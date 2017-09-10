В Алтайском крае стартовала масштабная избирательная кампания

Барнаул, , 04:00 — REGNUM Сегодня, 10 сентября, в единый день голосования, жителям Алтайского края предстоит избрать более 6 тыс. депутатов и глав сельских поселений. Также пройдут повторные выборы депутата в Алтайское краевое Законодательное Собрание по избирательному округу №10 (Ребрихинский и Павловский районы). По количеству мандатов это самая большая избирательная кампания в Сибири и одна из самых масштабных в России. Определиться в выбором предстоит избирателям 57 районов Алтайского края, а также жителям Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринсак, Новоалтайска, Ярового. А это почти 1,8 млн. человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным Алтайизбиркома, на 6 158 депутатских мандатов претендуют 11 696 человек. Более 50 процентов всех кандидатов выдвинуты соответствующими отделениями Всероссийской политической партии «Единая Россия» (в абсолютном выражении это более 6 тысяч человек). На втором месте — кандидаты-самовыдвиженцы: 19 процентов или 2 218 человек. Порядка 15 процентов от числа зарегистрированных кандидатов представляют партию ЛДПР. От партии КПРФ в выборах принимают участие немногим более 800 человек, что составляет 7 процентов; 6,5 процентов — 761 кандидат — от партии Справедливая Россия. Представители других политических партий составляют 0,5 процента от общего числа зарегистрированных кандидатов

Избирательная кампания проходила спокойно, даже слишком. Сказались кадровый и финансовый голод.

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Штабы партий предпочли личные контакты с избирателями, отказавшись от дорогостоящих баннеров и масштабной расклейки политагитации. Проявлений недобросовестной конкурентной борьбы практически не наблюдалось. Единственным возможным скандалом стала организация досрочного голосования. Темпы его проведения показались ЦИК РФ подозрительно высокими.

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Для анализа ситуации, получения достоверной информации и консультационной помощи в Алтайский край был направлен член ЦИК России Александр Кинев. Он уже посетил несколько участков в Барнауле, посмотрел, как организовано досрочное голосование.

«На первый взгляд, все сделано в соответствии с законом, с теми методическими рекомендациями, которые дает Центральная избирательная комиссия», — отметил Александр Кинев.

Тем временем, оппозиция буквально завалила Алтайизбирком жалобами, правда пока так и не смогла предоставить ни одного доказательства нарушений предвыборного законодательства.

«Позиция Крайизбиркома принципиальна: принуждение избирателей к голосованию, в том числе и в порядке досрочного голосования, осуществление контроля за их волеизъявлением недопустимо», — отмечает председатель краевого избиркома Ирина Акимова.

Напомним, голосование на участках продлится до 20:00 по барнаульскому времени. Потом начнётся подсчет голосов.

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