиму Ряшину.

Представители ОНФ констатировали срыв сроков сдачи дорог после ремонта. Мэрия при этом ссылается на недобросовестных подрядчиков. Однако в любом случае их выбор осуществляла сама городская администрация и на подобный «перевод стрелок» наблюдатели не отреагировали. Жёсткой критике подверглись недочёты по созданию среды, доступной для маломобильных граждан. Обнаружение свалок на природоохранных территориях само по себе плохо отрекомендовало городских чиновников. Но ещё хуже сказалось на их репутации то, что свалки эти были повторно обнаружены на тех самых местах, где общественники их зафиксировали во время предыдущей проверки.

Позитивно настроенные, по отношению к Максиму Ряшину, эксперты делали упор на общем улучшении качества транспортных магистралей Ханты-Мансийска, федеральном и региональном финансирование программы по формированию комфортной городской среды. По их словам, система предоставления муниципальных услуг хорошо отлажена и действует практически без сбоев. Местные депутаты практически безоговорочно поддерживают деятельность и инициативы Максима Ряшина. Значимым для жизни города событием, подкрепившим позиции мэра Ханты-Мансийска, стала сдача в эксплуатацию школы на 1000 учащихся. Мнения по поводу первого совместного проекта мэрии и Росгвардии по патриотическому воспитанию молодежи также разделились. Высокие темпы строительства в городе постепенно начали вызывать всё большую настороженность. Связано это как с недовольством части экспертов качеством, социальной и транспортной обеспеченностью вновь возводимого жилья, так и с опасениями всё большего уплотнения городской застройки.

Позиции Алексея Ладыкова (Чебоксары) в «Национальном рейтинге» остались высокими и даже несколько упрочились. Это произошло, несмотря на целый ряд прямых нападок, которым подвергся мэр со стороны республиканского главы. Скорее даже наоборот: атака на мэра вызвала негативную реакцию большинства экспертов, «выступивших» в пользу городского руководителя. По поступающим сообщениям, Михаил Игнатьев в самой категорической форме потребовал от контрольных органов республики, прокуратуры, МВД начать работу против Алексея Ладыкова. Атаке, правда, несколько запоздалой, подверглись аукционы по рекультивации Пихтулинской свалки и, особенно по реконструкции городской набережной. При этом городская набережная в настоящий момент является знаковым местом города и наглядным символом успешной работы городских властей.

Рекультивация Пихтулинской свалки подразумевает превращение её в парк, так же дело выигрышное для мэра, в том числе с имиджевой точки зрения. Существуют различные трактовки, по большей части вполне меркантильного характера, что именно явилось катализатором конфликта. В основном эксперты указывают на то, что дружественные губернатору коммерческие структуры не смогли на упомянутых аукционах выдержать конкуренцию и проиграли. После того, как прямой запрет Михаила Игнатьева заключать контракт с неугодной ему фирмой, выигравшей конкурс, был мэром нарушен и на закрытой Пихтулинской свалке приступили к работам, война города и региона стала неизбежной. Более глубокой представляется точка зрения, что, по большому счёту, дело здесь не в аукционах и даже не в упущенной выгоде. Алексей Ладыков постепенно вырос в очень сильного самостоятельного политика. По существующим оценкам, именно он, вместе с главой Чувашии, сейчас являются двумя ключевыми фигурами в республике. Работа городских структур в последнее время оказывается существенно более эффективной, по сравнению с региональными. В такой ситуации чисто аппаратная логика делала необходимым для Михаила Игнатьева «поставить на место» мэра.

События городской жизни отошли в глазах экспертов на второй план, по сравнению с разобранной выше темой. Однако и они в основном были позитивны для Алексея Ладыкова. Чрезвычайно важным событием явился ввод в эксплуатацию школы, рассчитанной на 1100 учащихся. Впечатляют беспрецедентные по масштабу работы в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». Причём работы эти, по всей видимости, найдут продолжение и в следующем году: речь идёт о планах ремонта ещё 36 городских дорог. Ещё больший отклик получило рассмотрение вопроса по строительству в Чебоксарах третьего транспортного полукольца. Болезненной и очень непростой темой, по-прежнему вызывающей споры и серьёзное противодействие заинтересованных структур, является оптимизация общественного транспорта. Очевидно, что Алексей Ладыков здесь занимает принципиальную позицию, ссылаясь на опыт Москвы и Казани. В конце концов, только реализация задуманного покажет, получится ли у мэра в этом вопросе улучшить ситуацию.

Отчётный период был для Андрея Шохина (Владимир) непростым, но в целом удачным. Позитивная информация о работе мэра явно преобладала. Уже знаменитая «Лыбедская магистраль» получила чрезвычайно высокую оценку федерального чиновника — министра транспорта Максима Соколова. Помимо чисто транспортных проблем магистраль решает задачи сохранения исторического наследия и развития туризма т. е. именно того, что имеет для Владимира первостепенное значение. Тут не следует забывать и об экологической составляющей проекта, предусматривающего направление транспортных потоков, в первую очередь, транзитных в обход центральной части города. Кроме того, в его рамках осуществлялись не только дорожные работы, но и обновление коммунальных сетей, озеленение, благоустройство прилегающих территорий и даже переселение многих владимирцев из старого, лишённого современных удобств жилья. Безусловно, всё это является большим достижением Андрея Шохина, при котором проект удалось разморозить и начать успешно претворять в жизнь. Даже многие негативно настроенные к мэру эксперты признают, что «Лыбедская магистраль» абсолютно необходимый для города проект. Получила одобрение энергичная работа, проводимая во Владимире по ремонту многоквартирных домов. Отмечают эксперты и достаточно высокий рейтинг доверия к Андрею Шохину со стороны жителей города, который он поддерживает постоянными контактами на всех уровнях и максимальным привлечением жителей, местных депутатов, представителей ОНФ и общественников к решению насущных проблем.

Зримую пользу муниципалитету принесла встреча Владимира Путина с губернатором Владимирской области, на которой всплыла история с медленным строительством школы в одном из микрорайонов города. В результате контракт с подрядчиком был расторгнут, а городской бюджет оперативно получил 431,7 миллиона рублей на завершение строительства. Сложно сказать, успеют ли закончить объект до конца года, но то, что теперь для этого будет сделано всё возможное, сомневаться не приходиться.

Часть городских проблем, вызывающих справедливое недовольство граждан, никак не связаны с просчётами самого Андрея Шохина. Ярким примером такой ситуации явились сбои в вывозе из города бытовых отходов, спровоцированные проблемами на Марьинском полигоне, который, по сообщениям экспертов, не подпадает под юрисдикцию муниципалитета. Некоторые требования «урбанистически» настроенных граждан мэр явно не собирается выполнять. Так, например, явно не нашла понимания идея засыпать уже существующий подземный переход, с целью создания надземного. Хотя практически любое начинание городской администрации вызывает недовольство части экспертов, общий вердикт за отчётный период однозначно подтвердил позитивную оценку работы Андрея Шохина.

Несколько просел в «Национальном рейтинге» один из старожилов группы лидеров Александр Соколов (Хабаровск). Халатность работников, проводивших работы в одном из городских дворов, привела к гибели восьмилетнего мальчика. Не закреплённая ими детская горка упала на ребенка. Причём она стояла в таком опасном шатком состоянии, на неровной поверхности в течение месяца и никто как из лиц официальных, так и неофициальных не обратил на данное обстоятельство никакого внимания.

По сообщениям экспертов, к скандалу привела встреча активистов ОНФ с первым заместителем мэра. В ходе обсуждения выяснилось, что дом, признанный аварийным, был якобы включен в несуществующий план реконструкции. Поэтому не существует и планов на расселение опасного объекта.

Раздражение наблюдателей вызвал очередной перенос даты завершения реконструкции тоннеля на городском железнодорожном вокзале. Работы над этим объектом ведутся с 2012 года, и они должны были быть закончены два года назад. Как это обычно бывает, противоречивую реакцию вызвали высокие темпы застройки Хабаровска. Мэр прокомментировал данный сюжет достаточно эмоционально, сославшись на то, что квартиры раскупаются уже на стадии закладки фундамента и поэтому не следует обращать внимания на «обывательские и злопыхательские разговоры». Однако проблема заключена отнюдь не в том, что кто-то считает, будто жилья построили достаточно. Беспокойство вызывает влияние строительства на жизнь в уже заселённых домах, на транспортные и прочие проблемы в городе.

Постоянной болевой точкой для мэра, по мнению некоторых экспертов, продолжают оставаться несколько натянутые отношения с влиятельным полпредом по ДФО, вице-премьером Юрием Трутневым.

Положительных оценок удостоились планы реконструкции территории, прилегающей к речному вокзалу, с акцентом на превращение её в рекреационную зону и раскрытие туристического потенциала данного места; закрепление мэром за ключевыми стройками своих заместителей; открытие нескольких дошкольных учреждений и внимание Александра Соколова к реконструкции городских парков.

Большим событием для коммунального хозяйства Хабаровска, явился пуск второй мусороперегрузочной станции. О значении данного объекта свидетельствует уже то, что его открытие посетил глава региона. Эксперты подчеркивают большой личный вклад Александра Соколова при возведении этого комплекса.

Раньше о перспективах на переизбрание Эдхама Акбулатова (Красноярск) у экспертов «Национального рейтинга» существовали различные мнения. В частности, достаточно распространена была версия о том, что губернатор края не совсем определился с кандидатурой, которую он будет поддерживать. Да и сам Эдхам Шукриевич долго держал мастерскую театральную паузу, не говоря определённо о своих планах. За истекший период и сам мэр, наконец, заявил о желании остаться в прежней должности, и региональный глава прямо и без обиняков поддержал его в этом. Позиция «Единой России» в данном случае, разумеется, аналогична. С учётом того, что отныне выборы будут проводиться депутатами горсовета, а половину состава конкурсной комиссии назначает региональный глава Виктор Толоконский (это не означает, что он не влияет на половину оставшуюся), практически ни у кого нет сомнений в том, кто в октябре станет новым мэром. Вернее новым — старым мэром. Не случайна разочарованная реакция на последние события бывшего спикера горсовета Валерия Ревкуца, которому в борьбе за пост градоначальника была обеспечена поддержка «Патриотов России». Предполагаемый кандидат на должность не стал выдвигать своей кандидатуры. Серьёзным конкурентом Эдхама Акбулатова мог бы быть Владимир Егоров, местный олигарх, чья строительная компания возводит важнейшие объекты города, в том числе имеющие отношения к Универсиаде. Его амбиции и ресурсы весьма велики. Владимиру Егорову обеспечено содействие депутатской группы «За Красноярск!» и председателя Закса Александра Усса, чьи трения с мэром не раз отмечали эксперты «Национального рейтинга». Не так давно фигурировала информация о ставке на него Виктора Толоконского, однако в последнее время она «вышла из обращения». Среди депутатов горсовета влияние Владимира Егорова далеко не безгранично, что, в частности, доказала провалившаяся попытка присвоения ему звания Почётного гражданина Красноярска. Поэтому, без поддержки регионального главы, шансы олигарха побороться за кресло мэра очень невелики. В свою очередь, для Виктора Толоконского, чьё положение в глазах федерального центра не самое прочное, чрезвычайно важно, чтобы переизбрание градоначальника прошло тихо, без скандалов и с максимальным сохранением стабильности. Поэтому Эдхам Акбулатов, для губернатора, по состоянию на сегодня объективно является оптимальным кандидатом в мэры. У экспертов «Национального рейтинга» нет единого мнения о том, насколько это оптимальная кандидатура для Красноярска. Тем не менее, в рассматриваемый период они посчитали его положение резко укрепившимся.

Резко прибавил и вошёл в лидирующую группу «Национального рейтинга» Анатолий Пахомов (Сочи). Помимо того обстоятельства, что резко сбавили сразу несколько его соседей по таблице, основные экспертные оценки за истекший период были для него вполне благоприятны.

Важное место для городской жизни имеет борьба мэрии за передачу эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения из рук частной организации к МУП «Водоканал». Помимо ожидаемого улучшения работы этого ключевого элемента ЖКХ и уменьшения размеров платежей за оказываемые услуги, это должно привести к совершенно необходимой модернизации сетей, улучшению экологической обстановки. Важно, что 99% сотрудникам коммерческой организации мэрия гарантирует сохранение их рабочих мест. Конфликт перешёл в судебную плоскость, где развивается с переменным успехом. Не обошлось и без традиционной апелляции к Владимиру Путину. Но если обычно к нему обращаются за помощью обычные граждане или общественные активисты, теперь к главе государства взывают хозяева прибыльного частного бизнеса. Так или иначе, в данном случае эксперты «Национального рейтинга» в основном оказались на стороне Анатолия Пахомова.

После резкого роста цен в сочинских отелях, эксперты опасались срыва курортного сезона, исключительно важного для города со всех точек зрения. Поступающая информация об использовании туристического потенциала Сочи в нынешнем году, порой носит противоречивый и взаимоисключающий характер. Однако сам Анатолий Пахомов заявил, что наплыв туристов настолько велик, что, если так пойдёт дальше, они будут вынуждены селиться в палатках и жить в машинах.

Резонансный скандал с увольнением многолетнего главы национального парка, якобы с целью обеспечить трудоустройство «племянницы Рогозина» и реализовать планы строительства новых горнолыжных курортов, проходит на уровне федерального ведомства (Минприроды) и на имидж Анатолия Пахомова пока не оказал влияния.

Существенно просел в рейтинге Дмитрий Бердников (Иркутск), хотя ему и удалось не без труда удержаться в группе лидеров. Скандалом закончились довыборы в городскую думу, по общему мнению, проходившие крайне вяло и под нарочитым контролем иркутской администрации. Валерия Кошечкина, кандидат, прошедший праймериз, поддержанный ЕР и ОНФ, с провальным результатом проиграла самовыдвиженцу Евгению Дрокову, ранее возглавлявшему один из комитетов мэрии. По многочисленным свидетельствам, победа эта была достигнута при явных нарушениях, как в ходе избирательной кампании, так и в день голосования. Победитель якобы пользовался открытой поддержкой своих бывших сослуживцев — чиновников мэрии. Число проголосовавших досрочно (44%) и анормальная активность избирателей одного из городских посёлков, имеющего крайне дурную социальную репутацию, также настроили экспертов на критический лад. Всё это вызвало возмущение в региональном отделении ЕР, по партийной линии направившем разоблачительную информацию в Центризбирком. Руководитель отделения особо поблагодарил СМИ, зафиксировавшие и распространившие факты нарушений. В соответствующем ключе высказался и член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, потребовавший отмены результатов голосования, если обвинения подтвердятся. Победитель Евгений Дроков достаточно оригинально охарактеризовал представленные оппонентами видеоматериалы, как «полный компромат», отказавшись от дальнейших комментариев.

Впрочем, хаос на бледных, по сути, довыборах начался ещё до их начала, — во время праймериз ЕР, на которых засветился ещё один «птенец гнезда Бердникова», бывший вице-мэр Иван Носков, появление которого откровенно запутало многих наблюдателей.

Большая часть экспертов полагают, что оба главных претендента на победу, и Валерия Кошечкина, и Евгений Дроков вполне устраивали мэра. Однако достаточно распространена и другая оценка: что в качестве его ставленника выступала только Валерия Кошечкина. В любом случае, происшедшее можно охарактеризовать как организационный провал Дмитрия Бердникова. По мнению экспертов, либо он допустил крайне резонансный скандал при формальной конкуренции между двумя представителями своей команды; либо позволил задавить с помощью нарушений и содействия чиновников мэрии своего человека, т. е. Валерию Кошечкину.

Практически всегда зоной ответственности и интересов мэров любых городов являются выборы муниципальных депутатов. При отказе от всенародного избрания и передачи функций назначения городского руководителя в руки местных парламентов (как, например, в Иркутске), интересы мэра в этом уровне выборов резко усилились и стали самоочевидными. Положение в Иркутской области в этом смысле имеет свои особенности, усугубляющие упомянутый интерес. В свете принадлежности к разным партиям и наличия известных трений между Дмитрием Бердниковым (ЕР) и региональным главой, представляющим КПРФ, значение для положения мэра имели результаты всех муниципальных выборов, состоявшихся в единый день голосования по всей области. По словам губернатора, Сергея Левченко, результат, который на них получили коммунисты, оказался самыми лучшим со времени развала СССР. Таким образом, позиции регионального главы объективно усилились, что также явно не укрепило позиции иркутского мэра.

Олег БОНДАРЕНКО

Политолог, директор Фонда прогрессивной политики

Когда-то российский президент Путин охарактеризовал московского мэра Сергея Собянина — «не Робеспьер». Это очень точная оказалась характеристика. Мэр Москвы не может не быть политиком в силу огромного статуса, важности и влияния. Это человек просто самим фактом своего существования входит как минимум в десятку, а может быть и в топ-5 самых влиятельных политиков России. И быть на этом посту исключительно технократом, который занимается бесконечными строительными работами, надоевшими москвичам донельзя, невозможно. Собянин политиком так и не стал, он политики чурается и боится. А, с точки зрения всех его нововведений, это больше напоминает призыв к москвичам типа «давайте мы назло вам сделаем вам лучше».

Больше всего претензий у горожан к мэру по одному вопросу: с ними никто не советуется. Москвичей никто не спрашивал — нужна ли им модернизация со вскапыванием четвёртое лето подряд центра города. Нужно ли это бесконечное благоустройство, которое сложно назвать идеальным по той причине, что выполняется оно из рук вон плохо. Все знают, извините, что на этом отмываются деньги. Потому что ремонтирующая улицы фирма подконтрольна Павлу Бирюкову, родному брату Петра Бирюкова, заместителя мэра Москвы. Товарищ Хуснулин тоже печально известен с точки зрения своей активности, то же самое можно сказать про Валентина Горбунова, возглавляющего Московский избирком, на счету которого бесчисленное количество махинаций и, тем не менее, он продолжает занимать свой пост. А сам Собянин, в отличие от предыдущего мэра Юрия Лужкова, не умеет выстраивать коммуникацию с москвичами.

