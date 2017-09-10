Более 5% барнаульцев проголосовали досрочно

Барнаул, , 09:36 — REGNUM Алтайизбирком обнародовал данные об участии жителей Барнаула в досрочном голосовании за кандидатов в Барнаульскую городскую думу. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, проходило оно с 30 августа по 9 сентября включительно.

«По данным системы ГАС «Выборы» своим правом проголосовать досрочно воспользовались порядка 28 тысяч избирателей, что составляет 5,47 процента от общего числа внесенных в списки на момент окончания досрочного голосования», — отметили в избиркоме Алтайского края.

Напомним, высокий процент досрочного голосования в Алтайском крае насторожил ЦИК РФ. Для получения достоверной информации и консультационной помощи в Алтайский край был направлен член ЦИК России Александр Кинев.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, жителям Алтайского края предстоит избрать более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также пройдут повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы). По количеству мандатов это самая большая избирательная кампания в Сибири и одна из самых масштабных в России.

В выборах Барнаульской городской Думы седьмого созыва смогут принять участие более 515 тысяч избирателей. Двадцать кандидатов будут избраны по одномандатным избирательным округам и еще двадцать — по партийным спискам. По данным на 10:00 (местн.) в столице Алтайского края проголосовали уже более 6% избирателей.

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