Дмитрий Орлов, , 11:00 — REGNUM

Главным трендом месяца становится укрепление позиций ряда врио руководителей регионов, готовящихся к выборам в сентябре. В то же время ослабляют позиции губернаторы, в регионах которых произошли скандалы в ходе подготовки к выборам, а также наблюдается рост межэлитной и социальной напряженности.

Первая пятерка рейтинговой таблицы претерпевает незначительные изменения. Лидером остается мэр Москвы Сергей Собянин. Муниципальная избирательная кампания в столице выходит на финишную прямую и по-прежнему не связывается с какими-либо значимыми угрозами для главы города. Вторая строка рейтинга, как и месяцем ранее, остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. На третьей строке закрепляется губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

На четвертую строку поднимается губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (плюс один пункт), который успешно укрепляет свои отношения с руководством страны. Так, в Сочи прошла его встреча с президентом: в ходе встречи Полтавченко рассказал президенту о социально-экономической ситуации в Санкт-Петербурге, итогах развития города в первом полугодии 2017 г. Улучшает свои позиции и глава Московской области Андрей Воробьев, который, прибавляя два пункта, перемещается на пятую позицию. В августе Воробьев также отлаживал отношения с Центром и, в частности, встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе встречи поднимался важный для Подмосковья вопрос об утилизации бытовых отходов и рекультивации закрытых полигонов.

Покидает топ-5 глава Татарстана Рустам Минниханов (10-е место, минус 6 пунктов). Срок действия договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами власти России и Республики Татарстан истек в августе, его продления определенно не произойдет, а публичные действия власти и элиты региона, направленные на его пролонгацию, оказались — при заметной демонстративности — откровенно неэффективными. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в результате произошедших перемещений в рейтинге других губернаторов закрепляется на шестом месте.

Фактор выборов влияет, в частности, на то, как продолжает усиливать свое политическое влияние перед сентябрьскими выборами губернатор Белгородской области Евгений Савченко (13-е место, плюс 3 пункта). Глава Крыма Сергей Аксенов, напротив, демонстрирует некоторую негативную динамику, теряя 2 строки, и занимает 15-е место. В Крыму по-прежнему остро стоит вопрос с кадрами. В то же время в августе заметно выросло внимание Центра к Севастополю, конкурирующему с республикой в борьбе за федеральную поддержку.

Выбывает из двадцатки сильнейших глава Якутии Егор Борисов (22-е место, минус 7 пунктов). Это можно связать с трагедией, произошедшей на руднике «Мир», принадлежащем корпорации АЛРОСА: главному налогоплательщику региона, вероятно, придется снизить уровень добычи, что может негативно сказаться на республиканском бюджете.

В августе значительно усилил влияние на позиции губернаторов в рейтинге фактор приближающихся сентябрьских выборов. Большую роль в этом процессе сыграл президент, который активно посещал регионы и проводил встречи с врио губернаторов, готовящимися к выборам. Поддержка президента, акцентированная в ходе визитов, способствовала росту позиций сразу нескольких региональных глав: врио губернатора Кировской области Игоря Васильева (28-е место, плюс 1 пункт), врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова (30-е место, плюс 3 пункта), врио губернатора Рязанской области Николая Любимова (35-е место, плюс 10 пунктов), врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова (37-е место, плюс 4 пункта), врио главы Севастополя Дмитрия Овсянникова (54-е место, плюс 5 пунктов), врио главы Республики Бурятия Алексея Цыденова (65-е место, плюс 4 пункта). С некоторыми главами регионов В. Путин провел встречи, не совершая поездок, и это также имело позитивные результаты. Так, врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев закрепляется в топ-20 нашего рейтинга (19-е место), а глава Мордовии Владимир Волков усиливает свое политическое влияние (21-е место, плюс 3 пункта). Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин также укрепляется, перемещаясь на 3 позиции (29-е место).

