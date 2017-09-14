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Избирком Барнаула отменил результаты выборов в гордуму по трем участкам

Политика

Причиной послужили нарушения при досрочном голосовании и при работе со списком избирателей в единый день голосования

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Избирком Барнаула отменил результаты выборов в гордуму по трем участкам
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Барнаул

Барнаул, 14 сентября 2017, 10:00 — REGNUM  Избирательная комиссия Барнаула приняла решение отменить результаты выборов в городскую думу VII созыва по трём участкам (№№89, 203 и 253), поскольку допущенные там нарушения не позволяют с достоверностью определить каким же на самом деле было волеизъявление избирателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сказано в документе №22/124−7, принятом горизбиркомом еще12 сентября 2017 года. Сегодня, 14 сентября, его копию обнародовали представители оппозиционных сил.

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Решение избирательной комиссии Барнаула
Решение избирательной комиссии Барнаула

Из решения следует, что ранее на вышеуказанных участках была выявлена высокая доля избирателей, проголосовавших досрочно. Однако при проверке выяснилось, что члены избиркомов, в нарушение законодательства о выборах, не оценивали по каким причинам люди решили воспользоваться досрочной процедурой голосования. Кроме того, на участке №203 причиной отмены голосования стала фиксация нарушений при работе со списком избирателей: четверо человек, которые пришли на избирательный участок в единый день голосования, обнаружили, что напротив их фамилий в списке избирателей имеются отметки о голосовании досрочно.

Соответствующие изменения будут внесены в протоколы голосования.

Напомним, алтайские выборы 10 сентября 2017 года были самыми масштабными в Сибири. Жителям Алтайского края предстояло выбрать более 6 тысяч депутатов депутатов представительных органов городских округов и муниципальных районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, информация о подозрительно активном досрочном голосовании в Барнауле обсуждалась накануне выборов в ходе 100-го заседанияЦИК России. По его итогам в Барнаул был направлен член ЦИК РоссииАлександр Кинев. Непосредственно в единый день голосования он заявлял, что выборы на Алтае проходят без нарушений.

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Единый день голосования 10 сентября 2017 г