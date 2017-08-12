Пушков напомнил Польше, кто именно развязал Вторую мировую войну

Москва, , 08:04 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край) ответил на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, который возложил на СССР «ответственность» за развязывание Второй мировой войны. Об этом Пушков написал сегодня, 12 августа, в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, ранее Ващиковский заявил, что Советский Союз якобы «способствовал» началу масштабной Второй мировой войны и якобы напал на Польшу вместе с Германией.

Реплика Ващиковского возникла как ответ на призыв посла России в Польше Сергея Андреева о необходимости сохранения памятников советским солдатам, освободившим страну от фашистов, Ващиковский заявил, что у него свое отношение к истории польско-советских отношений:.

«Я бы прежде всего скорректировал этот исторический нарратив, поскольку нельзя начинать историю польско-советских, польско-российских отношений с 1945 года, с момента освобождения от немецкой оккупации».

После этого Ващиковский заявил, что на Польшу «СССР напал вместе с Германией». Якобы Советскому Союзу была выгодна Вторая мировая война.

Пушков напомнил польскому министру о Тешинском конфликте 1938 года, когда Польша предъявила Чехословакии ультиматум с требованием передать Заолозье. В итоге регион был отдан Польше, а территория Чехословакии сократилась на треть.

«Нет, господин Ващиковский. Начало Второй мировой надо вести от Мюнхена, когда Запад отдал Чехословакию Гитлеру, а Польша урвала свой кусок от нее», — написал Пушков.

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