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На Алтае инициативу повышения цены за водку встретили анекдотами

Политика

Как повышение цены на водку сказывалось на «потреблении сахара»

На Алтае инициативу повышения цены за водку встретили анекдотами
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Барнаул. Столица Алтайского края

Барнаул, 28 августа 2017, 12:31 — REGNUM  В ответ на инициативу Минздрава РФ об увеличении минимальной стоимости пол-литровой бутылки водки с 205 до 300 рублей алтайский доктор Игорь Червяков вспомнил две истории, свидетельствующие о его сомнениях относительно эффективности предлагаемой меры.

«Очевидно, Минздрав считает, что в своей епархии порядок уже наведен и теперь осталась самая малость — только упорядочить оборот алкоголя. Мягко говоря, несколько странный род деятельности для Минздрава. Но позволю себе крамольную мысль, что это диктуется заботой о здоровье населения. Правда, червь сомнения остался, поскольку известно, что подобного рода эксперименты ведут к росту употребления и отравлений суррогатами алкоголя, процветанию теневого рынка спиртного и росту государственных расходов на устранение последствий перечисленного. Как в анекдоте: «Папа, на водку цену подняли, ты теперь будешь меньше пить? Hет, сынок, это ты теперь будешь меньше кушать!» Широко шагает наш Минздрав, не оступиться бы», — иронизирует доктор.

Из своего опыта борьбы с пьянством он поведал, как в далеком 1973 году проходил практику на заводе.

«Еженедельно партийные боссы из райкома нас политпросвещали. Вот один из представителей прлетариата (а я работал среди станочников) спросил: «А не поднять ли в стране цены на водку?». И партаппаратчик ответил, что «это мы пробовали, но тогда в стране резко увеличивается потребление сахара, а наполнение бюджета падает». Коммунисты все-таки не дураки были! Андропов, придя к власти, в первую очередь снизил цены на водку!», — привел довод Игорь Червяков.

У алтайского общественника Константина Емешина тоже есть медицинское образование, но он в своем комментарии обратил больше внимание на экономический аспект предлагаемой инициативы.

«Вопрос «цена-спрос» в рыночной экономике описывается математически кривыми, которые показывают, что при определенном уровне повышения цены наступает спад потребления. Эта простая логика, к сожалению, не срабатывает в отношении к вредным привычкам, поскольку в этом случае, что водка, что табак начинают заменяться суррогатами. Поэтому предложение о повышении цен формально логично, но реально, если посмотреть статистику потребления алкоголя за последние месяцы 2017 года, то можно отметить спад продаж. На кривой спада повышение цен бессмысленно», — полагает Константин Емешин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, чтобы крепкий алкоголь, в том числе водка, становились менее доступными среди населения, Минздрав РФ предложил увеличивать ставку налога быстрее роста инфляции.

Читайте ранее в этом сюжете: «Должна дорожать быстрее инфляции»: Минздрав о цене за бутылку водки

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Алкоголизм и борьба с ним