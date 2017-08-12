«Деликатный танец» демократов: партия готовит возвращение Обамы

Бойсе, , 05:38 — REGNUM Появление на американской политической сцене 44-го президента США Барака Обамы ожидается осенью 2017 года, сообщает The Hill.

Один представителей Демократической партии описывает возобновление его участия в партийной работе как «деликатной танец». Цель этой политики — дать Обаме статус в Демократической партии, но не допустить, чтобы он стал ее лицом.

Таким образом, основная его политическая работа будет проходить «за кулисами». Вероятнее всего, он займется сбором средств, как он это делал для Национального комитета Демократической партии.

Напомним, Обама ушел с политической сцены после передачи власти своего последователю — 45-му президенту США Дональду Трампу, победившему на выборах 2016 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта Politico опубликовал заявление бывшего американского генпрокурора Эрика Холдера о том, что демократы ждут возвращения Обамы в политику. По данным Холдера, Обама может содействовать Национальному комитету Демократической партии по перераспределению избирательных округов.

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