Я не спорю, что многие вещи, которыми занимается Собянин, и важны, и нужны, но можно и нужно было делать по-другому. Есть платформа «Активный гражданин», которая подменяет собой общественное мнение города. Нет никаких доказательств, что она имеет отношение к реальности. Возмущение горожан заметно нарастает. А настроить против себя сытых, по сравнению с другими регионами, москвичей — это надо постараться. А настроить против себя в канун президентских выборов, где собственно от политической активности горожан будет зависеть очень многое — это может стать миной замедленного действия. В этом смысле команда Собянина подкладывает мэру свинью. Прошедшие муниципальные выборы показали, что москвичи, по-прежнему, не считают муниципальных депутатов значимыми. Потому что их деятельность не должна ограничиваться детской площадкой, собачьими выгулами. Прежде компетенции мундепов были довольно широкими — с ними согласовывали местоположение торговых учреждений, возможность отдать свой голос за выдвижение одного из кандидатов в мэры. И в этом смысле борьба за муниципальных депутатов была.

Думаю, если бы сейчас повторилась история с Навальным, то после многочисленных улучшений в Москве, он имел бы возможность как минимум выйти во второй тур выборов мэра Москвы. При этом, если ближайшие выборы градоначальника будут бесконкурентными, то у Собянина будет проблема победить в первом туре, а то и победить в принципе, так как он сумел настроить против себя активное меньшинство. Этих людей мало, безусловно, потому что недовольство другими проблемами города — пробками, парковками пока ещё не дошло до избирательных участков. Потому что люди, которые ездят на машинах, предпочитают тёплые осенние выходные проводить где-то за городом. А вот если будет настоящая борьба, то люди пойдут и проголосуют не за Собянина.

С точки зрения нынешнего восприятия критериев эффективности федеральным центром, Собянин — эффективный мэр. Потому что, а) не лезет в политику, б) он решает конкретные вопросы и решает абсолютно по своему усмотрению без учёта мнения горожан. За это ему и членам его команды многое прощается. Но это такой не безусловный критерий эффективности. Ведь вот какой казус: многие начинания Собянина правильные, это темы, которые нужно поднимать, но он их делает настолько по чиновничьи бюрократизировано, настолько совершенно не ставя ни во что мнение москвичей, что лучше бы он этого не делал. В результате полезные и нужные городу вещи оборачиваются против него и создают ему большие проблемы, потому что он не умеет и не считает нужным общаться с людьми. Особенно накануне президентских выборов.

Павел ДАНИЛИН

Историк, юрист, политолог, исполнительный директор Центра политического анализа, шеф-редактор политической экспертной сети «Кремль.org»

Безусловно, по итогам прошедших 10 сентября муниципальных выборов в Москве можно утверждать, что позиции Сергея Собянина окрепли. Во-первых, муниципальный фильтр полностью находится в руках московских властей, оппозиция не получила возможности его преодолеть и будет вынуждена попрошайничать у Собянина. Во-вторых, что очень важно, мы увидели чистые выборы, где не было нагона, нарушений практически. А там, где было нарушение, тут же последовала жесточайшая реакция с увольнением, как главы управы, так и его заместителя. Кампания в целом прошла чисто. Никаких претензий ни у кого к московским властям нет и это, конечно, дополнительный плюс.

Конечно, москвичи всегда отличались большой неблагодарностью, но не все. То недовольство, что мы наблюдаем в основном в социальных сетях — про пробки и ремонт — это вечно гундящее меньшинство. Большинство жителей столицы понимают, что Собянин делает выгодные для людей вещи. И нынешнюю ситуацию не сравнить с двумя последними годами у власти мэра Юрия Лужкова, когда как раз было и не проехать по Москве. Нормальные москвичи это понимают и относятся к Собянину с благодарностью. У Собянина, если посмотреть сплошные успехи: открытие парка «Зарядье», реконструкция Тверской, (не погибли эти липы, про которые говорили, что они замерзнут и умрут), реновация та же самая. Некоторые отнеслись к ней как к поводу устроить бучу, но я работал с этими москвичами, которые будут переезжать — они все просто готовы руки Собянину целовать. В общем — у Собянина в последнее время целый цикл успехов. А вот пиариться он мог бы и лучше.

Эмилия СЛАБУНОВА

Председатель партии «ЯБЛОКО»

Несмотря на крупную победу московского «Яблока» на муниципальных выборах в столице, нельзя сказать, что выборы в Москве стали чище. Выборы у нас вообще пока не стали выборами. И установка на минимизацию явки была видна настолько отчётливо, что даже председатель ЦИК Элла Памфилова устроила разнос председателю Мосгоризбиркома за недостаточное информирование горожан о предстоящем дне голосования. Кроме того, насколько известно из утечек с совещания весной 2017 года с руководителями управ под руководством заместителя мэра Москвы госпожи Раковой — планы по установлению тотального контроля не только над ходом выборов, но и вообще избирательной кампании и результатами голосования уже тогда разрабатывались. Мы по этому поводу делали соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру. А она, в свою очередь, переправила это всё в прокуратуру Москвы, а та — в правительство Москвы, откуда мы и получили ответ, что информация не подтвердилась. Но всё происходящее в ряде районов подтверждает, что именно этот план и реализовывался: передача денег руководителям участковых избирательных комиссий, за что Собянин уволил руководителя одной из управ; ситуация в Отрадном, где снимались все стенды для того, чтобы было невозможно размещение рекламы, и много других фактов.

Результаты выборов свидетельствуют: городские власти рассчитывали, что предпринимаемые ими меры помогут получить запланированные результаты и обеспечить приход необходимых команд депутатов от «Единой России».

Победа наших кандидатов, наша победа, является совокупностью ряда слагаемых: это и высокий авторитет «Яблока» в Москве (год назад мы получили четверть миллиона голосов на думских выборах), и доверие жителей города к нашей партии (результат большой работы по отстаиванию интересов жителей: против уплотнительной застройки, по защите парков и скверов, защите от попадания в программу реновации тех домов, которые не хотели и попали, и помощь тем, кто хотел в реновацию, но не попал — мы помогали и тем, и другим, и добились серьёзных результатов). Все это демонстрировало москвичам, что «Яблоко» не на словах, а на деле является защитником их интересов. К этому добавились современные технологии, креатив команды и штаба Дмитрия Гудкова, а также участие городских опытных общественников, которые осознали, что для достижения результатов необходимы политические инструменты, и стали кандидатами на этих выборах.

Эти выборы являются серьёзным показателем того, что москвичи недовольны городской политикой, которую проводит правительство Москвы во главе с Сергеем Собяниным. Такие итоги грозят отставками целого ряда руководителей управ, которые не справились с поставленной задачей — обеспечить приход лояльных власти депутатов. Такие результаты являются ещё и оценкой их работы на своих территориях. Поэтому следует ожидать отставок и смены руководителей, как по инициативе правительства Москвы, так и по инициативе новых избранных депутатов. А всё это означает, что появится альтернатива проводимой муниципальной политике в Москве. Наши депутаты будут привносить новые законодательные инициативы, новые программы, новые идеи. Они настроены очень решительно: будут требовать возврата полномочий на уровень муниципальной власти — то есть, будут реализовывать новую муниципальную политику. В рамках партии мы уже создаём Центр новой муниципальной политики. Эта та политика, которая является открытой и прозрачной, опирается на мнение жителей города и реализуется с участием жителей города и всегда в интересах самих жителей. Это будут новые стандарты открытости власти, прозрачности бюджета и т. д.

Таким образом, на грядущих выборах мэра Москвы Сергей Собянин повысил шансы получить серьёзного конкурента от оппозиции, потому что состав депутатского корпуса позволяет надеяться на преодоление муниципального фильтра для кандидата в мэры столицы от оппозиции.

Аббас ГАЛЛЯМОВ

Политолог, заместитель руководителя Администрации президента Республики Башкортостан (2010−2014 гг.)

Позиции главы администрации Уфы Ирека Ялалова сейчас очень прочны. Полгода назад глава региона Рустэм Хамитов потребовал от него написать заявление об увольнении, но мэр отказался это сделать. Хамитов попытался убрать его руками депутатов уфимского горсовета, однако потерпел неудачу. Затем он начал душить Уфу в финансовом смысле, однако Ялалову хватило одного публичного обещания устроить по этому поводу скандал, и Хамитов вынужден был «отыграть назад». Более того, Ялалов уволил своего первого заместителя, который был прямым ставленником главы республики. Теперь он полновластный хозяин в мэрии и центр притяжения для недовольных Хамитовым республиканских элит. Его авторитет в их рядах находится на недосягаемой высоте. Усилившиеся в последние два-три месяца слухи о грядущей этой осенью отставке Хамитова лишь способствуют укреплению позиций Ялалова.

Что касается отношения к нему рядовых жителей Уфы, то нельзя сказать, что они своего мэра очень любят, однако и назвать его совсем непопулярным тоже нельзя. В принципе, если провести сейчас в городе выборы, то, при наличии правильной стратегии, Ялалов вполне может их выиграть.

Кирилл ИСТОМИН

Исполнительный директор «Центра развития гражданских инициатив ЯНАО», член Российской ассоциации политических консультантов.

Позиции Ивана Кононенко в городе Салехард и на Ямале в целом остаются крепкими. Он выдвиженец действующего губернатора и его ближайший соратник, имеет перспективы перемещения для работы на окружном уровне. Подчеркнута эта связка в ходе празднования дня города 10 сентября — Дмитрий Кобылкин весь день провёл в совместных мероприятиях с главой Салехарда, а последний вручил губернатору награду «за заслуги перед городом Салехард». Стоит отметить лидирующие позиции города на Ямале в текущем периоде по теме городского облика. Вопрос среды обитания традиционно один из важнейших для северян.

10 сентября в Салехарде с помпой представлены итоги летней обширной программы благоустройства. Поставленная задача завершить работы до 31 августа выполнена. С участием губернатора все 25 объектов — въездная стелла, детские площадки, городской парк, спортивные комплексы — открыты и запущены в эксплуатацию. Городской проект тесно переплетён с инициативой федеральной «Единой России» — «Городская среда». Проект курирует лично председатель Госдумы Вячеслав Володин, поэтому Иван Кононенко может быть отмечен на федеральном уровне как успешный местный руководитель. Довыборы в Городскую Думу 10 сентября в Салехарде прошли без сюрпризов — победили два выдвиженца ЕР. При средней явке 23% главная задача для административного центра региона — спокойная кампания без скандалов — была успешно выполнена. Отмечу установившийся тотальный контроль партии ЕР за Городской Думой — 20 из 20 депутатов. Это демонстрирует жёсткий стиль руководства главы города, который привык всё контролировать лично. Но данный же факт в будущем может быть основой для претензий в авторитарности руководства административного центра ЯНАО. Пока эти риски не реализуются за счёт присутствия в Думе ряда харизматичных депутатов, проводящих активную риторику и большое количество личных PR-акций. Активность местных депутатов в публичном поле — нетипична для российских муниципалитетов. Старт отопительного периода в городе был омрачён претензиями граждан к управляющим компаниям по позднему запуску тепла в дома. Данный вопрос является сезонным и присутствует в городской повестке ежегодно. В этой связи можно предположить, что негатив по теме ЖКХ не повлияет на позиции главы в средне‑ и долгосрочном периоде.

Игорь СОПОВ

Политический консультант, исполнительный директор Петербургского клуба специалистов по взаимодействию бизнеса и власти. Исполнительный директор Ассоциации электронной электоральной политики

Если сравнивать эффективность губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с его предшественницей на этом посту, то сравнение немного не в пользу действующего градоначальника. Многие вопросы, которые сегодня требуют оперативного решения, не решаются и очень часто при этом меняются руководители направлений и комитетов. Эффективность выполнения государственных задач очень сильно отстаёт от той динамики, к которой привык Санкт-Петербург при Валентине Ивановне Матвиенко.

Полтавченко — персона непубличная. Он старается как можно меньше попадать на камеры. Поэтому отношение к нему горожан сформулировать однозначно невозможно, как и оценить его имидж. При этом его редкие появления на публике никак не модерируются собственной пресс-службой, а некоторые публичные выступления вызывают бурную негативную неоднозначную реакцию жителей, потому что часто непродуманно то, он говорит. Эти спонтанные высказывания не прибавляют веса губернатору.

При этом федеральный центр ценит Полтавченко как профессионала своего дела, человека старой закалки и старой команды. Так как Москва относится к нему уважительно и даже лояльно, если говорить о сохранении так называемого губернаторского кресла, то, думаю, у него в данном случае никаких проблем не предвидится. Экспертное сообщество, та его часть, которая не сосредотачивается только лишь на низкой медийной активности главы Санкт-Петербурга, в своём мнении о Полтавченко совпадает с центром, считая его идеальным руководителем. Но при том всё же отмечают, что за всё время на своём посту так и не сформирована губернаторская команда.

Постоянная смена руководителей, постоянная текучесть кадров подсказывает, что в качестве руководителя объединяющего, который бы смог собрать воедино специалистов для эффективной работы в городе, Полтавченко себя не нашёл. Медиа-одеяло перетаскивают другие, а губернатор остаётся в тени. Явной неудачей последнего времени было появление Полтавченко в СМИ и электронных сетях перед матчем «Зенит» — «Грозный» и его высказывания, опубликованные не к месту, нанесли ему очередные репутационные минусы от петербургского сообщества футболистов и жителей Санкт-Петербурга. А в плюс Полтавченко — идёт создание нового Комитета под контролем нового же руководителя — Константина Серова, который будет заниматься формированием и подготовкой к муниципальным выборам в СПб. Это очевидно усилит позиции губернатора во взаимодействии с муниципальными образованиями, а работа такого комитета ограничит деятельность и влияние руководителя Законодательного собрания Санкт-Петербурга СПб Вячеслава Макарова. Таким образом, «акции» Георгия Полтавченко идут вверх.

Андрей ТКАЧЕНКО

Политолог, директор Центра общественных инициатив (Тюменская область)

Не смотря на то, что Тюмень значится в лидерах многих рейтингов по уровню и комфорту жизни, а глава её администрации Александр Моор заслуженно входит в топ городских управленцев, в городе есть ряд так и нерешённых вопросов. Ежегодно приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами. Ключевой срез — это проблемы качества жилищно-коммунальных услуг. Ежегодно в августе-сентябре город сталкивается с нерешённой проблемой водоснабжения. Половина города зависит от уровня воды в реке Тура, а, следовательно, в период «низкого уровня реки» качество воды заметно снижается, к тому же изношенные коммуникации в центральной части города требуют не просто точечного ремонта, а комплексной модернизации. Пласт решения этих вопросов лежит в разрешении бесконечных конфликтов между генерирующими компаниями, эксплуатантами инженерных коммуникаций, потребителями услуг, в лице УК и администрацией Тюмени. Раз от раза возникающие споры не позволяют в полной мере решить проблему качественного тепло-водоснабжения, в результате у жителей города регулярно возникает диссонанс между суммами квартплаты и уровнем оказываемых услуг.

Следует ожидать, что в преддверии выборов в городскую Думу, которые состоятся в 2018 году, активизируются различные политические силы, желающие получить очки на негативной повестке, в том числе указывая на недоработки городской администрации. Уже сейчас в процесс включилась КПРФ, чьи представители инициировали борьбу с традиционным повышением цен на проезд в общественном транспорте. Деятели ОНФ обращают внимание на конкурсы по пассажирским перевозкам, выслеживая ограничения конкуренции и коррупционные составляющие. Если очевидных коррупционных скандалов в городской администрации удаётся избежать, то постоянно возникают вопросы, связанные с правомерностью распределения и выделения земельных фондов. Конфликт вокруг земли у аэропорта Плеханова решением суда, признавшим незаконность возведения многоэтажек на этой территории, грозит стать очередной проблемой не только для муниципалитета и главы города, но и для губернатора Якушева, к чьей команде относят Александра Моора. Сотни граждан могут присоединиться к армии «обманутых дольщиков», на проблему которых было указано в недавнем обращении генпрокуратуры в адрес региональных властей.

Традиционно доминирующее большинство системных депутатов обеспечивает прохождение любых решений местной администрации, но наступает период, когда депутатам предстоит позаботиться о своем политическом будущем — в 2018 году пройдут выборы в Тюменскую Гордуму, и вполне очевидно, что народные избранники тоже включатся в публичную деятельность, и не только со знаком плюс.

Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ

Политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб», член экспертного «президентского» пула политологов

Мэр Якутска Айсен Сергеевич Николаев является политиком, при этом зарекомендовавшим себя как грамотный хозяйственник. Его работа в должностях и республиканского уровня, и местного дала ему огромный опыт, который он применял, и будет продолжать использовать на новом витке своей службы в качестве градоначальника. Главное в этой работе — знание проблем и понимание как их решать. Багаж знаний и связей из прошлых мест работы так же сыграет положительно на результатах его деятельности. Насколько мне известно, планы у него грандиозные, его желание изменить город к лучшему выльется в реформу ЖКХ, благоустройство города, включая придомовые территории и парки. В планах — ремонты дорог и строительство новых. В его выступлениях и предвыборных материалах не раз об этом упоминалось, в том числе и о культурной составляющей. Те, кто работал с ним, или просто знает его, отзываются о нём положительно, говорят, что он человек слова и просто хороший друг. Рейтинг узнаваемости и поддержки у Николаева тоже неплохой. В социологических исследованиях, проводимых в ходе избирательного цикла, негатива среди жителей как такового не наблюдалось.

Владислав САХАРЧУК

Политолог, директор сайта городской жизни «kaluga24.tv» (г. Калуга)

Я достаточно высоко оцениваю деятельность Константина Горобцова на должности городского главы в Калуге. В непростые, в финансовом отношении, времена городская команда держит под контролем ситуацию, серьёзных проблем, скандалов и ошибок не видно. Самая острая ситуация была связана с ликвидацией центрального рынка. Несмотря на протесты торгующих, все необходимые мероприятия проведены, причём, в рамках закона, что подтвердили суды. Сейчас на этой территории вопреки мнениям скептиков разбивается парковая зона.