Продолжают подготовку к выборам и остальные исполняющие обязанности глав регионов, занимая, как правило, высокие места в нашем рейтинге. Врио главы Пермского края Максим Решетников укрепляется в первой двадцатке, занимая 17-е место (плюс 3 пункта). Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев, как и месяцем ранее, занимает 18-е место. Врио главы Карелии Артур Парфенчиков, прибавляя 6 пунктов, занимает 34-е место; в Карелии сняли свои кандидатуры в его пользу сразу два кандидата. Демонстрирует рост и врио главы Республики Марий Эл Александр Евстифеев (46-е место, плюс 4 пункта). В сущности, рейтинг демонстрирует, что значимых угроз позициям врио губернаторов нет, а Кремль оказывает им активную помощь.

Постепенно восстанавливает влияние глава Кемеровской области Аман Тулеев. После длительного лечения он приступил к работе, что позитивным образом сказалось на его позициях в рейтинге — 43-е место, плюс 6 пунктов.

В то же время в отношении других региональных лидеров глава государства занимал совершенно иную позицию, демонстрируя требовательность и недовольство их работой. Так, на фоне критики президента, который во время визита на Дальний Восток потребовал немедленно устранить выявленные в Амурской области нарушения в сфере здравоохранения, глава региона Александр Козлов демонстрирует негативную динамику (81-е место, минус 1 пункт). Глава Калмыкии Алексей Орлов, который подвергся критике главы государства во время рабочей встречи в конце июля, опустился на последнее 85-е место в рейтинговой таблице (минус 2 пункта).

От губернаторов сейчас Кремль требует и эффективной борьбы с последствиями природных катаклизмов. В итоге на фоне распространения пожаров заметное ослабление позиций в рейтинге демонстрируют губернатор Ростовской области Василий Голубев (52-е место, минус 16 пунктов) и глава Волгоградской области Андрей Бочаров (64-е место, минус 4 пункта).

На фоне последствий коррупционных скандалов в Ставропольском крае глава региона Владимир Владимиров демонстрирует незначительную негативную динамику (44-е место, минус 1 пункт). Заметно падение в рейтинге губернатора Владимирской области Светланы Орловой (56-е место, минус 3 пункта), у которой в регионе усиливаются кадровые проблемы: в августе вице-губернатор Роман Русанов покинул свой пост по состоянию здоровья, а несколькими месяцами ранее в связи с задержанием от работы была отстранена заместитель губернатора Елена Мазанько.

Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов после значительного роста в прошлом месяце возвращается на свои привычные позиции — минус 6 пунктов и 48-е место.

Заметное ослабление позиций в рейтинге демонстрирует глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (80-е место, минус 16 пунктов) — в регионе произошли скандалы на выборах регионального парламента, приведшие, в частности, к масштабному конфликту КПРФ и «Коммунистов России» и снятию списков обеих партий с выборов.

