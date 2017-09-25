В новосибирском правительстве отставку Городецкого назвали слухами

Новосибирск, , 14:35 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий уходить в отставку не собирается. Такую информацию ИА REGNUM озвучили в департаменте информационной политики администрации губернатора и правительства региона. Руководитель департамента Сергей Нешумов уверяет, что Владимир Городецкий находится на рабочем месте и покидать пост не собирается. Новости о скорой отставке губернатора Нешумов назвал слухами и решил, что комментировать их нецелесообразно.

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Отставки глав регионов начали опровергать и в других субъектах страны. Подобные заявления сделали уже в Омской области, Алтайском и Красноярском краях.

В то же время президент России Владимир Путин уже уволил Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Меркушкин назначен спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Также Путин провел встречу с Дмитрием Азаровым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новосибирской области Владимир городецкий был назван в числе глав — отставников, которые могут досрочно сложить полномочия этой осенью. Среди сибирских глав назывались имена Виктора Назарова (Омская область), Александра Карлина (Алтайский край) и Владимира Городецкого (Новосибирская область).

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Отмечалось, что серия отставок глав регионов связана с приближающимися выборами президента.