На мой взгляд, сам по себе Горобцов довольно скромный человек: в большей степени хозяйственник, ни в коем случае не политик, не шоумен. В Калужской области в целом областная власть довлеет над местным самоуправлением, и все главы местного самоуправления представляют собой некое «большое правительство» губернатора Артамонова. Если возникают вопросы по одному из муниципальных руководителей, то он достаточно быстро теряет свою должность, переходит на другую работу или вообще исчезает с политического небосклона. Горобцов работает активно, удачно, с точки зрения губернатора, который неоднократно публично положительно высказывался о его работе. Недавний пример, это празднование Дня города: губернатор подтвердил, что одобряет деятельность мэра Калуги.

Конечно, среди жителей Калуги нет единодушного мнения о Горобцове. Но если сравнивать с другими руководителями областного и муниципального уровня, безусловно, его позиции весьма достойны. Он негромкий управленец, чуждый всяких популистских заявлений, работает: транспорт ходит, мусор вывозится, город живёт.

Тимур ХАЛИЛОВ

Политолог, заместитель главного редактора — научный редактор журнала «Историческая и социально-образовательная мысль» (г. Краснодар)

Мэр Краснодара Евгений Первышов занимает устойчивые вторые позиции в рейтингах публичной активности политиков Краснодарского края (после губернатора Вениамина Кондратьева). Причём, взаимоотношения между ними складываются достаточно непросто.

Так, например, В. Кондратьев публично упрекал Е. Первышова в низком темпе строительства школ в Краснодаре. Губернатор заявил, что сроки строительства учебных заведений в городе не совпадают с изначально обозначенными, хотя большая часть федеральных средств идёт именно на создание образовательной инфраструктуры в Краснодаре: «Таким образом, Вы не просто не выполняете свои социальные обязательства перед жителями города, но и весь край подводите».

5 сентября 2017 года губернатор края объявил о необходимости создания оперативного межведомственного штаба по контролю качества и сроков проведения дорожных работ, так как жители кубанской столицы ожидали дорожного прорыва, но до сих пор эти ожидания не оправдались. Соответственно, руководитель администрации Краснодарского края снова сделал громкое замечание в неэффективности муниципальным властям.

Состоявшиеся 10 сентября 2017 года выборы депутатов Законодательного собрания Краснодарского края в целом прошли легитимно. Однако стоит отметить, что избирательной комиссией Краснодарского края отменены результаты голосования на двух участках в городе Краснодаре.

Таким образом, деятельность главы города Краснодара Евгения Первышова не вызывает пока консолидировано положительной оценки со стороны властных институтов более высокого ранга. Соответственно, в ближайшие два-три месяца, с целью дальнейшего выравнивания общего впечатления от управленческой деятельности Е. Первышова, могут произойти достаточно важные изменения в стилистике работы муниципальных органов власти Краснодара: повысится уровень взаимодействия с Общественной палатой города, начнётся реализация ряда инфраструктурных проектов, увеличится количество социальных инициатив мэра.

Анатолий КОРНЕЕВ

Политолог, директор Информационного агентства «Югра-Информ» (г. Ханты-Мансийск)

На мой взгляд, жителям Ханты-Мансийска повезло с главой города. Будучи практически непубличным руководителем, Максим Павлович Ряшин выстроил достаточно дееспособную систему власти в муниципалитете.

Департаменты, управления администрации и Дума города работают согласованно, в стремлении реализовать публично обнародованные главой задачи. Важным моментом считаю, что эти задачи формируются на основе изучения и структуризации запросов и предложений непосредственно самих жителей. Из множества предложений вычленяются наиболее актуальные проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкиваются ханты-мансийцы, и на их основе формируется программа «Народный бюджет». Кстати, проект нового «Народного бюджета» в Ханты-Мансийске уже активно обсуждается жителями.

В августе-сентябре главным направлением в работе муниципальной власти была подготовка системы жизнеобеспечения (в первую очередь — жилищно-коммунальной сферы) города к осенне-зимнему сезону. Насколько успешной была проведённая в этой сфере работа, покажут уже первые холода. Проведён масштабный ремонт дорожного покрытия на улицах, отремонтированы или заново построены детские площадки во многих дворах, проложены новые тротуары и дополнительные велосипедные дорожки. В плюс главе города отмечу также, что по инициативе городских властей горожане провели несколько «зелёных субботников», очистив прилегающий к городу лес от мусора и старых деревьев.

Накануне Дня знаний в городе, наконец, была открыта Средняя школа №7 более чем на тысячу мест, что позволило значительно освободить другие школы от перенагрузки. Продолжается строительство детских садов в районах города, жители которых и не мечтали об этом.

Без сомнения, деятельность Максима Ряшина в должности главы города можно оценить положительно. Он сумел выстроить цивилизованные отношения с чиновниками регионального правительства, с бизнес-структурами, работающими в городе. Жители высоко оценивают его усилия по сохранению межнационального и межконфессионального мира и согласия, по обеспечению правопорядка и безопасности граждан на улицах и при проведении массовых мероприятий.

Сейчас разворачивается активная работа по реализации совместного с Министерством культуры всероссийского проекта «Новогодняя столица России». Думаю, что его реализация добавит положительные эмоции и самим жителям Ханты-Мансийска, да и значительно повысит рейтинг Максима Ряшина, поскольку в городе пройдёт масса запоминающихся мероприятий под девизом «Ханты-Мансийск — новогодняя столица России».

Константин БАКШЕЕВ

Политолог, политтехнолог, координатор информационно-идеологического направления Агентства «Максимов-Консалтинг»

Евгений Арапов — один из самых сбалансированных политиков Оренбуржья. После того, как из города ушла «эпоха сравнения», действующий мэр Оренбурга заметно прибавил в политическом весе и выстроил рабочий диалог с так называемыми элитами. При этом на практике, при видимом равенстве договорённостей, условия «города» всегда чуть лучше. Это как раз «цимес Арапова». По сути его активные лоббистские действия напоминают того, с кем его так долго сравнивали — бывшего мэра Оренбурга Юрия Мищерякова. Но, по факту, у Арапова сложился свой управленческо-переговорный стиль, который местами даже более гроссмейстерский. В то же время, нельзя не отметить кадровую решительность Евгения Арапова. Как таковых «неприкасаемых» в его аппарате нет, и это он демонстрирует раз в квартал, поднимая планку задач и ответственности вновь пришедшим. Из «бесперебойных» можно выделить сектор социалки. Из «прибавляющих» — инфраструктурный и сектор массовых коммуникаций. Немаловажный момент в том, что «серокардинальная зона» в администрации Арапова уже долгое время пустует. Тут всё по классике: недопущение собственных замов до политики укрепляет иммунитет руководителю. Конечно, действия мэра влияют и на общий имидж города. Если исходить из этого, то не секрет, что Оренбург стал чаще появляться в позитивных сводках федеральных СМИ. Город снова приводят в пример с высоких трибун, мнение и опыт Оренбурга котируется на крупных площадках и форумах. Как бы ни парадоксально звучало, такая активность Арапова несёт для него и свои риски. При существующем арсенале амбициозных планов, минусы могут подкрасться в виде внезапной нехватки финансирования на задуманное. Мэру Оренбурга надо быть готовым, что любой «аларм» сразу же будет раздуваться его недоброжелателями. Это как раз обратная сторона медали деятельности всех энтузиастов.

Этнер ЕГОРОВ

Руководитель Агентства территориального развития Чувашии

Ладыков Алексей Олегович — весьма значительное явление в городском пространстве. Он задаёт тон и динамику муниципального развития. И если несколько лет назад это был ещё осторожный администратор, то сегодня это амбициозный стратег, в чьих руках собраны серьёзные ресурсы, укомплектована своя боевая команда управленцев. Людей со стороны здесь нет, все проверенные, все свои. На всех ключевых позициях в городе назначены руководители, напрямую ответственные перед Ладыковым. Их редко можно увидеть в эфире телевидения, их удел — бескомпромиссное техническое исполнение задач. В этой команде нет места лирике и дискуссиям — тут нужны kpi, плановые «освоения» бюджетов и недопустимость срывов сроков. Есть такой выразительный образ из постсоветского прошлого — «пацан сказал — пацан сделал». В таком ярком ракурсе Ладыкова также поддерживают и депутатский корпус и представители бизнеса города — хотя по-большому счёту это одно и то же. Растёт доверие к Ладыкову и среди горожан — за последние месяцы в городе появились серьёзные объекты — впервые за последние 10 лет построена самая большая в республике городская школа, к началу летнего сезона реконструировали первую часть набережной Волги и открыли её для горожан (до 17 тыс. отдыхающих в день), запущена в эксплуатацию первая часть заново отстроенного главного моста города — Московского моста, отремонтированы и расширены основные автодороги города (программа «Безопасные и качественные дороги») — в 2017 году — 27 дорог длиной 28 км, в 2018 запланировано ещё 17 дорог длиной 38 км. Горожане не на словах, а на деле могут «пощупать» все эти объекты. Надо отдать должное, всё, что связано с наличием бюджета в проектах, у Алексея Олеговича выходит ровно к сроку, а сданные объекты выглядят во многом лучше, чем были ранее. Конечно, такие успехи в городе — это всегда политический вопрос уровня республики. А вот тут и возникают вопросы общего недопонимания. В регионе не сложилось единое пространство для общественной дискуссии «куда региону развиваться дальше», зато прижились две альтернативные повестки — муниципальная (чебоксарская) и региональная (чувашская). Они живут каждый своей самостоятельной жизнью — порой они взаимоисключают друг друга, иногда дублируют, но точно не дополняют и не являют собой целое. Корень такого положения также находится и в муниципалитете и связан, конечно, с будущим Ладыкова, который перерос простого исполнителя и уже сформировал образ ответственного, энергичного, сильного, но главное — независимого управленца. И я уверен, Ладыков как никогда понимает, что он подошёл к определённому рубежу, за которым начинается новая школа — политическая, в которой далеко всё не так прозрачно и интуитивно.

Юрий БОРИСОВ

Политолог, член Общественной палаты города Владимира

Устойчивость экспертных оценок деятельности главы администрации города Владимира Андрея Шохина вполне объяснима. В обозреваемом периоде в городе Владимире произошли позитивные изменения — горожане массово и интересно отпраздновали День города, для владимирцев и гостей презентовали обновленный сквер за Городским дворцом культуры и открыли вызывавший много споров в период создания музей «Старая аптека». Успешно проведён Владимирский полумарафон. Введён в эксплуатацию инновационный дата-центр «Яндекса» в микрорайоне Энергетик. В штатном режиме в единый день голосования прошли довыборы во владимирский горсовет — мандат получил кандидат от «Единой России» Николай Голенкевич. Готовится к подписанию трехстороннее — мэрия, Совет народных депутатов и городская Общественная палата — соглашение о сотрудничестве. Город Владимир готов к началу отопительного сезона, который стартует со дня на день.

Администрация города старается сгладить острые углы в общении с жителями. Удалось достаточно безболезненно объяснить автомобилистам необходимость исправления недочётов после ремонта моста через Клязьму. В режиме диалога с журналистами, автолюбителями и урбанистами чиновники пояснили особенности движения на финальном участке Лыбедской магистрали. Сейчас на повестке дня проектирование Рпенского проезда — альтернативной дороги в район Доброе. Стратегически этот проект решит проблему «зависимости» густонаселенной восточной части города от трассы М-7 и дороги по улице Большая Нижегородская. Как в любых подобных «стройках века», есть недовольные, чья собственность, возможно, будет принесена в жертву общественных интересов, оговоримся, с обязательной компенсацией. Задача администрации найти оптимальное решение и не спровоцировать социальный конфликт.

Ещё одним экзаменом для городской власти станет достройка здания школы в микрорайоне 8-ЮЗ из «зеленой папки» главы государства. Тема возведения учебного заведения поднималась на недавней встрече Владимира Путина с губернатором Светланой Орловой. Уверен, что школу, которую уже начали называть «путинской», удастся достроить ударными темпами и с высоким качеством.

Владимир ВЛАДИМИРОВ

Депутат красноярского городского Совета, кандидат в мэры Красноярска от партии «Патриоты России»

В Красноярске, на мой взгляд, витает негативное отношение к деятельности условно бывшего главы города и кандидата на новый мэрский срок Эдхама Акбулатова. Многие говорят, что город в последнее время стал не лучше, а хуже. На мой взгляд, это не совсем так, глава расчистил город от рекламы, периодически вводятся в строй социальные объекты, но системной работы явно недостаёт.

Огромный минус в деятельности Акбулатова в том, что он не сформировал команду. Одна из главных тактических его ошибок — это лишение руководителей муниципального уровня практически всех, в том числе, и финансовых полномочий. Главы районов оказались буквально повязаны по рукам. А горожане, между тем, не имеют обратной связи с руководством Красноярска. Я считаю, что работа всех департаментов, руководителей, чиновников всех уровней в городе должна быть открытой и доступной для каждого горожанина.

В преддверии Универсиады, которая придёт в Красноярск в 2019 году, очень хочется, чтобы наш город процветал. Для меня показательным примером в этом смысле является Казань, которая свои возможности при подготовке такого большого спортивного праздника использовала по полной программе, став образцом благоустройства в лучших европейских традициях. Преображение любого города, конечно, дорого стоит. Но, учитывая предстоящие масштабные соревнования, на которые в Красноярск приедет много гостей, считаю, что мэр должен был пролоббировать и строительство метро — есть такая федеральная программа, и туристические маршруты. Он этого не сделал. Что-то не хватает Акбулатову, но при этом проводится очень много совещаний. Точечные подвижки мы видим — например, садик открылся новый, но очереди такие, что на всех не хватает. Проблемы со школами, особенности демографии не учитываются. Дороги делаются только центральные — остальные остались в ямах и в колдобинах, нет практически ни одной развязки, не хватает пешеходных переходов. Вызывает беспокойство ситуация со строительным комплексом: обманутые дольщики, плотная застройка, низкое качество возводимых сооружений, отсутствие парковок. Город эстетически непривлекателен. Недавно были в гостях иностранные туристы, и после поездки по городу оценили свои впечатления на 2 с плюсом. Поэтому я решил: если не я, то кто? Хочу навести порядок! Разобраться с коррупцией, вдохнуть в город свежий ветер, открыть дорогу честному бизнесу.

Дмитрий ФЕТИСОВ

Политический консультант, директор консалтингового агентства «NPR Group»

В последние месяцы, казалось бы, не произошло никаких заметных событий, которые могли бы повлиять на позиции Анатолия Пахомова. Но это только на первый взгляд.

Во-первых, Пахомов хоть и является достаточно успешным руководителем, очень часто умудряется попадать в имиджевые скандалы, благодаря зачастую своим непродуманным и резким заявлениям. В последние месяцы он успешно избегал таких ситуаций.

Во-вторых, Сочи под руководством Пахомова не только на достойном уровне провел очередной курортный сезон, но и успешно готовится к проведению различных крупных мероприятий, таких как Всемирный Фестиваль Молодежи и Чемпионат Мира по футболу-2018. А сам Сочи постепенно стремится к получению статуса города федерального значения, пусть и неформального.

В-третьих, именно за последние месяцы отчетливо стало понятно, что Пахомов по своему уровню влияния перерос уровнь главы города и воспринимается как гораздо более сильная политическая фигура. Об этом говорят появившиеся настойчивые слухи о том, что Кремль рассматривает кандидатуру Пахомова в качестве руководителя региона в будущем. И хотя такие слухи не имеют под собой основания, а сам Пахомов не демонстрирует губернаторских амбиций, свидетельствовать о росте его влияния эта ситуация вполне может.

Всё это объясняет рост позиций Пахомова, а сам сочинский мэр может считать свою работу в последние месяцы вполне успешной.

Олег АНДРЕЕВ

Политолог, профессор социологии, старший консультант Балтийского центра социальных исследований

Глава администрации города Мурманска Андрей Иванович Сысоев после проведения празднования 100-летия со дня основания города в октябре 2016 года и в целом достойной подготовки к этому юбилею за счет федеральных, областных и собственных городских источников финансирования стал снижать активность в решении постоянных городских проблем. В последние месяцы в Мурманске наметилась нехорошая тенденция: к концу лета всплыли все «болячки». Люди жалуются на неработающие управляющие компании, которые не занимаются своевременным ремонтом, плохо обслуживают коммунальные нужды: квартплата увеличивается, а запах и вонь в подъездах и подвалах остаётся. С окончанием праздников постепенно эти проблемы снова вышли на первый план. Дороги и все внутридомовые пространства, тротуарчики — всё опять в разбитом состоянии. Есть предположения, что коммунальщики вспомнят об этих бедах не вовремя и будут латать дороги и внутридворовые проезды по свежему снегу. В городе не прекращаются разговоры, слухи, пересуды о несправедливой практике проведения городских тендеров — конкурсов по закупкам на муниципальные нужды. Недовольство идёт от того, что в этих тендерах выигрывают структуры, близкие к семейной группе предприятий под громким названием АСМ — «Агростроймонтаж» Алексея Веллера, бывшего главы Мурманска, а ныне депутата Государственной Думы. В группу компаний, которой достаются тендеры входит около 10 предприятий, в основном инвестиционные, строительные, ремонтные, проектные, эксплуатационные организации, агентства недвижимости и прочее. Председатель совета директоров холдинга АСМ старший брат Сергей Борисович Веллер, депутат горсовета Мурманска, а генеральный директор АСМ Валентин Михайлович Зиссер, бывший первый заместитель мэра Мурманска. Эти руководители холдинга серьёзные, опытные, деловые товарищи. Мне молодому аппаратчику, заведующему организационным отделом Мурманского горкома комсомола в конце 1970 — начале 1980-х годов часто приходилось бывать на коллегиях мощного того времени областного главка Главмурманскстрой, мы отвечали за субботники на стройках города, конкурсы профмастерства, собрания и т.д. и т.д. И что? Приватизация, перестройка прошли, Главмурманскстрой растащили по кусочкам и через 35 лет родился в городе новый демократический семейный главк-холдинг АСМ. Может его лучше, справедливее переименовать в ГлавМурманскАгроСтройМонтаж? Так честнее будет на мой взгляд. А может это и хорошо, ведь в городе после почти 20-летнего простоя, наконец-то начали строить и сдавать дома, парки и прочие объекты. Надо бы аналитикам, экспертам, специалистам-антимонополистам поизучать повнимательнее этот удивительный социальный феномен. Но малый и средний бизнес города отказывается принимать участие в тендерах, заранее не желая вкладывать деньги и тратить время в заведомо проигрышное мероприятие.

