Минобороны Венесуэлы назвала угрозы Трампа «актом безумия»

Каракас, , 05:54 — REGNUM Заявление американского президента Дональда Трампа о варианте военной операции в отношении Венесуэлы — это настоящий акт безрассудства, заявил венесуэльский министр обороны Владимир Падрино Лопес на телеканале VTV.

«Это безрассудный поступок, наивысшее проявление экстремизма», — сказал Лопес.

Как ранее сообщало, 11 августа после встречи Трампа с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли Трамп заявил: «У нас есть много вариантов действия, применимых к ситуации с Венесуэлой, включая вариант военного вмешательства, если это будет необходимо».

Отметим, что в Пентагоне утверждают, что никаких распоряжений на этот счет не получали.

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