Правительству пора в Сибирь. Проект переноса столицы набирает сторонников

Новосибирск, , 04:25 — REGNUM Разговоры о том, что неплохо бы перенести столицу России куда-нибудь подальше на Восток, уже почти 20 лет тревожат политическое сообщество РФ. Недавно этот вопрос снова был поднят председателем наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым. В чем смысл и логика подобного рода проектов, рассказывает в своей статье Сибирская редакция ИА REGNUM.

По мнению политического аналитика Павла Клачкова, перераспределение столичных функций было бы благотворным для России. Возможно, дало бы некоторый импульс обновления системе в целом. Кроме того, нельзя до бесконечности тянуть ситуацию, в которой Москва как бы находится отдельно от всей остальной страны. Предложение о переносе столицы в Новосибирск или Красноярск, с точки зрения сторонников этой идеи, могло бы интенсифицировать процесс освоения Сибири, которое является одной из стратегических задач России.

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