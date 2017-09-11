На дополнительных выборах в алтайский парламент победил единоросс

Барнаул, , 12:27 — REGNUM Алтайский единоросс Анатолий Вытоптов по итогам дополнительных выборов в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС), состоявшихся накануне, 10 сентября, займет кресло депутата в алтайском парламенте. Судя по предварительным данным Алтайизбиркома, из четырех выдвинутых кандидатов он набрал абсолютное количество голосов избирателей (10 055 человек).

Напомним, выборы депутатов в Алтайское краевое законодательное собрание состоялись в прошлом году. Вакантным место депутата по одномандатному избирательному округу №10 оказалось после того, как в сентябре 2016 года Валерий Елыкомов одновременно был избран и депутатом Госдумы РФ. Участие в этих повторных выборах смогли принять только избиратели Павловского и Ребрихинского районов.

Читайте также: Избирательная кампания на Алтае: кандидаты «пошли в народ»

«Сегодня можно сказать, что по организации предвыборной кампании, явке и активности наших избирателей выглядим достойно. По довыборам нашего коллеги в краевое Законодательное Собрание по 10 округу явка составила 32 процента. Это говорит, в том числе, и о заинтересованности людей в прохождении кандидата-победителя, набравшего более 52 процентов», — заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции председатель АКЗС, секретарь Алтайского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Александр Романенко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, явка на выборы депутатов Алтайского краевого законодательного собрания, состоявшиеся осенью 2016 года, составила 40%. Депутатские места в парламенте получили четыре избирательных объединения: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия». За единороссов проголосовали 35,16% принявших участие в голосовании (в абсолютных цифрах поддержку выразили 273 тысячи 105 человек).

Читайте ранее в этом сюжете: У алтайских единороссов сменился лидер