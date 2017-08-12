МИД Венесуэлы: Президент Перу — враг народа

Каракас, , 07:57 — REGNUM Министерство иностранных дел Венесуэлы объявило президента Перу Пабло Кучински врагом народа из-за его вмешательства в венесуэльские внутренние дела. Соответствующее заявление распространила сегодня, 12 августа, пресс-служба МИД Венесуэлы.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Перу объявило о высылке посла Венесуэлы из страны из-за «подрыв демократии» в республике.

«Президент Республики Перу Педро Пабло Кучински стал врагом родины Боливара из-за повторяющегося вмешательства во внутренние дела Венесуэлы в попытке подорвать исторически сложившиеся двусторонние связи между нашими народами», — сказано в заявлении венесуэльского МИД.

Кроме того, венесуэльское внешнеполитическое ведомство, в ответ на недружественные действия Лимы высылает из страны поверенного в делах Перу и предоставляет ему пять дней на то, чтобы покинуть территорию Венесуэлы.

«Правительство Венесуэлы продолжит углублять отношения с героическим народом Перу несмотря на коварные действия правящей элиты», — подчеркнули в МИД Венесуэлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в в Лиме прошла встреча представителей ряда государств Южной и Северной Америки, на которой был подписан документ, в котором сказано, что страны-подписанты будут признавать легитимным только венесуэльский парламент, а не созванное в этой стране национальное учредительное собрание.

Также страны договорились не поддерживать Венесуэлу в различных региональных и международных механизмах и продолжать внимательно следить за ситуацией в этой стране.

В ответ президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Организация американских государств (ОАГ) «терпит крах» в своем намерении вмешаться в дела Венесуэлы. Он призвал уважать суверенитет Венесуэлы и волю её граждан, которые согласны с созывом учредительного собрания.