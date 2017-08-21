Сибирская редакция ИА REGNUM, , 14:25 — REGNUM

Предложения о переносе столицы России из Москвы выдвигаются с завидной регулярностью и каждый раз широко обсуждаются в обществе. В частности, звучат идеи сделать столицей один из сибирских городов-миллионников, чаще всего — Новосибирск или Красноярск, иногда называют Омск.

Вот и на исходе лета 2017 года в СМИ вновь поднялась тема «размосквичивания» России. На этот раз с инициативой перенести столицу за Уральский хребет выступил председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По информации телеканала RT, на днях он направил президенту РФ Владимиру Путину проект «Доктрины размосквичивания» страны, где указывается, что Россия «гиперцентрализована», так как Московский регион вобрал в себя практически пятую часть населения страны.

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Очередное предложение о переносе столицы России из Москвы прокомментировали эксперты ИА REGNUM из Сибири.

Красноярск как географический центр России

«Прежде всего, хотелось бы сказать следующее: ничего нового в этом предложении нет», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Павел Клачков, комментируя инициативу о «расмосквичивании» страны.

«Я в своё время участвовал в написании программы для президентских выборов Александра Лебедя. Это те выборы 2000 года, на которые он не пошёл. И в этой программе мы вместе с учёными, философами, специалистами рассматривали вариант переноса столицы из Москвы. Потому что для очень многих людей, которые серьёзно размышляют о судьбах Родины, о том, как устроено государство, очевидно, что страна уже гиперцентрализована. Для них очевидно, что в Москве сконцентрированы такие финансовые ресурсы, что это вызывает отторжение у большой части населения РФ», — подчеркнул эксперт.

Однако он отметил, что не связывал бы эту инициативу с предложением Крупнова, который «просто в очередной раз озвучил то, что многим здравомыслящим людям и так понятно».

«Какое-то перераспределение столичных функций было бы благотворным для России на текущий период, — считает политический аналитик. — Более того, это могло бы дать некое обновление самой системе: экономическое, политическое. И, кстати, очень интересно об этом говорить накануне нового цикла президентских выборов. В случае если Владимир Путин пойдёт на эти выборы, то такая инициатива могла бы привлечь большой интерес, большое внимание жителей страны. Потому что это серьёзная задача, которая всех мобилизует. Более того, я хорошо помню, как Путин выступал на встрече с участниками молодёжного форума «Селигер-2014» в Тверской области. Тогда велась речь о возможности перевода части федеральных органов власти в Сибирь, в частности в город Красноярск. Ведь именно Красноярск располагается вблизи географического центра России».

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Эксперт выразил мнение, что перенос столицы был бы благотворен в условиях, когда обостряется международная ситуация, тем более «есть хороший международный опыт таких переносов»:

«В общем, если к вопросу подойти ответственно, это может стать сверхзадачей, способной объединить нацию и продемонстрировать движение вперёд. Просто сейчас всё происходит в Москве. Многие воспринимают это так, будто бы Москва отдельно, а Россия — отдельно, так нельзя, это нежизнеспособно. Это подрывает доверие к действующей политической системе. Подытожу. Идея переноса столицы из Москвы при наличии достаточной политической воли, хороших организационных усилиях и грамотной постановке такой задачи как задачи мобилизационного характера, была бы очень интересной. Насколько назрела такая необходимость, пока сказать сложно, но сама инициатива, безусловно, должна широко обсуждаться в обществе. И я уверен, что при правильной подаче она нашла бы поддержку».

«Если Сибирь не станем обживать мы, скоро за нас это сделают другие»

Доктор исторических наук, профессор Юрий Чернышов отметил, что информационное пространство сейчас нередко засоряется «вбросами», «когда взрослые и вроде бы разумные публичные деятели предлагают сделать что-то заведомо невыполнимое или вообще несуразное»:

«Об этом все начинают спорить, отвлекаясь от реальных проблем, действительно заслуживающих обсуждения. В результате «деятель» повышает свою узнаваемость и цитируемость, а реальные проблемы остаются на том же месте. Вот, например, сейчас многие СМИ, по выражению одного журналиста, буквально «заматильдили» аудиторию вопросом о том, можно ли снимать фильм про тот исторический факт, что в конце позапрошлого века цесаревич Николай встречался с балериной. Менее оригинальны, конечно, те, кто периодически предлагают повернуть реки, слить регионы, перенести столицу в Сибирь и так далее».

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Собеседник ИА REGNUM отметил, что предложение Крупнова — из разряда заведомо нереализуемых.

«Никто из нынешней «элиты» в Сибирь, конечно, добровольно не переедет. Значит, целью автора был пиар и, возможно, привлечение внимания к самой проблеме. А проблема действительно существует: вся Россия сейчас фактически делится на Москву и не-Москву. После выстраивания «вертикали власти» федерализм остался скорее на бумаге. Столица вытягивает активных, талантливых людей и финансы из регионов, а в обмен столичные чиновники (видимо, чтобы как-то оправдать свое существование) шлют на места все более мелочные регламентации всего и вся, а заодно и требования отчётов. Бумаготворчество и приписки все больше подменяют реальную работу. В результате произошло такое обюрокрачивание госаппарата, которое не сопоставимо даже с советской «номенклатурной системой». Все это явно тормозит развитие страны и особенно ослабляет её восточные регионы, где труднее выживать — там суровее погодные условия, там ниже уровень жизни, и оттуда сейчас идет постоянный отток населения», — рассуждает Юрий Чернышов.