Вторая группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ 26 ЧЕБОТАРЁВ Сергей Алексеевич Тамбов Тамбовская область 27 ДУГИН Сергей Иванович Барнаул Алтайский край 28 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула Тульская область 29 ИВАНОВ Сергей Вячеславович Липецк Липецкая область 30 БУЛАКИН Николай Генрихович Абакан Республика Хакасия 31 ТРАВНИКОВ Андрей Александрович Вологда Вологодская область 32 КУШНАРЁВ Виталий Васильевич Ростов-на-Дону Ростовская область 33 КАРАБАСОВ Сергей Юрьевич с 15.09.2017 . Сменил О.Е.Булекова Рязань Рязанская область 34 СЕРЕДЮК Илья Владимирович Кемерово Кемеровская область 35 ТЕФТЕЛЕВ Евгений Николаевич Челябинск Челябинская область 36 ЦЕЧОЕВ Беслан Бекханович Магас Республика Ингушетия 37 КАЛИТА Валентина Сергеевна Благовещенск Амурская область 38 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома Костромская область 39 БОБРЫШЕВ Юрий Иванович Великий Новгород Новгородская область 40 ГАЕВ Алексей Владимирович Ульяновск Ульяновская область 41 КАЛАШНИКОВ Игорь Викторович Псков Псковская область 42 ГУСЕВ Александр Викторович Воронеж Воронежская область 43 СЛЕПЦОВ Владимир Витальевич Ярославль Ярославская область 44 ДАВИДЕНКО Илья Валентинович Анадырь Чукотский автономный округ 45 КЛЯЙН Иван Григорьевич Томск Томская область 46 АЛАКАЕВ Арсен Михайлович Нальчик Кабардино-Балкарская Республика 47 МЕЖОНОВ Константин Анатольевич Владивосток Приморский край 48 НАДСАДИН Сергей Александрович Южно-Сахалинск Сахалинская область 49 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск Курская область 50 ЯРОШУК Александр Георгиевич Калининград Калининградская область 51 ФУРСОВ Олег Борисович Самара Самарская область 52 КУВАЙЦЕВ Виктор Николаевич Пенза Пензенская область 53 КОЗЛОВ Валерий Владимирович Сыктывкар Республика Коми 54 АНТАШЕВ Сергей Александрович Тольятти Самарская область 55 ТАМБИЕВ Руслан Алиевич Черкесск Карачаево-Черкесская Республика 56 МАСЛОВ Евгений Васильевич Йошкар-Ола Республика Марий Эл 57 АЛБЕГОВ Борис Харитонович Владикавказ Республика Северная Осетия-Алания 58 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь Город федерального значения Севастополь 59 ГОДЗИШ Игорь Викторович Архангельск Архангельская область 60 САМОЙЛОВ Дмитрий Иванович Пермь Пермский край 61 ГОЛКОВ Александр Михайлович Улан-Удэ Республика Бурятия 62 ПОЛУМОРДВИНОВ Олег Анатольевич Астрахань Астраханская область 63 НАРОЛИН Александр Владимирович Майкоп Республика Адыгея

Фигура Сергея Дугина (Барнаул) на этот раз привлекла повышенное внимание экспертов. Причиной тому прошедшие не без скандалов выборы в гордуму и различные мнения, по поводу того, останется ли он в своей должности. Дело в том, что срок официального нахождения Сергея Дугина на своем посту закончился с полномочиями муниципальных депутатов Барнаула прежнего созыва. К тому же, отказ от систематически критикуемой экспертами «двуглавости», повышал значение должности мэра и интерес к ней со стороны конкурентов.

Если говорить о выборах, то по результатам они прошли для «партии власти» достаточно успешно. Большинство мандатов сосредоточила в своих руках «Единая Россия». С учётом того, что мэр возглавлял список единороссов — и для него лично тоже. Сам факт, что ему доверили роль «паровоза» свидетельствует о большом значении Сергея Дугина в реалиях местной политики. Скромная явка избирателей, тем не менее, была выше, чем на предыдущих выборах депутатов. Успехом власти и мэра, изначально далеко не гарантированным, явилось поражение «Яблока», — многие, опираясь на результаты прошлого года, полагали, что они смогут пройти в гордуму. Судя по публичной реакции, глава региона Александр Карлин прошедшим электоральным действом, а стало быть, и мэром, оказался доволен.

Однако всероссийский резонанс получила история с аномальными цифрами досрочного голосования в Барнауле. По данной ситуации публично «оттоптались» практически все, кто мог, начиная от главы Центризбиркома. Были отменены результаты голосования, полученные на трёх избирательных участках. Тем не менее, это существенно не изменило общего итога выборов, ценность которых для сегодняшней власти становится понятной, с учётом провальных для неё результатов предыдущего электорального цикла в Алтайском крае.

Ещё более важным обстоятельством, помимо допущенных электоральных нарушений, которое повлияло на ухудшение позиций Сергея Дугина в рейтинге, явилась невнятная ситуация с назначением нового мэра. Когда будет опубликовано данное исследование ЦИК «Рейтинг», этот момент, скорее всего, всё ещё не прояснится. Опытный и осторожный Александр Карлин пока своё мнение по данному вопросу прямо не высказал. Складывается впечатление, что решение о мэре принимается в самый последний момент, с учётом результатов выборов в Барнауле. Большинство экспертов «Национального рейтинга» полагают, что Сергей Дугин останется на своём посту. Однако велико и число тех, кто ожидает сюрприза. В ближайшее время определится, какая группа экспертов оказалась ближе к истине.

Как правило, эксперты «Национального рейтинга» достаточно позитивно оценивают работу Виталия Кушнарёва (Ростов-на-Дону). Основная информация, поступающая из города в рассматриваемый период, продолжала носить благоприятный характер. Было открыто движение по реконструированному Ворошиловскому мосту. Торжества, посвящённые 268-летию Ростова-на-Дону, дали повод городским и региональным властям напомнить о скором вступлении в строй нового аэропорта и завершении строительства «Ростов-Арены». Удачно проводятся в городе дорожные работы, которые, по словам экспертов, впервые за историю наблюдений планируется завершить до наступления холодов. Хорошим подарком и для работников скорой помощи, и для их клиентов стало поступление партии новых автомобилей. Не осталось незамеченным открытие первого в Ростове-на-Дону частного роддома.

Событием, резко понизившим позиции мэра в исследовании, стал пожар в центре города, который, не считая прочих объектов, уничтожил более ста жилых домов. В результате, почти семь сотен человек полностью утратили имущество. Зафиксирован случай гибели человека. Помимо самого факта подобной масштабной катастрофы, особый оттенок происшедшему придает вполне обоснованная версия о её рукотворном характере. Ситуация, пусть пока окончательно не подтверждённая, когда «под носом» у властей «чёрные риэлторы» разом спалили часть города, не могла не повлиять на имидж мэра. Беспокойство вызывает дальнейшая судьба людей, потерявших имущество и крышу над головой, а так же то, как власти распорядятся «освободившемся» участком земли. Классическим парным случаем явился вскоре последовавший пожар многоэтажной гостиницы, расположенной как раз недалеко от мэрии. Здесь также не обошлось без человеческих жертв, а эвакуация затронула более 400 граждан, включая жителей близлежащих домов. По широко распространённой версии, быстрому распространению пламени способствовали нарушения, допущенные при сооружении пострадавшей от огня гостиницы.

Уход с поста мэра Рязани Олега Булекова, и замена его на Сергея Карабасова, вызвал некоторое оживление части экспертов, скептически или негативно к нему настроенных. В аналогичном ключе были выдержаны материалы некоторых СМИ. В конце концов, выяснилось, что оценка ситуации, которой придерживалось большинство корреспондентов «Национального рейтинга», оказалась верной. Состоялось назначение Олега Булекова заместителем председателя регионального правительства. Более того, из 6 зампредов, ещё одним также оказался «человек из мэрии». Таким образом, стал абсолютно обоснованным резкий взлёт Олега Булекова в таблицах «Национального рейтинга», инициированный экспертами после назначения Николая Любимова главой региона. Многих из экспертов «Национального рейтинга» в этой связи можно поздравить с точным пониманием ситуации и сбывшимися футурологическими прогнозами. Другое дело, что раздавались голоса о возможном назначении Олега Булекова даже председателем областного правительства. Но тут ему явно не хватило силового бэкграунда. По имеющейся информации, это место занял не столько доверенный человек губернатора, сколько доверенный представитель гораздо более высокого уровня власти.

Исполнять обязанности градоначальника после ухода прежнего мэра стал его заместитель Сергей Карабасов. Ранее он имел опыт работы в должности министра природопользования. Начал свою деятельность Сергей Карабасов чрезвычайно активно, с резких кадровых перестановок в горадминистрации. Падение представителя Рязани в «Национальном рейтинге» связано не с какими-либо его просчётами, но с упомянутым выше резким увеличением роли его предшественника и ожидаемым повышением последнего. Кроме того, существуют определённые сомнения в том, что Сергей Карабасов долго будет занимать нынешнюю должность. По оценкам некоторых экспертов, опирающихся на инсайдерскую информацию, свои полномочия он будет исполнять максимум до осени следующего года, когда закончатся полномочия городской Думы. А может покинуть пост даже раньше. При этом проблема не в слабости этой фигуры, а в подготовке Сергея Карабасова к продолжению карьеры на другом, более высоком уровне. Разумеется, этим планам суждено сбыться, если «на городе» у Сергея Карабасова будет всё в порядке. Рязанские эксперты «Национального рейтинга» уже доказали свою незаурядную проницательность и информированность. Будет любопытно посмотреть, верно ли они прогнозируют ход событий на этот раз.

Не блестящие, мягко говоря, результаты муниципальных выборов, серьезно ударили по Игорю Калашникову (Псков). Однако удар этот получился не совсем персональным, а был им получен скорее по причине нахождения мэра в единой провластной лодке, которую изрядно качнуло (но отнюдь не опрокинуло) последней электоральной волной. «Единая Россия» по сравнению с предыдущим электоральным циклом потеряла в гордуме четыре мандата. Немалый психологический эффект имели итоговые результаты по партийным спискам. Тут за ЕР высказались всего 39,71% избирателей. Однако принципиальным моментом явилось удержание партией большинства позиций: 15 из 25.

Особенность функционирования двуглавой системы в Пскове такова, что мэр (сиречь, глава городской администрации, сити-менеджер), по факту является в политическом смысле абсолютно второстепенной, почти нулевой фигурой, по сравнению с главой города Иваном Цецерским. Иван Николаевич совмещает обязанности председателя гордумы и секретаря местного отделения «Единой России». На долю Игоря Калашникова выпадает решение вопросов сугубо хозяйственных, но и здесь он также действует в тесном контакте со старшим по тандему. Вполне закономерно губернатор области Андрей Турчак определил, что выборы будут экзаменом именно для Ивана Цецерского. Тем не менее, Игоря Калашникова не мог не интересовать состав депутатского корпуса хотя бы в свете возможного перезаключения договора, ведь полномочия мэра истекли 22 сентября. Хотя гораздо большее значение имеет для него будущее мнение губернатора, пообещавшего в сентябре подвести итоги и по политической составляющей, и по хозяйственной. Для Ивана Цецерского, провалившего свою часть, дело обошлось: Андрей Турчак, заявив, что «сейчас важно сохранить стабильность в городе, стабильность в городской Думе», поддержал его переизбрание, и «Единая Россия» вновь выдвинула кандидатуру Ивана Николаевича для занятия должности главы Пскова. Теперь остаётся немного подождать, когда губернатор сделает свой вывод и в отношении Игоря Калашникова. Однако, положа руку на сердце: что может быть более стабильным, чем оставить всё как есть и переназначить его на прежнюю должность? Во всяком случае, большинство экспертов ожидают, что дружный тандем Цецерский-Калашников разбит не будет. Пока же на первой сессии городской думы нового созыва исполняющим обязанности главы администрации Пскова был назначен Игорь Калашников.

Николай Овчаров (Курск) укрепил своё положение в «Национальном рейтинге». В немалой степени этому способствовали результаты выборов в городское собрание. В некоторых своих чертах выборы эти существенно отличались от состоявшихся в других региональных центрах. При общей тенденции сокращения явки на муниципальных выборах, в Курске этого не произошло. При этом и уровень явки (26,33%) был лучше, чем в большинстве случаев. То, что «Единая Россия» одержала победу и получила 27 мандатов из 34, внушительно, играет на руку городским и региональным властям, но не удивительно. Гораздо большее внимание привлёк тот факт, что за список ЕР проголосовало 57,3% избирателей, что значительно лучше показателей 2012 года (47.51%). Частным успехом «партии власти» явилось то, что недавний арест вице-мэра Курска Николая Зайцева, по всей видимости, никак не сказался на результатах выборов.

Выступление под знамёнами ЕР уроженца Индии, курского предпринимателя Сингх Абхай Кумара, ставшего депутатом, добавило выборам колорита. С его же именем связан скандал на праймериз ЕР, результатами которого господин Сингх Абхай оказался очень недоволен. Однако победитель праймериз, директор детского сада Наталья Овчинникова сняла свою кандидатуру, позволив «серебряному призеру» реализовать свой немалый политический потенциал, войдя в партийный список «Единой России».

В то время, как в других городах, где состоялись выборы муниципальных депутатов, основное внимание экспертов было сосредоточено на них, в Курске достаточно широко обращались и к другим сюжетам. Отмечалась, в частности, череда мероприятий, проводимых администрацией по благоустройству дворов и придомовых территорий, в рамках программы «Комфортная городская среда». При этом работа в этом направлении, проводимая в округах некоторыми депутатами (в основном от ЕР и самовыдвиженцами) положительно сказалась на общем рейтинге градоначальника. Не прошло незамеченным открытие памятника Ф.Дзержинскому. Порадовал прогресс в дорожном строительстве. В необычно большом объёме в Курске производилась замена теплосетей. Раздражение горожан при этом вызывало не только необходимое зло разрытых дорог и прерванного водоснабжения, но и то, что не был выдержан первоначально озвученный властями срок приведения транспортных магистралей в порядок. Однако в отчётный период и по теме городского хозяйства положительная информация доминировала, что сделало прогресс в исследовании Николая Овчарова детерминированным.

Эксперты «Национального рейтинга» сочли рассматриваемый период неудачным для Олега Полумордвинова (Астрахань). В первую очередь они обратили внимание на сокрушительный провал партии власти на довыборах депутатов городской Думы. Но если в одном избирательном округе, где эти довыборы проходили, по крайней мере, шла упорная борьба, то в другом единоросс не смог занять даже второго места. Данное событие, безусловно, явилось крайне неприятным звонком, в том числе для мэра, в зоне ответственности которого находился данный электоральный процесс.

Странное впечатление произвела реформа городского управления, которую Олег Полумордвинов начал в Астрахани. Явочным порядком он ликвидировал все районные администрации. Протесты муниципальных депутатов, без согласования с которыми началось такое масштабное, принципиально важное дело, позволила некоторым экспертам говорить о начале информационной войны и потере внутриэлитного равновесия в городе. Прокуратура вынесла мэру протест, посчитав его действия незаконными.

Другой негативной темой явились проблемы нового подрядчика, который никак не может наладить работу по вывозу мусора.

Несколько выправил экспертные оценки визит в город главы Минтранса Игоря Астахова. Высокопоставленный федеральный чиновник дал высокую оценку реализации в Астрахани проекта «Безопасные и качественные дороги». Приведённые им данные и бодрые заявления изрядно подняли настроение наблюдателей. Если бы не это, Олег Полумордвинов потерял бы в «Национальном рейтинге» ещё больше позиций.

Антон ВАСИЛЬЕВ

Юрист, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Алтайского государственного университета

Глава администрации Барнаула Сергей Иванович Дугин заметно укрепил свои позиции после единого дня голосования 10 сентября 2017 г. Муниципальный список кандидатов на выборы депутатов в Барнаульскую городскую Думу от партии «Единая Россия», возглавляемый барнаульским градоначальником, одержал уверенную победу. Список набрал 49% голосов избирателей, благодаря чему, с учётом одномандатных округов, партия власти получила 31 мандат депутатов из 40. Таким образом, деятельность С. Дугина на посту главы администрации Барнаула приобрела достаточный уровень легитимности в виде поддержки большинства проголосовавших горожан. Высокое доверие избирателей может стать веской причиной в вероятном назначении Сергея Дугина на пост главы города Барнаула. Успех в предстоящем конкурсе на должность главы города Барнаула во многом предопределён тем, что серьёзных конкурентов на этот пост у Сергея Дугина нет.

Нельзя не отметить значительные достижения барнаульского мэра в деле благоустройства города и развитии проекта «Барнаул горнозаводской город». В юбилей Алтайского края в старой части города была открыта пешеходная улица на так называемом «барнаульском Арбате», достойно были проведены праздничные мероприятия.

Заметна активность Сергея Дугина в привлечении инвестиций в Барнаул, строительстве новых промышленных предприятий. Ведутся переговоры о размещении на территории Барнаула новых инновационных предприятий. Так, свою заинтересованность выразили представители машиностроения: ООО «Алтайский завод самоходных машин «ПРОГРЕСС» и ООО «Алтайский завод автотракторного спецоборудования». Вполне возможным является создание машиностроительного кластера в Барнауле.

