В Пентагоне не подтвердили угроз Трампа по Венесуэле

Вашингтон, США, , 05:08 — REGNUM Никаких распоряжений о подготовке военной операции против Венесуэлы Пентагон не получал, заявил официальный представитель американского военного ведомства Эрик Пэхон, передает телеканал CNN.

«К настоящему времени Пентагон не получал каких-либо приказов касательно Венесуэлы», — сказал представитель американских военных.

Напомним, 11 августа американский президент Дональд Трамп заявил, что одним из вариантов политики в отношении Венесуэлы может стать военная операция. Эти слова он произнес по окончании переговоров с государственным секретарем Рексом Тиллерсоном и постпредом США при ООН Никки Хейли.

Заявление Трампа сделано на фоне разгоревшегося политического кризиса в Венесуэле, где прозападная оппозиция протестует против намерений президента Николаса Мадуро провести конституционную реформу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа президент Боливарианской республики заявил, что готов восстановить отношения с Вашингтоном в том случае, если в их основе будут лежать диалог и взаимное уважение.

«У Трампа связаны руки, и [сенатор от штата Флорида] Марко Рубио навязывает ему все решения по Латинской Америке, Венесуэле, Кубе и Никарагуа», — уточнил венесуэльский лидер.

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