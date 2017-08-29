Тихая избирательная кампания на Алтае готовится к резкому старту?

Барнаул, , 11:36 — REGNUM Менее двух недель остается до единого дня голосования, а в Алтайском крае вместо предвыборной гонки наблюдается предвыборное спокойствие. Казалось бы, регион, где предстоит избрать более 6000 депутатов, должен кипеть, но этого не происходит. Улицы не пестрят от агитации, в местных СМИ тоже затишье. Ситуацию анализирует редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Более-менее активно, и то по сравнению с общим фоном, информация подается только на партийных сайтах. Так, в КПРФ пояснили, что их партия «не нуждается в узнаваемости», поэтому наглядная агитация будет, но в небольшом количестве. Акцент партия намерена сделать на личном общении с избирателем, в том числе на соцсети, работа с которыми уже доказала свою эффективность.

Меньшую (иногда — значительно) активность проявляют на своих сайтах ЛДПР, СР, «Яблоко», зато сайт алтайских единороссов выглядит гораздо оживленнее. Впрочем, по мнению руководителя Алтайского центра политического консалтинга и избирательных технологий Константина Лукина, все еще впереди, и с началом сентября войдут в разгар и избирательные кампании.

С какими инструментами агитации подходят партии к финишной черте, читайте здесь: Избирательная кампания на Алтае: кандидаты «пошли в народ»

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