Александр СЕМЁНОВ

Политический консультант, член Общественной палаты Рязанской области

Олег Булеков всегда воспринимался как креатура Олега Ковалева, он был очень хорошим исполнителем, без каких-либо самостоятельных амбиций. Поэтому, когда пришел Николай Любимов, то сразу пошли разговоры о том, кто заменит Булекова на посту главы городской администрации. Дело ещё и в том, что вполне возможно, Олег Булеков неплохой экономист, но этого явно недостаточно, чтобы быть сити-менеджером. Есть ряд городских проблем, которые давно прибрели характер хронических: дороги, благоустройство, проблема сохранения исторического облика, Солотчи и целый ряд других. Поэтому городское население, естественно, более негативно настроено по сравнению с сельским населением. Это показали результаты выборов: если общий результат Н. Любимова составил 80,16%, то в городе Рязани — 68,9% и это при референдумном сценарии выборов, а в сентябре 2018 года пройдут выборы в Рязанскую городскую Думу. На мой взгляд, именно все эти факторы в совокупности привели к кадровой рокировке.

Вместе с тем, я бы не стал воспринимать назначение Булекова зампредом облправительства как повышение. Думаю, это всего лишь часть пакетных соглашений с командой О. Ковалева и воспринимаю данное назначение как временное. Хотя в качестве зампреда, курирующего экономику, Олег Булеков может оказаться именно на своём месте, тем более эту позицию он уже занимал.

Что касается и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова, то ему в наследство достаётся весь тот объём хронических проблем, что перечислен выше. При этом ему придётся действовать в режиме жёсткого цейтнота, так как в марте 2018 года — президентская кампания, а в сентябре 2018 года — выборы в гордуму. Так что перед ним стоят крайне сложные задачи. Сможет ли он их решить за столь короткий период? Лично у меня большие сомнения по этому поводу.

Андрей ЛАВРОВ

Политолог, политтехнолог, директор по аналитике информационно консалтингового агентства «Pro et COntra» (г. Челябинск)

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев — один из ярчайших представителей команды действующего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Пришёл на свой пост именно с его подачи сначала исполняющим обязанности. В своём амплуа градоначальника выполняет несколько функций. С одной стороны, он в определённом смысле громоотвод. Это достаточно частое явление, когда мэр областного центра берёт на себя основную дозу негатива, скапливающегося в крупных мегаполисах по самым разнообразным вопросам. С другой стороны, губернатор и его команда — не местные, не челябинские. Это представители Магнитогорска. А Челябинск и Магнитогорск — это примерно как Москва и Питер по взаимоотношениям на местном уровне. То есть, как минимум, постоянная ревность. Несмотря на то, что Магнитогорск практически в два раза меньше, чем Челябинск, местный магнитогорский завод ММК даёт почти 60% бюджета области, а сам город-завод, понятно, он несёт свою местную политическую культуру. В Челябинске много разных элитных групп, а в Магнитогорске — одна. Понятно, что выходцам из Магнитогорска оказывается очень серьёзное противодействие. У местных даже есть термин: магнитофобия.

Но за последний период, буквально за последнее лето и по рейтингам, и оценкам (а мы делаем рейтинг влиятельности персон области — «топ 50»), популярность Тефтелева серьёзно возросла. Во-первых, он стал выполнять важную функцию своего рода приёмного звена. То есть, перед тем, как идти с какими-то идеями к губернатору, среди представителей элит, депутатского корпуса и им подобных, стало принято обсуждать эти вопросы с Тефтелевым. Он стал фигурой первого приёма и рекомендации. Он близок к губернатору: может донести, может посоветовать. При этом он не выделяет какую-то элитную группу города, хотя их здесь достаточно. Есть ряд депутатов, которые к нему близки, но он старается удерживать политический нейтралитет. Его задача — примирить элитные противоречия в городе, которые сегодня на пике роста. Третья функция мэра — опробация новых технологий или спорных начинаний. Сначала попробуем на Тефтелеве — потом уже вступает (или не вступает) губернатор. Так, серьёзной проблемой являются коммуникации в соцсетях. Там обитает основная политически и экономически активная часть населения — Фэйсбук (интеллигентная «тусовка») и Вконтакте (более широкие массы). Туда надо идти и разговаривать. Это дошло до чиновников. И Тефтелев вышел чуть ли не первый на открытую линию с представителями самой большой группы Вконтакте, купившими квартиры в новом микрорайоне «Парковый». Люди в новостройках — сплошная молодёжь, очень быстро объединились — примерно 16 тысяч аккаунтов в группе. И Тефтелев два часа отвечал на вопросы в сети и по результату такого онлайн штурма сформировал свою «зелёную папочку». Это общемировая тенденция. А там — и дорога нужна была нормальная, и детский сад, и школа. И всё это активно обсуждалось. В итоге: сегодня уже открыта большая школа. Теперь и губернатор раз в квартал проводит подобные прямые встречи.

Тем не менее, оценка населением Тефтелева неоднозначная, если судить по тем же соцсетям. Претензий море — и экология, и весьма сложная ситуация с общественным транспортом. 80% маршрутчиков работают нелегально, единого перевозчика нет, прежний обанкрочен, куча нелегальных ларьков, частных парковок. Сейчас предпринимаются колоссальные попытки наладить эту систему — и если всё это начнёт платить налоги, а забрать это очень сложно, потому что прикрывается и криминалом, или же депутатами, местными высокопоставленными чиновниками, то город существенно вздохнёт. Конечно, Челябинск — не единственный город с такими проблемами. Но есть факт. Подсчитали, что если все причитающиеся налоги собрать, то можно залатать ту дыру, которую образует Челябинск в бюджете области. А сам город сможет обходиться без дотаций регионального бюджета. И Тефтелев этого явно хочет. И губернатор настроен перенести эти деньги на проблемные моногорода области — Троицк, Златоуст и прочие. Понятно, что такие начинания встречают колоссальное сопротивление — помножьте это на магнитофобию. Вот и получается, в целом, отношение к мэру скорее негативное. Людей, которые понимают суть проблемы, всё-таки очень мало, да и общее отношение общества к власти в целом негативное. А вот экспертное сообщество, как раз понимает и настроено к Тефтелеву доброжелательно. Есть, конечно, вопросы, многое надо обсуждать. Но это, скорее позитивная работа, а не негативное отношение. Поэтому позиции Тефтелева, думаю, будут усиливаться. Рейтинг его стабильно, но растёт. Единственное, на чём ещё не сосредоточился мэр — так это на работе по объяснению своих действий доходчивым языком. Ведь даже разумные инициативы наше общество привыкло воспринимать в штыки.

Евгений ВЕНЕДИКТОВ

Политолог, журналист, общественный деятель, директор «Центра исследований легитимности и политического протеста» (г. Великий Новгород)

Об эффективности работы мэра Новгорода Юрия Бобрышева, в принципе, я бы не мог говорить в позитивных тонах. Период его руководства городом как муниципалитетом не отличился какими-то новшествами, ремонтами. Всё пребывание Бобрышева на своём посту больше ассоциируется с большим конфликтом с бывшим губернатором Новгородской области Сергеем Митиным. Этот конфликт мешал развиваться городу, а Бобрышеву — управлять хозяйством, потому что он не получал те или иные финансовые потоки, возможность законодательных инициатив, которые бы мог иметь Великий Новгород, потому что экс-губернатор ставил определённые блоки и палки в колеса деятельности мэра. Этот конфликт двух избранных чиновников негативно складывался на развитии города. И теперь странно видеть, как бывший губернатор, мешавший развитию города, стал сенатором от Новгородской области. Политический фарс, очень напоминающий продажу должности за деньги или услуги.

Между тем, проблем в Новгороде предостаточно — отсутствие работы, общая неблагоустроенность города, транспортная проблема, медицинское обслуживание, слабая работа коммунальных служб. На исправление ситуации нужны деньги, которых нет. Великий Новгород — в центре депрессивного региона, который всегда в минусе, а сейчас вдобавок образовалась дыра в бюджете в 1,5 млрд руб. хотя ещё прошлой осенью принимался бездефицитный бюджет. То есть, денег нет, и не будет, чтобы полностью решить проблемы хотя бы ЖКХ. Дороги, кстати, стали делать после визита в область президента Владимира Путина. Сейчас ходит много пересудов, уйдёт ли Бобрышев со своего поста в связи с приходом нового губернатора. Но сказать, что новый классный мэр придёт и решит все проблемы — нельзя. Так не будет.

С приходом в область новой власти, а именно Андрея Никитина, Бобрышев действительно был готов покинуть кресло мэра, уйдя в Совет Федерации РФ. Именно поэтому он не светился на политическом поле во время предвыборной губернаторской кампании. Однако, как стало известно на днях, сенатором от Новгорода станет бывший губернатор Митин. То есть Бобрышева обманул новый губернатор Никитин, отдав кресло сенатора Митину, и нового витка межэлитных противостояний в регионе не избежать.

Константин ТОЛКАЧЁВ

Общественный деятель, юрист, политический обозреватель сетевого издания Simbirsk.city. Администратор сетевого сообщества «Публичная политика в Ульяновской области»

Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев производит впечатление человека, который пытается изменить что-то в городе. Он окружил себя достаточно молодой и профессиональной командой, которая не скрывает амбициозных целей — «привести Ульяновск в порядок». Проблема в том, что под этим порядком подразумевать. В городе, по-прежнему, огромные проблемы с дорогами, транспортной и коммунальной инфраструктурой. Ясно, что все задачи одновременно не решить, но Ульяновск это точно не тот город, который может позволить себе повторить московский подход к регулированию вопросов маршрутной сети или размещения нестационарных торговых объектов. Там, где московская мэрия зальёт проблему деньгами или найдёт креативный выход, у администрации Ульяновска нет никаких вариантов, кроме как «оставить всё, как есть».

Из актуальных примеров двоякости подхода сити-менеджера: Алексей Гаев нашёл возможным уйти в отпуск во время подготовки Ульяновска к проведению заседания президиума Госсовета (состоялось в Ульяновске 22 сентября). Это не красит его как политика и аппаратного игрока. Другой вопрос, что он сумел выстроить систему управления городским хозяйством, при которой его отсутствие, в общем-то, никто не заметил.

Алексей Гаев за два года своей работы так и не смог избавиться от тени своего бывшего начальства (всю свою сознательную жизнь господин Гаев работал заместителем директора ульяновской строительной компании «КПД-2»). Он всё ещё не привык в публичной риторике отстраняться от деятельности своей «альма-матер», а потому часто и обоснованно получает упрёки в откровенном лоббизме и покровительстве. Сумеет ли Алексей Гаев не повторить ошибок своих предшественников, которые либо слишком заигрывались в политику, либо откровенно тратили скудный муниципальный бюджет в пользу приближённых финансово-промышленных групп, по-настоящему, до сих пор не ясно.

Евгений БАХТИН

Электоральный юрист, политтехнолог, политический консультант (г. Псков)

В начале избирательной кампании губернатор Псковской области Андрей Турчак сказал о том, что оценку деятельности депутатов и администрации Пскова поставят псковичи. К сожалению, оценка эта оказалась достаточно низкой — 39,71% жителей города оказали доверие «Единой России». Явка составила 22,91%. Глава администрации Калашников принимал участие в партийных мероприятиях. Но накопившиеся проблемы в управлении городским хозяйством не были решены — это неудовлетворительная работа муниципальных предприятий, не проведённые конкурсы по благоустройству дворовых территорий, в том числе в рамках партийного проекта «Комфортная городская среда» и ряд других проблем, позволили оппонентам вести себя агрессивно и критично. Все вопросы, которые удавалось более-менее приемлемо решать, решались лишь через обращение на сайт президента РФ или губернатора области. Высказываются предположения, что только системная работа по скупке голосов позволила объединившейся оппозиции повести своих кандидатов от разных партий: «Справедливой России», КПРФ, партии пенсионеров и самовыдвиженцев. Из 15 одномандатных округов ЕР было проиграно пять. В большей степени в этих округах итоги выборов решило досрочное голосование. Сложилось впечатление, что псковичи, которые раньше голосовали за ЕР, теперь пошли голосовать за 2 тысячи рублей за оппозицию. Но точка ещё не поставлена, так как были заведены уголовные дела по фактам подкупа избирателей.

Выборы сити-менеджера должны пройти в конце октября и результат их будет зависеть от того, кто станет главой города. Оппоненты ведут активную работу по привлечению на свою сторону всех избранных депутатов. Отсюда получается неустойчивая модель управления городом. Одним нужно решать вопросы, обозначенные во время избирательной кампании, а другим — получить большинство, чтобы оппонировать губернатору Турчаку и иметь возможность распределять бюджетные средства.

Сергей ПОПОВ

Директор Чукотского филиала Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова

Глава городского округа города Анадырь Илья Валентинович Давиденко относится к новому поколению руководителей, не прошедших старую советскую школу партхозактива — он свободен от стереотипов мышления старшего поколения, энергичен, коммуникабелен, открыт для контактов. Как мэр малого северного города пользуется авторитетом у горожан, умеет видеть, слышать и решать их проблемы. В мэрии используются разные формы обратной связи: регулярный личный приём, на который попасть достаточно просто. Ежемесячно Илья Давиденко выступает на местной радиоволне, выходит на открытые встречи с жителями города, приходит в образовательные учреждения к школьной и студенческой молодежи. И, конечно, не обходится без современных интернет-технологий: на официальном сайте, где размещаются все городские новости, можно найти и адрес электронной почты, и номер телефона круглосуточной «горячей» линии. Результаты деятельности нынешней городской администрации можно видеть повсюду. Это постоянная забота о создании и развитии городской среды: при Давиденко в городе появились новые памятники — Леониду Гриневецкому и Юрию Рытхэу, вокруг которых созданы уютные зоны для отдыха. В текущем году ведутся работы по обустройству нового участка набережной на высоком берегу Анадырского лимана. С его завершением в городе появится протяжённая благоустроенная набережная от памятника Святителю Николаю и до окружной администрации, по которой будут с удовольствием гулять горожане. А регулярное высаживание цветов на клумбах — эта «фишка» последних двух лет. Илья Валентинович большой любитель спорта, поэтому в городе проводится много спортивных мероприятий. Значки ГТО горожанам вручает лично он, как действующий посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Чукотском автономном округе. Реализуются различные социальные, спортивные и творческие проекты при участии Общественного совета города Анадыря и Молодёжной мэрии Анадыря, в которых активное участие принимают и студенты нашего Чукотского филиала СВФУ. В целом в городе созданы комфортные условия для проживания. Поэтому деятельность Ильи Давиденко как главы городского округа Анадырь оценивается положительно. Конструктивность его мышления и действий проявляется и во взаимодействии с органами местного самоуправления округа, региональной и федеральной властью региона. В округе Давиденко является Председателем Ассоциации «Совет глав муниципальных образований Чукотского автономного округа», а на федеральном уровне входит в состав Президиума Общероссийского конгресса местного самоуправления и является членом Совета при Президенте России по развитию местного самоуправления.

Константин БАКШЕЕВ

Политический консультант, политтехнолог, координатор информационно-идеологического направления Агентства «Максимов-Консалтинг»

Внешне позиции Ивана Кляйна остаются вне зоны риска, но приближающаяся кампания по переизбранию, так или иначе, принесёт для мэра Томска свои колебания. Во-первых, Кляйну достался ряд спорных тем, которые губернатор Жвачкин в своей избирательной кампании держал на «паузе». Во-вторых, стоит помнить, что предвыборный период всегда обостряет контрповестку в полях. Когда пусть слабые, но оппоненты — начинают ходить по дворам и вносить смуту вокруг лидера гонки. А если найдётся тот, кто убедительно и без популизма сможет сформировать и удержать ненужные для власти смыслы, то это в образованном и свободолюбивом Томске вообще может сработать как снежный ком. При этом, чтобы минимизировать риски «налипания» Кляйну мало только модерировать конкурентную среду. В идеале (мы говорим сейчас про образ) ему за ближайший год нужно стать самым объективным и компетентным человеком в Томске, где сомнения могут смениться даже самокритикой, а место презентаций и докладов займёт демонстрация досконального знания инфраструктурных вопросов города. Говоря о последних победах томской власти, нельзя не выделить масштабный ремонт дорог в городе. Кстати, здесь Кляйн уже начал входить в электорально выгодный образ и показал «кулак» дорожникам, которые обещали мэру свои огрехи исправить. Недавнее открытие водопроводной колонки, в той подаче, которую пропустила мэрия — это, конечно, трэш. С другой стороны, в «беде» и закаляется команда. Теперь администрация Кляйна должна относиться к политпланированию с двойной скрупулёзностью. Спорные поводы с учётом эпатажного бэкграунда могут сработать как рецидив. Последние слухи по поводу досрочных выборов томского мэра в марте 2018 года останутся слухами. Надо понимать, что градоначальника такого независимого и молодежного города как Томск просто не пустят переизбираться вместе с президентом. Сами же визуальные и смысловые линии из успешного марта могут быть продлены томским мэром до перспективного сентября. По-крайней мере, горадминистрации можно воспользоваться мартом для диалога с теми группами избирателей, которые уже с Путиным, но ещё не с Кляйном.

Ольга КИШАКОВСКАЯ

Политолог, политический обозреватель РИА «Prima Media» (г. Владивосток)

Город настолько самоустранился от выборов, что в прошедший предвыборный период ключевую роль чиновники Владивостока не играли. Организующей силой стала краевая администрация и приглашённые краевым руководством политтехнологи. Надо заметить, что это не характерная ситуация: в прежние годы, и ещё в прошлом году предвыборный штаб во Владивостоке формировался из представителей горадминистрации и при участи вице-мэров. В этом году ситуация иная, в том числе и из-за конфликта Игоря Сергеевича Пушкарёва с губернатором Приморского края. Хотя «пушкарёвская группа» на этих выборах поддерживала определённых кандидатов — от «Справедливой России» и партии КПРФ. Горадминистрация под началом Константина Межонова занималась городским хозяйством. В частности, дорогами. Администрация города, как в выборах не участвовала, так им и не препятствовала. Поэтому ответственности за результаты кампании, а также каких-либо последствий, в частности для Межонова, эти выборы не несут. Из прежнего состава, из 35 депутатов в новый созыв удалось переизбраться только 8. Преемственность слабая. И для большинства новоизбранных депутатов ближайший год будет ознакомительным, вводным. Сложно оценивать — возможно ли какое-то противостояние с администрацией города Владивостока. Предпосылок для этого нет. С учётом того, что до выборов президента остались считанные месяцы, устраивать во Владивостоке какой-либо коллапс чревато. Явка и так низкая, голосуют часто протестно. Провоцирование избирателей в этот отрезок времени может иметь непредсказуемые последствия. Поэтому отношения между новой думой и администрацией города будут, может и не простые в силу лояльности гордумы губернатору, но не преходящие определённую грань. А после выборов останется совсем мало времени до смены главы администрации. Бюджет Владивостока на 2018 год, скорее всего, будет проходить согласование в администрации Приморья. Изменения в нём могут быть отличные от того, что предложит горадминистрация. Но там не так много возможностей для манёвра. Сама фигура исполняющего обязанности главы, ко всему прочему, имеет особенность: его сложно в чём-то обвинить. Межонов — спокойный и ответственный человек, команда в администрации города сложилась и работает. У других политических сил в крае сегодня нет столь длинной кадровой скамейки, чтобы высаживать полноценный десант в «серый дом». У администрации Приморья самой с кадрами серьёзные проблемы.

