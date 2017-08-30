Алтайский депутат: повышение цены на водку спровоцирует негатив

Барнаул, , 10:20 — REGNUM Предложение увеличить минимальную цену бутылки водки с 205 до 300 рублей, озвученное недавно Минздравом РФ, председатель комитета Алтайского краевого законодательного собрания по экономической политике, промышленности и предпринимательству Альберт Лунёв считает малоэффективным.

«Считаю, что продажа алкоголя сегодня регулируется очень серьезно: ограничены время и места торговли, установлены жесткие требования к возрасту покупателя и ответственность продавцов. Я уверен, повышение акцизов не даст положительного эффекта, так как это приведет к развитию теневого рынка алкогольной продукции, а также отразится непосредственно на малом и среднем бизнесе и приведет к снижению налоговых поступлений в бюджет от данного вида деятельности», — сообщил депутат корреспонденту ИА REGNUM.

Напомним, в настоящий момент законодательство предполагает, что минимальная стоимость крепкого алкоголя не изменится до 2020 года. Новое предложение Минздрава о повышении акциза предлагает пересмотреть цену уже в 2018 году.

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По мнению Альберта Лунёва, такого рода меры борьбы с алкоголизацией населения только провоцируют негативное отношение населения.

«И, как результат, популярным и оригинальным подарком ко дню рождения становится самогонный аппарат», — иронизирует депутат.

Он полагает, что «борьба с зелёным змием» должна содержать в большей степени пропаганду здорового образа жизни, особенно среди молодежи, нежели меры направленные на повышение стоимости алкоголя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее инициативу Минздрава РФ раскритиковали алтайский доктор Игорь Червяков и алтайский общественник Константин Емешин. Первый респондент по случаю даже вспомнил анекдот: «Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить? Hет, сынок, это ты теперь будешь меньше кушать!».

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