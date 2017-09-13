Безответственность Минздрава — это страдания и смерть людей

Санкт-Петербург, , 02:26 — REGNUM С 2012 года тысячи россиян с поражением щитовидной железы, а также с полным ее отсутствием, были лишены необходимоголекарства — гормона Т3. Введение так называемой монотерапии, то есть с использованием препарата Т4, подходит не всем, известны случаи перехода на терапию только Т4 с заметным ухудшением состояния, вплоть до развития рака и скорой смерти. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Вынужденные или непрерывно страдать, или добывать нужный препарат за границей, россияне связывали большие надежды на изменение ситуации с докладом Валенина Фадеева. Этот доклад профессор сделал на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы эндокринологии», однако Фадеев, сам будучи сторонником появления Т3 в России, сказал позже, что врачи не могут повлиять на ситуацию. Более того, в своем докладе он назвал причины, по которым некоторые пациенты чувствуют себя лучше на комбинированной терапии, субъективными и непонятными.

Тем безответственнее выглядит решение Минздрава отказаться от терапии Т3, принято до выяснения причин того, почему же часть больных чувствует себя лучше именно на этом препарате. Все чаще раздаются голоса, что сложившаяся ситуация не является случайной, ведь одна из самых распространенных причин смерти больных гипотериозом — это рак, а больные раком — самые выгодные клиенты фармацевтических компаний.

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