Валерий БАРСУК

Депутат Думы городского округа Самара, заместитель директора Центра лабораторного анализа и технических измерений по Самарской области

Оценивая фигуру Олега Фурсова как сити-менеджера Самары, могу констатировать её неоднозначность. То обстоятельство, что де-факто Олег Фурсов не является мэром, избранным в ходе прямого голосования жителями города, само по себе делает отношение горожан к нему достаточно отстранённым. Он не харизматичный политик, победивший в трудной конкурентной борьбе, а руководитель, изначально назначенный на этот пост региональными властями в качестве аполитичного хозяйственника. В этом качестве Фурсов рассчитывал на определённые преференции с областного уровня — и получал их. Например, в виде масштабного финансирования обновления объектов дорожного хозяйства, инфраструктуры в целом, поддержки программы реновации фасадов и т.д. С другой стороны, все эти работы напрямую связаны с подготовкой Самары к Чемпионату мира по футболу, и какова в происходящем степень заслуги лично Фурсова — судить сложно. Выборы осени 2017 года Самару затронули косвенно — в виде довыборов в райсоветы (в результате проведенной муниципальной реформы в Самаре появился новый уровень местного самоуправления — районные советы и районные менеджеры). Они ознаменовались рекордно низкой явкой, поскольку избиратели откровенно не понимают смысла этой реформы и чем именно занимаются сотни новых районных депутатов и десятки новых чиновников. Фурсов производит впечатление довольно мнительного и ранимого человека, поскольку реагирует на критику и оскорбления в СМИ и в социальных сетях очень болезненно, судится с блогерами, ставя тем самым себя с ними, по сути дела, на один уровень. В числе возможных проблем для мэра (в обозримой перспективе) можно назвать грядущие президентские выборы, за явку и результат которых на территории городского округа спросят в первую очередь с него, падение собственных доходов городского бюджета и дисбаланс в отношениях с новыми микромуниципалитетами (органами районного самоуправления), получив определённый объем полномочий, они рискуют стать неподконтрольными мэрии и проводить независимую политику, добиваясь дополнительных ресурсов и рычагов контроля над местным бизнесом. Будущее мэра будет во многом зависеть от того, сумеет ли он выстроить конструктивный диалог со своим предшественником, в настоящее время врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым.

Ольга ДРОНОВА

Представитель Общественной палаты Севастополя в Общественной палате РФ

Уже больше года Дмитрий Овсянников руководит администрацией Севастополя. Я бы охарактеризовала этот период, как непростое испытание для главы города — стать своим для горожан (о том, чтобы стать севастопольцем, речи пока не идёт). Отсутствие какого-либо опыта работы «в поле», помноженное на ошибочное решение градоначальника, принятое им безапелляционно сразу при переезде в Севастополь, — демонстративно заручиться поддержкой команды Алексея Чалого (и в Законодательном собрании, и в политической элите), как залогом быстрого завоевания симпатий горожан, обернулось полным фиаско. Возможно, Овсянников был неверно информирован о реальном влиянии Чалого на городские процессы и об истинном неоднозначном отношении севастопольцев к этому олигарху, оказавшемуся совершенно случайно во главе «Русской весны» в нашем героическом городе. Так или иначе, начало правления нынешнего губернатора ознаменовалось конфронтацией с другой частью политбомонда и рядом публичных скандалов, вышедших на федеральный уровень.

Не могу не отдать должное команде Овсянникова, которая на определённом этапе осознала слушавшийся провал, и предприняла попытки сблизиться с другой частью общественно-политических сил. Будучи, на мой взгляд, человеком закрытым, Овсянников поручил эти контакты своему вице-губернатору Вячеславу Гладкову, который, как мне кажется, выступает коммуникатором, нежели человеком, принимающим решения. Я, конечно, могу ошибаться. Тем не менее, бесспорная заслуга Гладкова — севастопольское отделение «Единой России», которое, по моему мнению, срослось с исполнительной властью и стало проводить политику Овсянникова, несмотря на откровенную непопулярность некоторых его инициатив.

Характеризуя Овсянникова, подошедшего к 10 сентября 2017 года, скажу, что это человек, прошедший трудный период, сложность которого он не представлял, соглашаясь на предложение В.В.Путина возглавить субъект. Человек, которому не удалось утихомирить внутриэлитные конфликты, куда так или иначе он вынужден втягиваться. Человек, влияние на которого серого кардинала Чалого по-прежнему высоко, хотя попытки противостоять и желание освободиться от контроля последнего, видно, заметно и иногда успешно. Овсянников по-прежнему закрыт для горожан, и это его, пожалуй, самый большой минус. Ведь, если посмотреть ретроспективу, становится понятно, что все негативные публичные поводы связаны именно с этим: генеральный план, стратегия развития города до 2030 года, памятник примирению, скандал с пансионатом «Изумруд», встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании и так далее.

Каким будет Овсянников — всенародно избранный губернатор (говорю с иронией, так как 35% избирателей, пришедших на выборы, из которых половина — флот и матросы срочной службы, не имеющие прописку в городе, трудно назвать волей севастопольцев) — трудно спрогнозировать. Если он возьмёт курс на наплевательское отношение к мнению обычных людей, начнёт двигать серьёзные проекты без вопроса: «А что об этом думают жители?», будет ставить город перед фактом принятых решений, исполнять договоренности с Чалым, не обращая внимания на иное мнение, продолжит отстранять севастопольцев от властных структур, увольнять их и заменять «варягами», конфликт и бурление в обществе Севастополя продолжится. Поживём — увидим, как говорится.

Игорь ШПЕКТОР

Председатель Комитета Общественной палаты РФ по проблемам местного самоуправления, социальной инфраструктуры и ЖКХ, президент Союза городов Заполярья и Крайнего севера

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Александрович Надсадин, на мой взгляд, один из успешных руководителей. Мероприятия, которые он проводит в городе, очень конкретные и верные. Иными словами — Надсадин правильно использует средства. Это касается, например, программы по благоустройству города, по созданию для горожан комфортной среды. С моей точки зрения, это сегодня одна из лучших реализующихся в городе программ и прекрасное её воплощение. Некоторые начинают его критиковать за то, что делает почти всё и сразу. Но, на мой взгляд, его способ включения в план одновременно и замены коммуникаций, и расширения территории благоустройства за счёт использования средств как федерального, так и местного бюджета — это очень правильные методы ведения городского хозяйства. Всё он правильно делает по проблемам коммунального хозяйства, по вопросам, связанным с очистными сооружениями. Достойны похвалы его планы по переработке твёрдых коммунальных отходов, не просто по сортировке как многие сегодня это делают и успокаиваются на этом. Сегодня идет разговор о строительстве именно мусороперерабатывающего, а не сжигательного завода, по принципу термолиза. Если планы реализовать удасться, Надсадина можно будет назвать одним из российских лидеров-первопроходцев в области экологической утилизации мусорных отходов.

Важно и то, что он поддерживает достойные нормальные взаимоотношения с местным Общественным советом. Поэтому общественники, да и простые люди относятся к нему с уважением. И, несмотря на неприятности, которые здесь происходят — а именно серия возбуждённых уголовных дел по целому ряду руководителей в Южно-Сахалинске, мэр города занимается делом и держит себя весьма достойно.

Дмитрий ЛОГИНОВ

Политтехнолог, руководитель регионального отделения Федеральной сети «Русская школа PR» в Пермском крае

Дмитрий Самойлов продолжает с переменным успехом играть в тандеме с председателем Думы Перми Юрием Уткиным, в целом, продолжая оставаться единственным ответственным лицом за поддержание нормативной хозяйственной деятельности города. Объявив о поддержке курса нового губернатора региона Максима Решетникова, Дмитрий Самойлов публично обозначил свою лояльность краевой администрации.

Несмотря на то, что по выборам губернатора Пермь показала слабоватые результаты, но они не опустились ниже требуемых значений. Вероятность относительно слабой явки по Перми предсказывали ещё задолго до выборов, и в данном случае на неё влияла специфика самой территории.

По хозяйственной и экономической деятельности города стоит отметить, что ни один из обозначенных Дмитрием Самойловым проектов, поставленных на реализацию, не был «завален» или затормозился бы по срокам исполнения. Продолжается активное строительство и ремонт дорожной сети города, прокладка новых коммуникаций, ведутся значительные работы по благоустройству. Город заново становится центром проведения регулярных форумов, фестивалей.

Юлия КОРМУШИНА

Социолог, руководитель исследовательских проектов MIRACULUM research group (г. Астрахань).

Сегодня актуальное требование к чиновникам — медийная активность, отчёты о деятельности в социальных сетях. Такой формат общения воспринимается активной частью астраханцев с большим откликом. У Олега Полумордвинова нет страницы в Facebook. По активности на этом поле сити-менеджера опережает глава города Алёна Губанова, которая буквально каждый день выкладывает в сеть информацию о совещаниях, официальных визитах и комментирует её доступным языком. Со стороны Олега Анатольевича всё намного скромнее — в Facebook информация о его деятельности освещается через публикации коллег и соратников.

С точки зрения взаимоотношений с элитами региона его позиции достаточно крепки. Полумордвинова считают человеком губернатора, ему доверяют, уважают. К сожалению, предыдущие два мэра доверия населения не оправдали. Сергей Боженов, который затем стал губернатором Волгоградской области, имеет среди населения весьма негативную репутацию. А бывший после него мэром М. Столяров отбывает срок за взятку в крупном размере. В итоге, авторитет должности мэра в регионе был запятнан. Полумордвинову предстояло изменить эту ситуацию коренным образом. Отчасти ему это удаётся, но не во всех вопросах действия эффективны. Несмотря на то, что декларируется решение проблем, часть из них в оценках населения стали только хуже. И в первую очередь, это проблема, связанная с вывозом ТБО и началом работы нового регионального оператора по вывозу мусора. Жители отмечают, что раньше мусор вывозили разрозненные организации, которые работали по-разному. Если раньше были локальные проблемы с вывозом мусора там, где нет централизованных мусоропроводов, то сейчас сложная ситуация возникла в новых жилых комплексах, откуда вывозят мусор не по графику, а по заявке. Возмущённым людям на звонки отвечают, что работа скоро наладится, но переполненные баки продолжают оставаться в тех местах, где до начала работы нового регионального оператора всё было чётко организовано. Местами эти баки «цветут», создавая неблагоприятную санитарную обстановку. За это городская власть получает свою долю критики. Стоит отметить, что по извечной проблеме состояния городских дорог, в последнее время снижается градус негатива. На многих улицах города заменён асфальт, где-то частично нанесена разметка, устанавливаются знаки и светофоры. Это большой плюс для населения. Но есть серьёзные вопросы к дорожным работам на Новом мосту — замена асфальта произведена частично, по причине этого на некоторых участках моста могут возникнуть аварийные ситуации. Жители раздражённо задаются вопросом, почему сделана только часть работ, почему нет должной разметки. Немаловажный вопрос для жителей — отсутствие парковок, как в центре, так и в спальных районах, который стали обсуждать на уровне городской власти только в последнее время. Также со стороны городской власти в последнее время предпринимаются попытки решить обострённый вопрос с общественным транспортом и его доступностью. Практически нет автобусов крупной вместимости, в основном это так называемые «маршрутки», передвижение в которых небезопасно. К тому же, по-прежнему для населения остаётся нерешённым вопрос с доступностью общественного транспорта в вечернее время для отбытия в дальние концы города. Важно отметить, активность «городской команды» в СМИ — в каждом выпуске региональных новостей на ВГТРК «Лотос» показывают сюжет о работе городской администрации. Жители отмечают, что порой про губернатора по местным новостям говорят меньше, чем про связку «Губанова-Полумордвинов». В итоге, фиксируется некоторый рост доверия населения к городской власти, но жителям города по-прежнему, тяжело отличить сити-менеджера от главы города и понять функционал и обязанности каждой из должностей.

Третья группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ 64 ИВАНЕНКО Виталий Юрьевич Петропавловск-Камчатский Камчатский край 65 ПИЛИПЕНКО Сергей Владимирович с 12.09.2017 . Сменил В.Н.Сараева Саратов Саратовская область 66 ЛОКОТЬ Анатолий Евгеньевич Новосибирск Новосибирская область 67 МАКАРОВ Александр Николаевич Брянск Брянская область 68 САФРОНОВА Ольга Александровна Горно-Алтайск Республика Алтай 69 РОЙЗМАН Евгений Вадимович Екатеринбург Свердловская область 70 БЕЛАК Олег Онуфриевич Нарьян-Мар Ненецкий автономный округ 71 ШАРЫПОВ Владимир Николаевич Иваново Ивановская область 72 СОВАРЕНКО Владимир Александрович Смоленск Смоленская область 73 ТЮРИН Юрий Александрович Ижевск Удмуртская республика 74 НОВИКОВ Василий Федорович Орел Орловская область 75 КУЗНЕЦОВ Сергей Николаевич Новокузнецк Кемеровская область 76 ФРОЛОВ Сергей Петрович с 20.07.2017 . Сменил В.В.Двораковского Омск Омская область 77 ОГОНЬКОВ Алексей Валентинович Тверь Тверская область 78 ХОВАЛЫГ Владислав Товарищтайович Кызыл Республика Тува 79 ПОТАПОВ Андрей Юрьевич Курган Курганская область 80 ЛУКАШЕВ Игорь Михайлович с 22.09.2017 . Сменил Г.С.Бахарева Симферополь Республика Крым 81 МИРОШНИК Ирина Юрьевна Петрозаводск Республика Карелия 82 МУСАЕВ Муса Асхабалиевич Махачкала Республика Дагестан 83 КОРОСТЕЛЕВ Евгений Владимирович Биробиджан Еврейская автономная область 84 БЕЛОВ Сергей Викторович Нижний Новгород Нижегородская область 85 ЛИХАЧЁВ Виталий Викторович Волгоград Волгоградская область 86 НОХАШКИЕВ Окон Валериевич Элиста Республика Калмыкия 87 КУЗНЕЦОВ Олег Васильевич Чита Забайкальский край 88 ПЕРЕСКОКОВ Александр Викторович Киров Кировская область

В настоящий момент место мэра Саратова занял Сергей Пилипенко, бывший замглавы по городскому хозяйству. Отношение экспертов «Национального рейтинга» к бывшему мэру Валерию Сараеву в основном было скептическим. Не случайно он стабильно пребывал в третьей группе исследования. Однако его отставка своей неожиданностью, а, главное, поводом, вызвала в экспертном сообществе крайнюю степень удивления. Тем более, нельзя сказать, что на выборах губернатора в регионе происходило что-то совсем необычное. Они были признаны состоявшимися, полученный результат полностью устроил власти различного уровня. Самые резкие слова по поводу нарушений в Саратове со стороны официальных лиц начали звучать уже после происшедшей отставки. Ещё большую путаницу внёс руководитель областного избиркома, чьи права, если верить руководству избиркома российского, были жестоко попраны городской администрацией и вышедшими из подчинения дерзкими саратовскими участковыми комиссиями. Смысл его заявления свёлся к тому, что нарушения были несущественными и на итоги выборов не повлияли. В таких условиях значительная часть экспертов «Национального рейтинга» не поверили в официальную трактовку ухода мэра, склоняясь на сторону различных конспирологических версий. Наибольшее распространение получило мнение, что кульбит мэра связан с его намерением баллотироваться на место в Госдуме, вакантное, после скоропостижной смерти одного из депутатов. В том же ряду, продвижение Валерия Сараева на должность более высокого уровня. Меньшинство, напротив, полагает, что «после того, что случилось» для него закрыта карьера по муниципальной и государственной линиям.

Помимо позитивных для мэра трактовок происшедшего, встречается и негативное, связанное с неудачами при расселении аварийного жилья. Можно констатировать, что ни один эксперт не предвидел отставки и теперь экспертное сообщество пребывает в состоянии некоей дезориентации. Причём, касается это как экспертов местных, так и федеральных. Так или иначе, но именно отставка Валерия Сараева в наибольшей степени привлекла внимание к делам саратовским. Даже вопрос, кто в дальнейшем придёт ему на смену, оказался в повестке оттеснён на задний план. Имеются все основания полагать, что ненадолго. От экспертов начала поступать информация о вступлении в борьбу за пост мэра влиятельного лобби застройщиков.

