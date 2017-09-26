Регионы России требуют руководителей — драйверов развития

Москва, , 15:36 — REGNUM Снятие губернаторов в регионах России вполне предсказуемо. Пока процесс начался с электорально значимых регионов, с заслуженных губернаторов. В целом речь идет о смене кадровой политики. Но дело не только в омоложении губернаторского корпуса, снятые губернаторы порождали конфликты в регионах, возглавляемых ими, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

«У губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева был конфликт с городскими элитами, яркий представитель которых — бывший глава Нижнего Новгорода Олег Сорокин. У губернатора Самарской области Николая Меркушкина — конфликт с общественностью. После его отставки посетители почти всех ресторанов города праздновали его отставку, а машины гудели на радостях», — отметил политолог.

Во-первых, это не самые популярные главы регионов. Во-вторых, это главы, имеющие конфликты и внутренние, и внешние, пояснил он.

«Нижегородская и Самарская области — это очень значимые регионы, это регионы, в которых есть выраженный запрос на обновление, а не просто на перемены. Это территории, на которых голосование в марте 2018 года будет важным с точки зрения количества избирателей. Вклад этих двух областей на выборах президента РФ будет очень весомым», — считает Калачев.

По его мнению, в целом регионам России сейчас нужны более современные руководители, и дело даже не в возрасте. Требуются люди, которые будут драйверами развития территорий.

«Еще остались регионы, где запрос на обновление очень высок — Ненецкий АО, Алтайский край, Омская область. Не исключена отставка губернатора Приморского края, где в последнее время много скандалов. Последовательность снятия глав этих регионов никому неизвестна, но процесс замены глав регионов продолжится. Скорее всего, они произойдут до конца октября — начала ноября 2017 года», — предположил политолог.

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