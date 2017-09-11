Оппозиция почти победила на выборах в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 11:13 — REGNUM Результаты выборов депутатов городской думы Рубцовска, состоявшиеся накануне, 10 сентября, оказались достаточно неожиданными. В третьем по величине городе Алтайского края партия «Единая Россия» смогла набрать только 30% голосов избирателей, тогда как представители оппозиции — КПРФ и ЛДПР в совокупности получили порядка 57% голосов — 29.73% и 27.43% голосов соответственно.

Официальные итоги явки еще не объявлены, но известно, что из более 103 тысяч потенциальных избирателей, голосовать пришли 75 тысяч рубцовчан.

Напомним, в Рубцовске, также как в Бийске и в Барнауле, городскую думу выбирали по единому и одномандатным округам.

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Здесь единороссы из 14 возможных мандатов получили лишь 9.

ЛДПР в новом составе думы Рубцовска скорее всего будут представлять пенсионер Владимир Овчинников, предприниматель Юрий Катаев и Владимир Бачурин («Спортивный клуб «Торпедо»). КПРФ — пенсионер Владимир Белкин и Людмила Мухортова («Алтайвагон»).

Заметим, что в Рубцовске отрыв, продемонстрированный лидерами голосования на некоторых участках прослеживается не слишком явно, поэтому при окончательном подсчете голосов возможны изменения. К очевидным же в рубцовской избирательной кампании можно причислить все тот же раскол элит и проблемы с муниципальной властью.

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Напомним, нового главу Рубцовск обрёл только в феврале 2017 года. А период «безглавия» в городе произошел в мае 2016 года, хотя уголовное дело в отношении бывшего мэра Рубцовска Владимира Ларионова было возбуждено еще в 2015 году (его уличили в незаконной выдаче квартиры своей подчиненной).

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Алтайском крае проходили выборы более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также в регионе состоялись повторные выборы депутата в Алтайское краевое законодательное собрание (АКЗС) по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы). По количеству мандатов это самая большая избирательная кампания в Сибири и одна из самых масштабных в России.

10 сентября 2017 года, по данным на 18:00, по числу проголосовавших лидировал Алейский район — 41,81%. В Ключевском районе проголосовали 39,94% избирателей или 5 639 человек, Ельцовском — 36,41% внесенных в списки избирателей (1 840 человек), в Заринском и Алтайском районах — 36,08% и 34,09% избирателей соответственно.

Самый низкий уровень явки зафиксирован в Новоалтайске — 13,9% (проголосовали 8 124 избирателя).

В Барнауле средняя явка составила 17,71% (проголосовали 91 491 человек), Бийске — 18,32% (30 663 человека), Заринске — 18,24% (6 191 человек), Рубцовске — 19,28% (19 882 человека), городе Яровое — 17,61% (2 439 избирателей).