Как для каждого мэра, для Ольги Сафроновой (Горно-Алтайск) выборы городских депутатов представляли собой событие большой важности. Столица Республики Алтай, судя по их результатам, окончательно пережила кризис, связанный с арестом предыдущего градоначальника Виктора Облогина. Представители ЕР победили во всех десяти одномандатных округах, получив 47,24% по партийным спискам. При этом практически все эксперты отмечают превосходную явку. В результате 16 депутатов из 21 в Горсовете являются единороссами, которые на одну позицию увеличили свое представительство по сравнению с предыдущим составом. Для партии власти особое значение имеет то, что арест Виктора Облогина не привёл к негативным электоральным последствиям. Ожидать их можно было, так как мэр был популярен, и большое распространение получила версия, что его просто подставили региональные руководители. Кроме того, сам Виктор Облогин являлся видным членом «Единой России», возглавлял городское отделение партии. Таким образом, и первый фактор и второй объективно могли негативно сказаться на имидже «партии власти». Резкая по сравнению с предыдущими выборами (2012 г.) потеря позиций КПРФ, так же на руку ЕР и городской администрации: прочие депутаты оказались гораздо более разобщёнными, тем более, что и количество партийных фракций в Горсовете увеличилось. По отзывам, Ольга Сафронова, с поправкой на небольшие ресурсы и специфику Горно-Алтайска, справляется со своими обязанностями неплохо. Ключевым для неё событием ближайшего времени является первая сессия Горсовета, на которой запланировано избрание нового мэра (находящийся под арестом и отстраненный от должности Виктор Облогин, чисто формально продолжает мэром числиться). Всё это случится уже после выхода настоящего рейтинга. По мнению большей части экспертов, немалые шансы официально вступить в должность у Ольги Сафроновой есть. В крайнем случае, её ждёт почётный переход на региональный уровень.

Никаких событий городской жизни, принципиально меняющих оценку работы Юрия Тюрина (Ижевск) в отчётный период не произошло. Однако эксперты «Национального рейтинга» не могли не отметить информацию о спасении Юрием Тюриным тонущего человека. Данный случай произошёл в Турции, когда у решившего поплавать в штормовую погоду жителя Хабаровска свело ногу. Случайно заметивший утопающего Юрий Тюрин вытащил его из воды и оказал первую помощь. Всё это, безусловно, показало Юрия Александровича, как человека, в самом выгодном свете. Если говорить о состоянии городского хозяйства, то поступающие оценки носят разнонаправленный характер. На этот раз, однако, и здесь имелась определённая доля позитива. В частности, из федерального бюджета в рамках госпрограммы выделили деньги на завершение строительства важного культурного центра, — театра оперы и балета, что для города является несомненным плюсом. Во время прошедших интенсивных дождей городские службы проявили себя совсем неплохо. Одобрение вызвали усилия мэра организовать борьбу с незаконными свалками. Резко портят картину сообщения о том, что в Ижевске возникли проблемы с подготовкой к отопительному сезону и уборкой улиц в зимний период. Перспективы Юрия Тюрина надолго задержаться на своём посту при новом губернатора у большей части экспертов вызывают большие сомнения.

Большинство экспертов положительно восприняли и сам факт прихода Сергея Фролова (Омск), заменившего предыдущего мэра, и начальный этап его деятельности на новом посту. В частности, позитивно настроенные к нему эксперты связывают улучшение показателей «Единой России» на выборах в горсовет с происшедшей ротацией городского руководителя. Конечно, говорить об успехе «партии власти» можно только с учётом прежнего плачевного для неё положения. Далеко не выдающаяся явка в 21,7%, тем не менее, существенно выше показателя предыдущих выборов муниципальных депутатов в 17,8%. Большинство мест в горсовете (26 из 40), не просто допустимый, но блестящий результат, памятуя о том, что в Омске традиционно на лидирующих позициях находилась КПРФ. В частности, свеж в памяти прошлогодний сокрушительный провал ЕР, проигравших коммунистам город и по Госдуме, и по областному Законодательному собранию. Таким образом, единороссы взяли в свои руки выборы нового мэра, которого в ближайшие месяцы определят депутаты. Некоторые эксперты полагают, что именно решительная поддержка КПРФ предыдущего мэра, нежелание отправлять его в отставку, послужили причиной провала коммунистов на выборах. Представляется, что тут налицо явление более глубокое и не для одного Омска характерное.

Слабостью Сергея Фролова является неопределённость его положения, в качества «и.о.». Хотя уже раздаются голоса, в том числе в экспертном сообществе, что он является реальным претендентом и достоин занимать кресло мэра. Сам Сергей Петрович от комментариев воздерживается.

Хотя, среди местных экспертов у него имеется не только поддержка, но и антирейтинг. Правда связан он исключительно с его работой при прежнем градоначальнике Вячеславе Двораковском. Так, ему лично, справедливо или нет, вменяют в вину эпизод с мемориальным Вечным огнём, который стали зажигать только 17 дней в году. Припомнили ему и старую историю с подделанной записью в трудовой книжке, в своё время потребовавшейся для занятия должности начальника управления в мэрии Омска. Подделку тогда разоблачили, а должность у Сергея Петровича осталась.

Кроме того, не прояснено отношение к назначению Сергея Фролова региональных элит. Нынешний губернатор, Виктор Назаров, открещивается от своего участия. Более того, уже при новом градоначальнике, он допустил глумливое, на грани фола, высказывание в адрес городских властей, комментируя передачу в собственность муниципалитету транспортной развязки. Другое дело, что самого Виктора Назарова большинство экспертов «Национального рейтинга» дружно отправляют в отставку.

Динамика в таблице «Национального рейтинга» Алексея Огонькова (Тверь) имеет некоторую специфику. Обычно на положение в исследовании мэров городов, где в единый день голосования избирались муниципальные депутаты, результаты и ход кампаний влияли самым непосредственным образом. В случае с Алексеем Валентиновичем большинство экспертов не посчитали упомянутое электоральное действо чем-то определяющим. На первый план вышла история с обрушением здания речного вокзала. На аварийное состояние этого важного, с различных точек зрения, объекта, указывали уже многие годы. Помимо общероссийского резонанса, крайне негативного для имиджа города и городских властей, упомянутое происшествие во многих комментариях приобрело даже некое показательное, в чём-то даже символическое значение. Сам Алексей Огоньков попытался найти в случившимся нечто позитивное, выразив надежду, что данное позорное происшествие «придаст ускорение» в определении судьбы этого памятника культурного наследия регионального значения. Вернее, того, что от него осталось.

Внимание также привлекла история с дорожными работами, проводимыми на деньги московской мэрии московскими же подрядчиками. Данная «благотворительная акция» проведённая, по сообщениям наблюдателей, без тендера, под видом гранта, первоначально вызвала волну оптимизма и положительных комментариев. Однако, выделенных сумм на завершение начатого не хватило, работы были прерваны, что вызвало соответствующую реакцию автолюбителей и всех заинтересованных граждан.

На муниципальные выборы эксперты отреагировали относительно вяло. Их результаты можно признать однозначно успешными для «партии власти». Как и в предыдущей городской Думе, она сохранила 25 мандатов из 33, набрав даже несколько больший процент по партийным спискам (44,15% против 41,3% на выборах в 2012 году). Также все одномандатные округа остались за «Единой Россией». По доминирующей оценке выборы проходили достаточно чисто. Правда подкачала явка: вместо 24,16%, теперь получили только 19,75%. Это совпадает с общероссийской тенденцией и, в конце концов, в нашей стране голосуют те, кто этого хочет. Теперь новому составу городской Думы предстоит инициировать конкурс по избранию нового мэра. В Твери также отказались от двуглавой системы и соединили в единой должности административные, представительские и политические полномочия. Само по себе это, конечно, не решит всех проблем города, но эксперты выражают надежду, что путаницы в управлении муниципалитетом поубавится. Хотя здесь многое будет зависеть от личности нового руководителя и его способности выстраивать отношения с региональными структурами. По перспективам Алексея Огонькова остаться во главе города, мнения экспертов «Национального рейтинга» разделились.

Буквально за несколько дней до выхода «Национального рейтинга» сменился ещё один мэр из третьей группы исследования. В Симферополе место Геннадия Бахарева занял Игорь Лукашев. Претензии, которые эксперты рейтинга высказывали Геннадию Сергеевичу, уже были достаточно подробно отражены в одном из предыдущих выпусков. Правда наблюдатели в основном полагали, что отставка мэра произойдёт несколько раньше, но, в конце концов, с поправкой на несколько месяцев их прогноз оправдался. Происшедшее было воспринято положительно, но без особого энтузиазма. Обычно, когда убирают непопулярного в экспертном сообществе чиновника, рост рейтинга оказывается более выраженным. Причина в отсутствии у большинства экспертов уверенности, что, после смены первого лица городской администрации, ситуация улучшится. Кроме того, пауза с появлением соискателей на освободившуюся должность, создала впечатление, что никто особенно и не желает её занимать. Оценить действия или возможности нового мэра Игоря Лукашева также пока никто не спешит. Он являлся депутатом, председателем комитета Госсовета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике, что подразумевает солидный опыт, прочные связи с главой Крыма и аппаратные возможности, заведомо большие, чем у его предшественника. Но специфика работы мэра очень велика, особенно в таком своеобразном и, по отзывам экспертов, запущенном городе, как Симферополь. Будет ли реализован упомянутый выше потенциал и как скоро, — вопрос, на который сможет ответить только будущее. Одно очевидно — всемерная поддержка Сергея Аксёнова новому мэру обеспечена. По крайней мере, первое время.

Александр Перескоков (Киров) постоянно находился в группе отстающих и, за время исполнения своих обязанностей, не завоевал расположения большинства экспертов. Однако последнее место в «Национальном рейтинге» связано не столько с этим обстоятельством, сколько с твёрдой уверенностью, что дни его на посту мэра сочтены. Другим фактором явились разочаровывающие для регионального и федерального руководства результаты выборов в Гордуму. Впрочем, Киров вообще пользуется репутацией города, где «партию власти» могут ожидать неприятные сюрпризы. Не обошлось без них и на этот раз. Достаточно сказать, что председатель Гордумы и по совместительству глава Кирова Валерий Владыкин, с треском провалился и не смог получить мандат депутата. Показатели явки в 22,8%, сами по себе не представляют чего-то необычного на общероссийском фоне. Однако, с учётом того, что в предыдущих выборах марта 2012 года приняло участие 59,4% избирателей, они воспринимаются совсем по-другому. Не обошлось и без скандалов, в основном связанных с КПРФ: был осуществлён арест нескольких тиражей АПМ этой партии и, благодаря проискам «Коммунистов России», суд отменил регистрацию партийного списка КПРФ. Впрочем, суд более высокой инстанции восстановил положение, только для того, чтобы выборы показали дальнейшее ослабление позиций этой партии. «Единая Россия» потеряла одного депутата в одномандатных округах и получила 35,89% по списку, вместо 40.92% (2012 г.). Большинство, 23 места из 36, они сохранили, но общее впечатление от их выступления оказалось весьма кислым. Экспертов впечатлил неожиданный взлёт на этих выборах «Справедливой России» и стабильно высокий показатель, показанный либерал-демократами. Настоящими именинниками ходят «Коммунисты России», урвавшие у КПРФ мандат. Новому составу Гордумы и предстоит озаботиться подбором новой кандидатуры мэра, т. е. чиновника, под руководством которого будет находиться администрация муниципалитета. В Кирове, при этом, сохраняется двуглавая система управления и сложно сказать, насколько радикально будет перераспределено влияние между новым главой города и мэром (сити-менеджером). Если бы речь шла только о городском хозяйстве, самом по себе, Александр Перескоков вполне мог бы существенно улучшить своё положение в «Национальном рейтинге». Создалось впечатление, что в отчётном периоде он отработал вполне неплохо, «присидевшись» наконец в своём кресле. Между тем, как говорилось выше, почти все эксперты считают его уход с должности детерминированным. Бытует мнение, что ныне главный вопрос для него, насколько хорошо и безболезненно пройдёт расставание с прежним статусом. Впрочем, это сейчас волнует не только его, но и многих городских чиновников. Безусловно, в своих предположениях эксперты могут и ошибаться. Ближайшее время подтвердит их правоту или заблуждения.

Алексей КОЛОБРОДОВ

Журналист, литератор, генеральный директор медиа-группы «Общественное мнение» (г.Саратов)

Объективно Валерий Сараев может рассматриваться как промежуточная фигура, обеспечившая переход власти в Саратове от команды ныне покойного Олега Грищенко (в той или иной мере контролировавшей Саратов около десяти лет) к областному руководству во главе с Валерием Радаевым. Олег Грищенко, демонстрируя в последние годы полную политическую лояльность областной власти, был самостоятельным игроком в сфере городского хозяйства и полностью контролировал все сопутствующие процессы. Губернаторскую команду это не могло не напрягать, и был выбран сценарий мягкого перехода власти — Грищенко избрался в Госдуму, а для руководства областным центром был выбран Валерий Сараев — достаточно эффективный (при Грищенко) районный руководитель, недолго поработавший и в правительстве. Сараев сразу заявил себя проводником идей губернатора в Саратове и прямым подчинённым губернатора — он явно не воспринимал себя как промежуточную фигуру и предполагал, что пришёл в руководство городом всерьёз и надолго.

Надо сказать, что на фоне кадровой проблемы, общей для саратовского политикума и крайне проблемного состояния городской инфраструктуры, Сараев показал себя неплохим руководителем, может, не хватающим звёзд с неба, и не претендующим на стратегические прорывы, но умеющим удержать городское хозяйство в работающем состоянии. Проблемы Сараева, видимо, предопределившие его уход — отмеченные губернатором Радаевым нарушения на выборах (скорее, знаменитые саратовские 62,2% на госдумовских выборах 2016 года, нежели сегодняшние — тоже не бесспорные, но внешне легитимные результаты). Но, думается, в гораздо большей степени — провал концессионной истории с саратовским «Водоканалом».

После заявлений губернатора вряд ли уместно предполагать какое-либо развитие Сараева по линии госслужбы или муниципального руководства, но и каких-либо серьёзных проблем у него пока не просматривается. Хуже, на мой взгляд, перспективы областной власти в сфере управления Саратовом. Расставшись с Сараевым, она может потерять — скорее частично, чем полностью, — хозяйственный и финансовый контроль над областным центром. Уже сейчас претенденты на пост сити-менеджера (во всяком случае, те, чьи кандидатуры обсуждаются) принадлежат в большинстве к чрезвычайно влиятельному лобби застройщиков во главе с Сергеем Курихиным. Интересы города и интересы этого клана весьма во многом противоположны.

Олег МАТВЕЙЧЕВ

Политолог, профессор Высшей школы экономики

Я определённо не считаю мэра Новосибирска Анатолия Локтя хорошим руководителем. Он шествовал во власть под истёртыми лозунгами КПРФ, которые даже и не думал претворять в жизнь, но рука об руку с олигархами местного разлива, обеспечившими ему победу на выборах. При нём Новосибирск, потенциально один из ведущих городов России, резко замедлил своё развитие. Это особенно заметно при сравнении с соседними городами. Город потерял лидирующее положение в ряде федеральных рейтингов, отражающих состояние инфраструктуры и благоустройства. Команду мэра преследует череда коррупционных скандалов, сидят в тюрьме члены его команды и его однопартийцы: Потапов, Мухамедов, Суварян, Терехов. Часть близких соратников, проваливших свою работу или не ужившихся с градоначальником, уже покинула мэрию. Отмечается низкий уровень управления муниципалитетом и муниципальными предприятиями. Административная реформа буксует. Как частный успех последнего времени в Новосибирске можно отметить реализацию программы строительства школ и детских садов. Не секрет, что достигнут он, в первую очередь, за счёт федерального и областного финансирования. Просто неприличны в этой связи заявления Анатолия Локтя, приписавшего заслуги в этой сфере своим связям в Москве. Чтобы федеральные и областные средства переводились в город вопреки позиции губернатора, при «раздражении» регионального правительства? Эту сказку действительно можно было бы рассказывать только перед активом КПРФ, где она и была мэром озвучена. В чём Анатолий Локоть действительно преуспел, так это в туманных намёках на собственные заслуги и на противодействие «враждебным силам». Эти лавры — всегда при нём!

Анатолию Локтю удалось, правда, не сразу, наладить отношения с монстрантами и, одновременно, резко обострить их с РПЦ. Один из знаковых представителей РПЦ в области, настоятель собора во имя Александра Невского, публично потребовал от мэра извинений, заявив, что его высказывания провоцируют вандализм. Но тут уж, каждый выбирает для себя, какая сторона для него ближе. Анатолий Локоть сделал свой выбор в пользу монстрантов.

Эдуард КОРИДОРОВ

Политконсультант, редактор РИА «ФедералПресс»

В последнее время глава Екатеринбурга Евгений Ройзман ничуть не изменил своего амплуа — благотворительность вместо политики. Его голос совсем не слышен в городской думе и мэрии, зато мэр с удовольствием подробно отчитывается в фейсбуке о том, как проходят личные приёмы граждан и как фонд Ройзмана помогает нуждающимся. Иногда Ройзман удосуживается высказать личную позицию по острым темам жизни Екатеринбурга, но никогда не инициировал по этим темам политических решений. Всё это — без изменений. Их и не будет, поскольку принцип «максимум PR при минимуме ответственности», очевидно, вполне комфортен для Ройзмана. Прошедшие выборы губернатора Свердловской области, на которые Ройзман не был допущен из-за того, что не смог (или не захотел) преодолеть муниципальный фильтр, как ни странно, почти не сказались на имидже Евгения Вадимовича. Он получил всё, чего хотел — массу скандалов федерального масштаба, совершенно не связанных при этом с реальным нынешним формальным функционалом мэра. Времяпрепровождение Ройзмана в структурах власти говорит о том, что бороться всерьёз за кресло губернатора он и не думал — трудно себе представить Ройзмана во главе областного правительства. Единственный неприятный для Ройзмана момент — его неудачная инициатива объявить выборам бойкот. Он не состоялся, явка в Свердловской области была выше, чем на предыдущих губернаторских выборах. Кроме того, инициатива эта разочаровала часть сторонников несистемной оппозиции, их доверие к Ройзману пошатнулось, что не помешает ему при случае (если Навальному не дадут участвовать в выборах президента) оказаться в числе немногих, кто может претендовать на роль единого оппозиционного антипутинского кандидата. Который, что примечательно, может устроить и Кремль, поскольку ни разу не заходил за красные флажки, оставаясь при этом, в глазах соратников, примерным борцом с «режимом».

Андрей РУСАКОВ

Политолог, директор Центра европейско-азиатских исследований (г. Екатеринбург).

