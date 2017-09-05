«Глупо»: жалобы алтайской оппозиции не находят подтверждения

Барнаул, , 09:02 — REGNUM Со вступлением в решающую стадию избирательной кампании в Алтайском крае увеличивается и число жалоб на её участников. Алтайизбирком получил уже порядка 80 обращений, причём, как сообщил в ходе пресс-конференции заместитель председателя краевого правительства Виталий Снесарь, большая часть обращений написана одним человеком, отмечают «Вести-Алтай».

"Есть очень яркий пример: 28 обращений поступило от одного только заявителя. Человек носит высокое звание депутата Егорьевского районного совета депутатов, фамилия его Горбунов. Вот он нам всю статистику делает. К губернатору у нас таких обращений нет. Если говорить о географии, то из 80 обращений где-то 10−11 касаются Барнаула, остальные — выборов местного самоуправления Бийска, Рубцовска, Камня-на-Оби, Завьяловского и других районов», — пояснил чиновник.

По поводу недовольства ходом досрочного голосования в Алтайском крае (сообщалось о том, что в некоторых бюджетных организациях людей заставляют голосовать заранее в пользу кандидатов от определённой партии) Виталий Снесарь заявил, что избиратель в любом случае делает свой выбор самостоятельно.

«Гарантировать, что кто-то не отдаёт такие рекомендации, это значит взять на себя ответственность за это. Как говорил мой предшественник на этом посту — вопрос не по окладу. Я не могу этого гарантировать. В любом случае избиратель, заходя в кабинку, остаётся один на один с бюллетенем, делает отметку, которую ему подсказывает разум, сердце, политические симпатии, мысли. И он этот бюллетень опускает в урну. Никто ему руки не выкручивает, не заставляет поправить. Ну, глупо же на самом деле», — полагает Виталий Снесарь.

По его мнению, шумиха о повсеместных нарушениях, которую оппозиционные силы создают вокруг выборов, как правило, не находит своего подтверждения.

ИА «Банкфакс» цитирует такое его заявление на этот счёт: «Жалобы — хороший способ прикрыть собственную дезорганизацию, это очень удобная позиция, но не результативная, и все встанет на места буквально через несколько дней».

В качестве примера Виталий Снесарь противопоставил то, как действует в конфликте интересов ЛДПР.

«Этот уровень реакции можно было бы взять за образец. Вначале вся информация уточняется, затем уже оформляется в виде правительственной телеграммы, с конкретными фактами и фамилиями по определенным территориям. Это было в 2016 году, есть и сейчас», — отметил заместитель председателя краевого правительства.

Тем временем, активисты «Справедливой России», которые в конце прошлой недели заявили, что в восьми сельских районах и двух городах на их кандидатов оказывается давление, несмотря на отсутствие доказательств озвученному, собираются «шуметь и дальше».

«Только большой шум может остановить досрочное голосование», — заявил на своей странице в соцсети один из лидеров регионального отделения партии Владислав Вакаев.

Судя по тому, что в Барнауле сегодня запланировано проведение пресс-конференции депутата-справедливоросса Государственной Думы от Алтайского края Александра Терентьева, можно ожидать новых «скандалов».

Читайте также: «Настоящих буйных мало»: Алтайский край за месяц до выборов

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Алтайском крае состоится одна из самых масштабных избирательных кампаний в России. Жителям региона предстоит избрать 978 депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского и городского уровней и 197 глав поселений. Выборы городских дум пройдут в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края. Помимо этого, будет разыгран один депутатский мандат в Алтайское краевое законодательное собрание.

Читайте ранее в этом сюжете: Избирательная кампания на Алтае: кандидаты «пошли в народ»