На выборах в Барнауле проголосовали уже более 6% избирателей

Барнаул, , 08:25 — REGNUM В Барнауле, где сегодня выбирают депутатов Барнаульской городской думы, проголосовали уже более 6% избирателей, об этом свидетельствуют данные Алтайизбиркома. Утреннюю активность на избирательных участках можно назвать традиционной: приятным бонусом для посетителей является горячий хлеб и свежая выпечка, которые можно приобрети там по умеренным ценам.

Всего в столице Алтайского края открылся сегодня 251 избирательный участок, из них 11 — именных. К примеру, в барнаульском поселке Власиха участок №77 посвятили имени Петра Аркадьевича Столыпина. Он располагается на базе музея «Лад» при детской школе искусств «Традиция». Поэтому избиратели смогут не только проголосовать, но и ознакомиться с экспозицией музея, узнать больше интересных фактов из истории Алтайского края. В музее представлены костюмы конца XIX — начала XX века, уникальные этнографические предметы быта, элементы обстановки крестьянской избы.

Напомним, для наблюдения за ходом голосования в Алтайский край прибыл представитель ЦИК России Александр Кинёв. Поводом для пристального внимания к алтайским выборам стало досрочное голосование, которое ЦИКу показалось подозрительно активным. Впрочем, о нарушениях пока не заявлялось.

«Барнаул работает по особой избирательной системе: 20 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам и еще 20 — по спискам политических партий. Законность всех избирательных действий под особым контролем со стороны вышестоящих комиссий и общественности», — подчеркнул накануне Александр Кинёв.

Напомним, в Алтайском крае сегодня стартовала самая масштабная в Сибири избирательная кампания. Жителям региона предстоит определить имена более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также пройдут повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы).

По оценке Алтайизбиркома, в выборах могут принять участие 1 738 036 избирателей. На выборах депутатов Барнаульской городской Думы участие смогут принять более 515 тысяч жителей города старше 18 лет.

«Избирательные участки всего края открыты для наблюдателей политических партий и кандидатов. Более того, региональное законодательство очень либерально в этом вопросе. Своих наблюдателей могут назначать также общественные объединения», — подчеркнула председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова.

В целом на Алтае сегодня открылись 1642 избирательных участка, из них 86 носят имена людей, внесших большой вклад в становление и развитие региона, отдельных его районов, а также наших земляков-героев, участников современных войн.

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