По его мнению, нет даже смысла обсуждать то, решил бы эту проблему перенос столицы в Барнаул или Новосибирск: «Это, как говорится, совсем не в тему».

«Уже много лет назад (в начале президентства Владимира Путина) мне приходилось писать предложение о том, что необходима мощная программа развития восточных регионов страны, направленная на то, чтобы создать стимулы жить здесь, переезжать сюда, развивать здесь города и сёла. Потому что в условиях депопуляции все эти огромные пространства, богатые природными ресурсами, не будут стоять пустыми. Если их не станем обживать мы, скоро за нас это сделают другие. Увы, с тех пор ничего не изменилось — более того, отток населения, например, из Алтайского края даже усилился. Вот об этой проблеме надо бы говорить сейчас в СМИ, а не о Матильде Кшесинской и не о том, как бы перевезти всех столичных чиновников на жительство в Барнаул», — резюмировал эксперт.

Нет работы — нет развития

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко считает, что предложение о «размосквичивании» России — это «очередной информационный вброс для отвлечения от чего-то важного».

«Надо смотреть, кто это «вбросил». Конечно, ничего такого всерьез не обсуждается. Значит это кому-то надо. А если по сути: в Казахстане так боролись с коррупцией. Меняли застарелые элиты. В 1998 году столицу перенесли из Алма-Аты в новый (развивающийся) город Астана. Конечно, большая часть старой элиты в эту «деревню» (население Астаны на 2016 год — около 950 тыс. чел.) не поехала, и им пришлось оставить свои министерские посты. Правительство Казахстана в то время обновилось на 75%. Средний возраст министров — 45 лет. Но у нас, я думаю, этого не будет, тем более в Сибири», — сказал парламентарий.

Он добавил, что мысль о малых одноэтажных городах не нова и правильна (одним из немаловажных моментов для переустройства страны Крупнов называет отказ от мегаполисной урбанизации в пользу малоэтажной ландшафтно-усадебной — прим. ред.): «Но при чём здесь перенос столицы за Урал?». Ни один малый город или посёлок не будет развиваться, если рядом не будет работы, справедливо отмечает собеседник ИА REGNUM, добавляя, что «проблема эта не нова и за 20 лет стала ещё острее».

«Отсутствие работы на местах заставляет людей мигрировать в крупные города, там всегда найдётся работа. Автор очень осторожно и очень корректно осветил эту проблему, но переносом столицы государства её не решить. Надо менять экономику. А вот этого никто делать не хочет. И автор об этом боится говорить. Так что, на мой взгляд, это очередная блажь и непрофессионализм. Да и кто это такой — член какого-то там совета? Советов много и их членов тоже хватает. Иногда бывают такие одиозные фигуры, что диву даешься… Что они вообще могут толкового посоветовать министерствам, правительству, президенту?» — подытожил Вадим Агеенко.

«Пиаровский вброс популистского толка»

Депутат горсовета Новосибирска Георгий Андреев считает, что предложение, озвученное Крупновым, «всерьёз не прорабатывалось».

«Как коренному новосибирцу, мне очень приятно думать, что, например, мой родной город может получить статус столицы России. Однако есть ряд организационных, юридических и хозяйственных вопросов, которые делают эту идею фантастической. Целая армия чиновников, которая должна где-то жить и работать. Так же надо понимать, что большинство россиян живёт именно в европейской части страны, там же большинство субъектов федерации. Нужно очень внимательно проработать вопрос, прежде чем принимать решения. С другой стороны, конечно, московские бюджеты смогли бы преобразить наш город и сделать из него настоящую жемчужину», — сказал Георгий Андреев.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков заявил, что идея о переносе столицы России за Урал «является пиаровским вбросом популистского толка, скрывающим недостатки современной региональной политики и факт масштабной бюрократизации управления»:

«И прежде всего потому, что без разумной децентрализации управления (экономической, но не политической — то есть без «парада суверенитетов»), без наделения федеральных округов и субъектов федерации рычагами и ресурсами для стимулирования экономического роста и развития, без реактивации межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия — любые разговоры об «административных переносах» являются бесполезными и контрпродуктивными».

Добавим, вопрос «расмосквичивания» России вызвал большой общественный резонанс и широко обсуждается в обществе. Тем временем Юрий Крупнов заявил, что «на странице С. Собянина (Сергей Собянин — мэр Москвы, прим. ИА REGNUM ) «ВКонтакте» предложил мэру Москвы провести в прямом эфире дебаты по проблеме отношения Москвы и остальной РФ, по проблеме размосквичивания и переноса столицы за Урал».

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Однако Собянин отказался вести дебаты о переносе столицы России за Урал, объяснив это тем, что «дебатировать по поводу фейковых идей — попусту терять время».

«С таким же успехом можно дебатировать по вопросу «есть ли жизнь на Марсе», — написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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ИА REGNUM уже сообщало, что обсуждаемое сейчас предложение о переносе столицы из Москвы — далеко не первое. В частности, в 2016 году учёный Арнольд Тулохонов, будучи тогда сенатором от Бурятии, предложил перенести столицу, выведя её из Москвы.

«Новосибирск, Свердловск (сейчас Екатеринбург — прим. ИА REGNUM ) — любой город. Нужно вынести столицу из Москвы», — сказал он, назвав основной причиной необходимости такого переноса экономический фактор. «Нельзя централизовывать экономику, нельзя централизованно управлять такой огромной страной», — подчеркнул учёный. А столица, по его мнению, уже сама себя изживает». В качестве успешного примера переноса столицы Тулохонов привёл Казахстан, где столицу перенесли из Алма-Аты в Астану.

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