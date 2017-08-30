Барнаул, , 12:44 — REGNUM Сегодня, 30 августа, в Алтайском крае стартовало досрочное голосование. Как передает корреспондент ИА REGNUM, воспользоваться им могут те избиратели, которые в день голосования по уважительной причине не смогут посетит ь свой избирательный участок.

По данным Алтайизбиркома, на повторных выборах депутата Алтайского краевого законодательного собрания по одномандатному избирательному округу №10 участковые избирательные комиссии будут в ежедневном режиме рассматривать заявления и проводить досрочное голосование в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни — с 10 до 15 часов. Аналогичный график установлен на выборах депутатов Барнаульской городской Думы. Комиссиям в городах и районах края также было рекомендовано проводить досрочное голосование по данному графику.

Как отметила председатель Алтайкрайизбиркома Ирина Акимова, отвечая на вопросы интернет-форума, сама процедура досрочного голосования детально регламентирована федеральным и региональным законодательством, что позволяет сделать ее максимально прозрачной, а также обеспечить тайну волеизъявления избирателя.

«На мой взгляд, установленный Кодексом Алтайского края порядок проведения досрочного голосования, гарантирует его тайну, исключает возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивает сохранность избирательных бюллетеней и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования. В целях реализации данных принципов в законодательстве о выборах предусматривается ряд организационных и иных мер и процедур, которые исключают какой-либо контроль за процессом голосования и обеспечивают свободу волеизъявления гражданина на выборах», — отметила Ирина Акимова.

Между тем, политтехнолог Константин Лукин уже высказывал определённые опасения по поводу применения административного ресурса в досрочном голосовании. Именно это, как полагает эксперт, может стать единственным скандалом избирательной кампании.

«Если бы выборы проводили в ближайшее время, больше 12 процентов избирателей на них не пришли бы. Я сомневаюсь, что явка по городам будет больше 20 процентов. Посмотрим, какой результат покажет досрочное голосование», — резюмировал Константин Лукин в интервью ИА REGNUM.

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А вот алтайский политблогер Антон Понкрашёв сомневается в том, что в Алтайском крае досрочным голосованием воспользуется хотя бы 10% избирателей.

«Десять процентов досрочки — это какой-то нереальный результат. Точнее он достижим, но его реализация будет крайне заметна, причём Москве в том числе», — отметил блогер.

Также он полагает, что «грязные» технологии сейчас больше используют не на деле, а на словах.

«Деньги — 250 рублей за голос — это что-то вообще из 90-х. То, что какой-то конкретный кандидат от любой политпартии может заниматься скупкой голосов, я допускаю, но чтобы этим занималась какая-либо партия — это слишком. По поводу отсева неблагонадежных людей и отправку на участки лояльных — это уже что-то совсем фееричное. Сегодня ситуация такова, что ты легко можешь сделать видео того, как тебя заставляют что-то сделать, выложить с фейка его в интернет и никто об этом не узнает. Деление на лояльных и нелояльных сегодня уже слабо работает», — отметил Антон Понкрашёв.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 сентября 2017 года в Алтайском крае состоится одна из самых масштабных избирательных кампаний в России. Жителям региона предстоит избрать 978 депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского и городского уровней и 197 глав поселений. Выборы городских дум пройдут в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Заринске, Новоалтайске и Яровом. Депутатов районного уровня будут выбирать в 46 районах края. Помимо этого, будет разыгран один депутатский мандат в Алтайское краевое законодательное собрание.

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