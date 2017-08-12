Кто подорвал демократию? Из Перу выдворили посла Венесуэлы

Лима, , 03:08 — REGNUM Высылка венесуэльского посла в Перу Диего Молеро Бельявия будет проведена в течение пяти дней, сообщило перуанское МИД.

«Выразив ранее осуждение нарушения демократического строя в Венесуэле, правительство Перу приняло решение выдворить послаДиего Альфредо Молеро Бельявию, — сообщило министерство. — Ему предоставлен максимальный срок в пять дней, чтобы покинуть Перу».

Отметим, что решение по венесуэльскому дипломату принято властями Перу на фоне политического кризиса в Венесуэле. Президента Боливарианской республики Николаса Мадуро, работающего над изменением Конституции, атакует прозападная оппозиция.

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10 августа Мадуро анонсировал экстренный саммит глав государств и правительств стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Подчеркнем, что Мадуро сделал особое приглашение президенту в том числе и президенту Перу Педро Пабло Кучински.

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Напомним, 7 мая американский президент Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с Кучински обговорил план по преодолению кризиса в Венесуэле. По его словам, Вашигтон планирует взаимодействие с Перу по «помощи народу Венесуэлы».

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