Не совсем удачный поход главы города Екатеринбурга Евгения Ройзмана на губернаторство определял политический фон в городе. Собственно, сначала была интрига — зарегистрируют или не зарегистрируют. А если зарегистрируют, то от кого? Ведь «Гражданская платформа», от которой выдвигался Ройзман, уже для него не актуальна. Эксперимент с «Яблоком» и Явлинским привёл к закономерному результату — Ройзману не хватило голосов муниципальных депутатов для прохождения «муниципального фильтра». Далее словесная перепалка с руководителем ЦИК Эллой Памфиловой, мало на что влияющая, но зато активно освещаемая в СМИ. Поэтому в планах Евгения Вадимовича Екатеринбурга не было, а была Свердловская область. Время идёт быстро, и уже менее через год в городе снова выборы, а это касается и исполнения своих полномочий Ройзманом. Активно обсуждается переход на другую схему избрания главы города. В сентябре-октябре и в Законодательном Собрании Свердловской области и городской Думе Екатеринбурга ожидается принятие соответствующих правовых актов. Есть большая вероятность, что по новой схеме глава города будет и главой администрации и избираться депутатами из участников, прошедших конкурсный отбор. Ройзман заявил своё решительное «нет» данной схеме. И это вновь будет представлять интригу — на что хватит политического рейтинга нынешнего главы Екатеринбурга в деле защиты им своих позиций. Конечно, жители все эти четыре года ждали от Евгения Вадимовича не только политических войн, но и каких-то реальных шагов в деле превращения Екатеринбурга в процветающий мегаполис. Словом, вот и лето прошло, словно и не бывало… Кстати, в этом году оно здесь было достаточно холодным.

Марат ХАМИДУЛЛИН

Политтехнолог, исполнительный директор Центра коммуникативных технологий «Чёрное и Белое» (г. Ижевск)

За два года Юрий Тюрин не смог оправдать ожидания ижевчан, исправить ошибки старой команды, а также обозначить точки роста и развития города. Кроме того ижевский градоначальник считается фигурой закрытой для общества и уже запомнился тем, что начал создавать «ручные» общественные советы. Как яркий пример — это создание общественного совета по развитию Ярушкинского дендропарка, вокруг которого уже давно кипят нешуточные страсти.

На сегодняшний день печальная ситуация и вокруг строительства многоэтажного дома на территории СНТ «Любитель-1». Сначала Юрий Тюрин заверил жителей, что стройки не будет, однако в итоге разрешение на строительство всё же было выдано.

Сложная ситуация и с городским бюджетом. Муниципальный долг составляет свыше 5 миллиардов рублей, что больше собственных доходов на сумму около миллиарда рублей. При этом администрация города умудряется закупать сувениры в виде рюмок и фляжек. Сумма трат на сувенирную продукцию уже превысила миллион рублей. В такой ситуации каждый бюджетный рубль на счету и такие траты являются как минимум сомнительными. А впереди зимний сезон и некоторые эксперты уже отмечают, что у города могут быть проблемы с оплатой услуг по уборке улиц города от снега. Это лишь часть претензий, которые можно предъявить главе Ижевска.

Учитывая вышеперечисленное, а также избрание нового главы Удмуртской Республики Александра Бречалова перспективы главы города Ижевска Юрия Тюрина видятся очень туманными. Несмотря на то, что Александр Бречалов публично заявлял, что между ним и главой Ижевска есть понимание. Юрий Тюрин, на мой взгляд, не смог переформатироваться в руководителя нового формата. Он не стал более открытым, готовым первым идти на диалог с общественностью и искать пути развития для города, как это делает руководитель региона.

Лариса БОНДАРЕНКО

Председатель регионального отделения политической партии «Партия дела» (г. Омск)

Сергей Петрович Фролов пока ещё — исполняющий обязанности мэра Омска. Омск — сложный город — здесь есть и внутриэлитные особенности, и проблемы ЖКХ. Будущему мэру важно расставить приоритеты, чтобы прекратить разброд и шатания в элитах. Многое зависит и от главы региона и взаимодействия города и области. Городу сегодня крайне необходим хороший хозяйственник, здравомыслящий, который бы навёл порядок. Мы надеемся, что Городской совет будет руководствоваться здравым смыслом и выберет именно такого человека. Много ходит в СМИ информации и всевозможных кандидатур. В последнее время городская власть активно занималась подготовкой города к отопительному сезону, ремонтом дорог. Но понятно, что за столь короткий период всё сделать сложно. Фролов вроде бы пытается наводить должный порядок. А были ли это показательные выступления или это действительно включение в работу на благо города — время покажет. Главное — какая будет сформирована команда, которая пойдёт вперёд или же будет преследовать какие-то личные интересы. Пока трудно сказать.

Андрей ТРОШКИН

Политтехнолог, член Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), автор проекта «Архитектура власти».

И.о. мэра Омска Сергей Фролов демонстрирует позитивную динамику. На данный момент он выглядит эффективным управленцем: завершается ремонт большого количества проездов, тротуаров и дворовых территорий. На фоне недавней критики Омска Минстроем РФ это хорошее достижение, хотя ситуация с капремонтом пока остаётся неудовлетворительной. Фролов начал формирование новой команды, пригласив в команду лидера «Единой России» Юрия Тетянникова, и имеет поддержку влиятельного депутата Госдумы Андрея Голушко. Недавно Голушко поддержал его публично. «Единая Россия» сохранила большинство в горсовете, что в условиях напряжённой кампании можно считать успехом зам. мэра Тетянникова. Таким образом, совокупные показатели — в пользу действующего и.о., и он остаётся самым вероятным претендентом на пост мэра.

Александр ФОРМАНЧУК

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым. Директор Агентства политического консалтинга. Председатель Экспертно-аналитического совета при Совете министров Крыма

Ещё в украинский период в Симферополе накопилось много проблем. Но тогда они практически были не заметны на общем фоне и не раздражали горожан. Но когда Симферополь перешёл под флаг России, мы начали активно ездить по регионам, общаться: стало очевидно, что в сравнении с другими областными центрами, столицами республик, региональными мегаполисами, Симферополь выглядит, мягко говоря, непрезентабельно. И, поскольку Крым поддерживает с российскими городами тесные отношения, и многие помогают как города-партнёры, например, Санкт-Петербург или Казань, нам очень захотелось брать с них пример. Конечно, и власти Симферополя пытались проявлять активность. Я не могу сказать, что за три года в составе Российской Федерации городскими чиновниками ничего не делалось. Дороги стали чинить и сейчас продолжают. Провели комплекс работ по благоустройству центра города, хотя и с оговорками, так как много было нареканий о том, что ремонты на улице велись в конце календарного года, когда лежит снег. Но сделали в целом хорошо и горожане это отмечают.

Но при всём том, украинский период оставил после себя хаотично разбросанные застройки всевозможными торговыми точками, которые по-прежнему функционируют, и которые не вписываются ни в какие архитектурные и нормативные рамки. В районе Центрального рынка с подачи главы республики Сергея Аксёнова такие «скворечники», уродовавшие здание рынка, правда, уже снесли. Зияет убитая набережная, которая когда-то на рубеже 80-х годов советского периода была гордостью горожан. Сегодня за неё стыдно. Симферополь — знаковый для Крыма город, столица республики, город, через который проходят транзитные потоки и грузы, многие гости судят о Крыме по Симферополю. Если сегодня за аэропорт не стыдно и вторая очередь вокзала строится и складывается благоприятное впечатление по прилёте, то отъехав в сторону центра и попав в пробки, гости пересматривают позитивные впечатления. Мы понимаем, что городские проблемы надо решать, а это во многом зависит от руководителя города.

Теперь уже бывший градоначальник Симферополя Геннадий Бахарев — вроде бы понимающий человек, и говорил часто всё правильно. Но на самом деле динамика преобразований в городе не соответствовала ожиданиям симферопольцев. Произошёл некий разрыв между тем, чего хотят горожане и тем, что и как в городе делалось. Помимо прочих существовала постоянная проблема вывоза мусора. В общем, нарекания к стилю работы Бахарева накопились постепенно. И в прошлом году уже поднялась активная волна недовольства. Сам глава Республики Крым Сергей Аксёнов уже открыто говорил, что знал бы на кого менять мэра — то давно предпринял бы такую попытку. Он как бы давал шанс Бахареву, воспитывал, уговаривал. Эта тема часто дискутировалась в публичном пространстве. И в результате глава республики принял окончательное решение. Последней каплей стал ремонт канализационных сетей в центре города. Они у нас старые, прогнившие, и, в общем, хорошо, что начали, погрязли в ремонте. В результате к 1 сентября Симферополь оказался забит пробками, о которых не сказал только ленивый. После непродолжительных поисков подходящих кандидатур, совместных обсуждений и консультаций, в том числе с Общественной палатой, Аксёнов настоял на проведении конкурса на замещение должности градоначальника. Претендентов оказалось 9 человек. Но, как и следовало ожидать, конкуренцию Игорю Михайловичу Лукашову — на тот момент председателю комитета по плановой бюджетной политике Государственного совета республики никто составить не мог. Потому что все так называемые самовыдвиженцы, как оказалось при оглашении ими своих программ, смутно представляют себе проблемы города, один из них даже оказался бывшим подводником. А Симферополю нужен такой руководитель, который бы сформировал свою хорошую команду и что-то реально делал, был бы настоящим хозяйственником. Лукашов как раз Симферополь прекрасно знает, давно здесь живет. Он внятно и толково объяснил, как планирует развивать город. Подавляющее большинство голосов в результате было отдано за него. Хотя один голос и выход в условный второй тур получил журналист Максим Николаенко, который, конечно, далёк от реальных хозяйственных дел. Поэтому в Симферополе теперь есть глава исполнительной власти Игорь Лукашов. Его назначение воспринято в некотором роде с облегчением, потому что, несмотря на разные оценки, многие сходятся во мнении, что в данной ситуации найти альтернативу Лукашову сложно. С учётом ближайших президентских выборов важно, чтобы новый градоначальник послал обществу сигналы серьёзных намерений изменить ситуацию к лучшему. Если у нового мэра есть организаторские способности, то в ближайшие два-три месяца они должны проявиться, а город избавиться от таких чисто технических проблем, как, например, вывоз мусора. И тем самым горожане смогут поверить в правильность выбора, и, возможно, эта вера станет дополнительным активатором на президентских выборах.

Эмилия СЛАБУНОВА

Председатель партии «ЯБЛОКО», депутат Законодательного собрания Республики Карелия

В ситуации с назначением (а выборами нынешнюю систему легитимации сити-менеджеров назвать нельзя) говорить о выборе, конкуренции не приходится, поскольку временные комиссии, которые организуют этот процесс, устроены таким образом, что всегда обеспечивают назначение выгодного региональным руководителям фигур. Ирина Мирошник является ярким примером такой ситуации. Она — ставленница Петрозаводского городского Совета и предыдущего главы республики Александра Худилайнена. И все её действия являются подтверждением этому. Человек, не избранный жителями города, постоянно демонстрирует свою несамостоятельность, зависимость. А руководствуется Мирошник в своих решениях не интересами граждан, а тех, кто её поставил. Подтверждается это тем, что депутаты Петрозаводского городского совета, определяющие его политику получили руководящие должности в муниципальных предприятиях или в муниципальных бюджетных учреждениях, а чиновники правительства Худилайнена после его отставки — в мэрии города.

Например, экс-председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом Дмитрий Косырев стал замом мэра по экономике и управлению муниципальным имуществом. И, кстати, практически сразу оказался за решёткой по подозрению во взяточничестве. Также Ирина Мирошник приняла решение о ликвидации очень популярного в городе автобусного маршрута, опять же, в угоду тем организаторам пассажирских перевозок, покровителем которых является председатель городского совета Боднарчук. Всё это показатель абсолютной зависимости Мирошник, обслуживания интересов Горсовета. Из этой же серии: цинично-показательное увольнение депутата горсовета от КПРФ Галины Васильевны Васильевой, директора лицея № 13, одного из лучших образовательных учреждений города. Галина Васильевна, экс-депутат Законодательного собрания предыдущего созыва, а теперь депутат Горсовета, отдала лицею 30 лет, создала его с нуля. Именно она выступала против отчёта Мирошник на посту сити-менеджера за 2016 год. Она же голосовала против Боднарчука на выборах председателя Городского совета. И вот стала жертвой показательной расправы, учинённой явно в назидание всем, кто не захочет обслуживать интересы городской администрации и Петрозаводского городского совета.

Судя по всему, отношения Мирошник с администрацией нового главы региона, пока он был врио, складывались непросто. И низкая явка на выборы 10 сентября, когда выбирали руководителя республики, в том числе и в Петрозаводске, это демонстрирует. В администрации города инициировали опрос жителей Петрозаводска о необходимости придания городу столичного статуса, и, тем не менее, не смогли обеспечить высокую явку, но вполне возможно, что тем самым хотели ещё показать, кто является хозяином города. Я не думаю, что эти действия пойдут ей в плюс. Наверняка Парфенчиков захочет более лояльную для себя кандидатуру, но с городским советом ему на первых порах будет достаточно сложно договорится, если он только не вспомнит, что в бытность свою прокурором города проводил расследование деятельности нынешнего председателя Городского совета.

Но, не исключено, что господин Пафенчиков не задержится долго на своём новом посту главы республики и, вполне возможно, не за горами новые выборы, которые повлияют на городскую власть.

Владимир ХРЫКОВ

Политолог, ректор Общественной Академии стратегического проектирования, директор АНО «Центр социального развития и противодействия наркотизации»

Говоря о руководстве Нижним Новгородом, я бы хотел сказать, что власти в нём нет давно. Власть города — это власть хозяйственная, отвечающая за благоустройство города, за его удобство и за его самостоятельное развитие. Ничего подобного в Нижнем давно нет. Фигура Сергея Белова, видимо, как некой усреднённой величины, пришедшей на эту должность с нижестоящего поста главы района Нижнего Новгорода, является типовой. Я не слышал о нём ничего выдающегося, я не знаю его публичной позиции по вопросу развития Нижнего Новгорода и его образа. Мне также он непонятен как управленец, потому как допускает поднятие цены проезда в автобусе с 20 рублей до 28 рублей, одномоментно. Был в городе Булавинов, потом Кондрашов, потом Белов, а я как застревал зимой в пробке в центре города на своем автомобиле, так и застреваю. Нет разницы, т.к. не было и нет позиции, даже я бы говорил о стратегической позиции на развитие Нижнего Новгорода (города-миллионника). А разве может быть исполнительным директором такого города обычный среднестатистический человек? Средняя рутинная работа и полное отсутствие стратегического образа и проекта города — вот характеристика действующего сити-менеджера. Ещё один момент хотел бы отметить, оценивая работу того или иного руководителя города, мы должны понять одно — созданная трехглавая система создана юридически, но не понята субъектами этой деятельности. Я думаю, что в настоящее время, выстроенная плеяда среднестатистических персоналий забыла о городе и сама запуталась, кто есть кто и что должен, но при этом, слишком сильно сосредоточилась на политике и себе любимых, отсюда вся проблема безответственности и политико-игровой тактики этих субъектов.

Игорь ЗЛОЧЕВСКИЙ

Заведующий кафедрой государственного управления и политологии Волгоградского института управления — филиала РАНХиГС

Позиция Виталия Лихачева как главы администрации Волгограда в последнее время определяется совокупностью объективных и субъективных причин. К числу объективных необходимо отнести сохраняющуюся политическую, и что ещё более важно, экономическую зависимость властей города от областного руководства. Непосредственное участие губернатора в постановке перспективных и даже текущих задач для администрации города, с одной стороны, ускоряет решение многих проблем, но с другой — «размывает» систему ответственности за полученные результаты. Например, о реальных достижениях в области реконструкции дорог в городе, внедрения единой транспортной системы, благоустройстве дворовых территорий в равной степени отчитываются и областные, и городские власти, но критические замечания по-прежнему адресованы администрации города.

Со своей стороны, Виталий Лихачев предпринимает существенные усилия для обновления стиля и методов работы администрации, справедливо основываясь на тех приоритетах, которые были заложены в «Стратегии Волгограда 2030». Осуществлённые летом изменения в структуре администрации, новые кадровые назначения свидетельствуют о стремлении переломить ситуацию, придать новые импульсы системе управления городом. Но и здесь возникают объективные препятствия — по сути механистическое распределение полномочий между главой города и главой администрации «размывает» политический вес последнего, ограничивая круг вопросов, по которым он может принимать стратегические решения. Очевидно, с этим связано и разнонаправленное отношение к главе администрации среди горожан и экспертного сообщества: в медийном пространстве мнения поляризируются от «ничего никогда не изменится» до «есть успехи, надо двигаться дальше». И здесь упущением главы является отсутствие упреждающего медийного продвижения позитивного настроения в общественном мнении. В условиях высокого уровня общественного пессимизма в Волгограде недостаточно ограничиваться лишь формальными отчётами, требуется применение новых активных технологий взаимодействия с основными социальными группами (бизнес, общественные организации, экспертное сообщество и т.д.), обеспечивающих общественное согласие в отношении усилий администрации и её главы.

Николай ПЛЮСНИН

Журналист, издатель, председатель правления АНО «Центр гражданских инициатив» (г.Киров)

Поменяв должность управделами Правительства области на кресло сити-менеджера города Кирова, Александру Викторовичу Перескокову пришлось менять привычный стиль работы. Из аппаратчика пришлось стать публичным лицом. Это давалось трудно первые годы, но к концу полномочий он освоился. При формировании правительства губернатором Белых в 2014 году для Перескокова не нашлось места. Он был «не в формате». Перевод на Киров стал переходом на самостоятельную работу, но с чётким сроком полномочий. Причём окончание полномочий удивительно совпадало с достижением возраста 60 лет и выходом на пенсию. Аппаратный вес Перескокова был очень высоким, большинство чиновников области прошли через «его руки». Но при этом в Кирове всегда была своя команда, со своими интересами. После перехода В.В. Быкова с должности главы городской думы на спикера Областного законодательного собрания у Перескокова появилась и возможность, и необходимость играть самостоятельную роль в формировании повестки дня. После выборов нового состава Кировской городской думы будет объявлен новый конкурс на должность главы администрации и шанс Перескокова сохранить это место за собой очень мал.