Глава субъекта Российской Федерации Место в рейтинге Место в рейтинге в июле Средний балл Очень сильное влияние Собянин Сергей СемёновичМэр города Москва 1 1 7,50 Кадыров Рамзан АхматовичГлава Чеченской Республики 2 2 7,42 Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области 3 3 7,25 Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург 4 5 6,83 Воробьев Андрей Юрьевич Губернатор Московской области 5 7 6,80 Кондратьев Вениамин ИвановичГлава администрации (губернатор) Краснодарского края 6 6 6,75 Дюмин Алексей ГеннадьевичГубернатор Тульской области 7 10 6,60 Хамитов Рустэм ЗакиевичГлава Республики Башкортостан 8 6 6,53 Кобылкин Дмитрий НиколаевичГубернатор Ямало-Ненецкого АО 9 9 6,45 Минниханов Рустам НургалиевичПрезидент Республики Татарстан 10 4 6,41 Дрозденко Александр ЮрьевичГубернатор Ленинградской области 11 12 6,30 Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области 12 11 6,23 Савченко Евгений Степанович И. о губернатора Белгородской области 13 16 6,18 Кожемяко Олег НиколаевичГубернатор Сахалинской области 14 17 6,10 Аксёнов Сергей Валерьевич Глава Республики Крым 15 13 6,00 Толоконский Виктор Александрович Губернатор Красноярского края 16 14 5,96 Решетников Максим Геннадьевич И.о. губернатора Пермского края 17 20 5,90 Куйвашев Евгений Владимирович И.о. губернатора Свердловской области 18 18 5,89 Радаев Валерий ВасильевичИ.о. губернатора Саратовской области 19 19 5,83 Бречалов Александр ВладимировичИ.о. главы Удмуртской республики 20 21 5,77 Сильное влияние Волков Владимир ДмитриевичИ.о. главы Республики Мордовия 21 24 5,72 Борисов Егор Афанасьевич Глава Республики Саха (Якутия) 22 15 5,68 Гапликов Сергей Анатольевич Глава Республики Коми 23 22 5,65 Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области 24 23 5,63 Дубровский Борис Александрович Губернатор Челябинской области 25 25 5,61 Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия 26 26 5,57 Илюхин Владимир ИвановичГубернатор Камчатского края 27 28 5,52 Васильев Игорь ВладимировичИ.о. губернатора Кировской области 28 29 5,46 Никитин Андрей Сергеевич И.о. губернатора Новгородской области 29 32 5,44 Алиханов Антон Андреевич И.о. губернатора Калининградской области 30 33 5,40 Жвачкин Сергей Анатольевич И.о. губернатора Томской области 31 30 5,38 Белозерцев Иван АлександровичГубернатор Пензенской области 32 31 5,30 Комарова Наталья ВладимировнаГубернатор Ханты-Мансийского АО — Югра 33 34 5,28 Парфенчиков Артур Олегович И.о. главы Республики Карелия 34 40 5,23 Любимов Николай Викторович И.о губернатора Рязанской области 35 45 5,18 Потомский Вадим Владимирович Губернатор Орловской области 36 38 5,12 Миронов Дмитрий ЮрьевичИ.о. губернатора Ярославской области 37 41 5,00 Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области 38 27 4,97 Руденя Игорь МихайловичГубернатор Тверской области 39 35 4,94 Островский Алексей ВладимировичГубернатор Смоленской области 40 46 4,88 Шпорт Вячеслав ИвановичГубернатор Хабаровского края 41 37 4,82 Игнатьев Михаил Васильевич Глава Чувашской Республики 42 39 4,79 Тулеев Аман ГумировичГубернатор Кемеровской области 43 49 4,75 Владимиров Владимир Владимирович Губернатор Ставропольского края 44 43 4,70 Кумпилов Мурат Каральбиевич И.о. главы Республики Адыгея 45 44 4,66 Евстифеев Александр АлександровичИ. о. главы Республики Марий Эл 46 50 4,63 Назаров Виктор ИвановичГубернатор Омской области 47 48 4,60 Абдулатипов Рамазан ГаджимурадовичГлава Республики Дагестан 48 42 4,57 Орлов Игорь АнатольевичГубернатор Архангельской области 49 47 4,54 Меркушкин Николай Иванович Губернатор Самарской области 50 63 4,50 Среднее влияние Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области 51 56 4,47 Голубев Василий ЮрьевичГубернатор Ростовской области 52 36 4,45 Жилкин Александр АлександровичГубернатор Астраханской области 53 54 4,42 Овсянников Дмитрий ВладимировичИ.о. губернатора города Севастополя 54 59 4,35 Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области 55 58 4,33 Орлова Светлана ЮрьевнаГубернатор Владимирской области 56 53 4,28 Богомаз Александр Васильевич Губернатор Брянской области 57 73 4,25 Королёв Олег ПетровичГлава администрации Липецкой области 58 51 4,21 Михайлов Александр НиколаевичГубернатор Курской области 59 62 4,17 Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края 60 61 4,13 Кошин Игорь Викторович Глава администрации Ненецкого АО 61 52 4,09 Печеный Владимир Петрович Губернатор Магаданской области 62 55 4,04 Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО 63 57 4,00 Бочаров Андрей ИвановичГубернатор Волгоградской области 64 60 3,96 Цыденов Алексей СамбуевичИ.о. главы Республики Бурятия 65 69 3,90 Никитин Александр ВалерьевичГлава администрации Тамбовской области 66 81 3,84 Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области 67 67 3,82 Кувшинников Олег АлександровичГубернатор Вологодской области 68 65 3,79 Ситников Сергей Константинович Губернатор Костромской области 69 70 3,77 Коков Юрий Александрович Глава Кабардино-Балкарской Республики 70 79 3,75 Жданова Наталья НиколаевнаГубернатор Забайкальского края 71 74 3,70 Кокорин Алексей Геннадьевич Губернатор Курганской области 72 72 3,67 Левченко Сергей ГеоргиевичГубернатор Иркутской области 73 71 3,60 Зимин Виктор МихайловичПредседатель Правительства Республики Хакасия 74 68 3,57 Кара-оол Шолбан ВалерьевичПредседатель Правительства Республики Тыва 75 75 3,55 Ковтун Марина Васильевна Губернатор Мурманской области 76 78 3,51 Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики 77 66 3,49 Городецкий Владимир Филиппович Губернатор Новосибирской области 78 77 3,45 Бердников Александр Васильевич Глава Республики Алтай 79 76 3,40 Битаров Вячеслав ЗелимхановичГлава Республики Северная Осетия-Алания 80 64 3,33 Козлов Александр АлександровичГубернатор Амурской области 81 80 3,31 Миклушевский Владимир ВладимировичГубернатор Приморского края 82 84 3,28 Левинталь Александр БорисовичГубернатор Еврейской автономной области 83 82 3,25 Коньков Павел АлексеевичГубернатор Ивановской области 84 85 3,00 Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия 85 83 2,00

