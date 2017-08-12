Президент Перу: Мадуро должен уйти

Лима, , 06:07 — REGNUM Призыв о том, чтобы оставить свой пост озвучил президент Перу Педро Пабло Кучински в адрес венесуэльского главы Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

По данным агентства, Кучински в ответ на вопрос, какой мессидж он хотел бы направить Мадуро, перуанец ответил: «Уйти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД Перу заявили, что в течение пяти дней эту страну должен покинуть посол Венесуэлы Диего Молеро Бельявия.

Это решение было обосновано несогласием Лимы с политикой Каракаса в отношении прозападной оппозиции. По мнению перуанского МИД, в Венесуэле происходит нарушение «демократического строя».

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Отметим, Кучински сохраняет хорошие отношения с американским руководством. В начале мая он обсуждал с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в Венесуэле.

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