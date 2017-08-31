Сибирь готовится к единому дню голосования

Новосибирск, , 11:24 — REGNUM Одной из основных задач при подготовке и проведении единого дня голосования полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло назвал «обеспечение безусловного общественного доверия к результатам голосования».

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 августа, в Сибирском окружном информационном центре, готовность к единому дню голосования, до которого остаются считанные дни, полпред обсудил с главными федеральными инспекторами по регионам округа.

«Основные задачи остаются прежними. Это сохранение общественно-политической стабильности, строгое соблюдение избирательного законодательства всеми участниками и организаторами выборов, обеспечение безусловного общественного доверия к результатам голосования», — заявил Сергей Меняйло.

Он поручил главным федеральным инспекторам обеспечить взаимодействие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в том числе правоохранительных, а также судов, органов государственной власти и местного самоуправления, избирательных комиссий.

Полпред считает, что вопросы обеспечения общественного порядка, охраны помещений избирательных комиссий и избирательной документации, обеспечения пожарной безопасности необходимо проработать дополнительно. Это же касается и своевременности рассмотрения обращений о нарушениях избирательных прав граждан.

Напомним, 10 сентября 2017 года — в единый день голосования — в Бурятии и Томской области пройдут выборы глав регионов. В городах Горно-Алтайске, Барнауле и Омске выберут депутатов представительных органов. Всего, по информации Сибирского окружного информационного центра, в округе на муниципальных выборах будет замещаться более 11 тысяч депутатских мандатов, прямые выборы глав состоятся в 557 муниципальных образованиях.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, за кресло губернатора Томской области на досрочных выборах поборются врио главы региона Сергей Жвачкин («Единая Россия»), депутат Законодательной думы Томской области Наталья Барышникова (КПРФ), председатель комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и депутат Законодательной думы Томской области Александр Ростовцев («Справедливая Россия»).

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В выборах главы Бурятии поучаствуют врио руководителя региона Алексей Цыденов («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы Сергей Дорош (ЛДПР) и гендиректор ООО «Газета «Улан-Удэ» Батодалай Багдаев (Коммунистическая партия Коммунисты России).

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В целом, выборы разного уровня состоятся 10 сентября 2017 года в 82 регионах России. При этом, по словам зампредседателя ЦИК РФ Николая Булаева, свыше 90% всех кандидатов на региональных и муниципальных выборах смогли пройти регистрацию.

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