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В августе 2017 года в нем приняло участие 26 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Как бы Вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне (в Администрации президента РФ, Правительстве РФ, Федеральном собрании РФ, партийной и бизнес-элите) следующих глав регионов?

Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок (средние баллы).

Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России лидерами российского экспертного сообщества. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1−20), «сильное влияние» (21−50), «среднее влияние» (51−85).

Список экспертов

Абрамов Владимир (Балтийский федеральный университет им. И. Канта), Арьков Виталий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Волгоградская область), Будуев Николай (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Бурятия), Гавычева Александра (портал «Региональные комментарии»), Гереев Руслан (Центр исламских исследований СКФО), Громский Алексей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Новгородская область), Жарихин Владимир (Институт стран СНГ), Журавлев Дмитрий (Институт региональных проблем), Забродин Евгений (Агентство политических и экономических коммуникаций, Ямало-Ненецкий автономный округ), Зуев Сергей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Псковская область), Иванов Виталий (Фонд развития гражданского общества), Коваленко Артём (журнал «Эксперт-Урал»), Калачев Константин (Политическая экспертная группа), Колеров Модест (ИА REGNUM), Лавров Андрей (Агентство политических и экономических коммуникаций, Челябинская область), Львов Степан (ВЦИОМ), Матвейчев Олег (Высшая школа экономики), Минчева Мария (консалтинговое агентство «Город»), Михайличенко Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Башкортостан), Михеев Сергей (политолог), Мухаметов Руслан (Агентство политических и экономических коммуникаций, Свердловская область), Нейжмаков Михаил (Агентство политических и экономических коммуникаций), Орлов Дмитрий (Агентство политических и экономических коммуникаций), Туровский Ростислав (Центр политических технологий), Ханас Петр (Дальневосточный консалтинговый центр), Фидря Ефим (Агентство политических и экономических коммуникаций, Калининградская область), Цыганов Анатолий (Агентство политических и экономических коммуникаций, Республика Карелия), Шешукова Галина (Агентство политических и экономических коммуникаций, Оренбургская область).