Российские пилоты начнут эксплуатировать и осваивать Су-57 в 2018 году

Москва, , 01:26 — REGNUM Поступление в войска истребителя пятого поколения Су-57 начнется в 2018 году, заявил главком Воздушно-космическими силами РФ Виктор Бондарев в эфире телеканала «Россия 24».

«На выходе Т-50, или Су-57, — сказал он. — Скоро, со следующего года, начнет поступать в войска, и пилоты будут его осваивать и эксплуатировать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа Бондарев заявил, что принято решение сделать Су-57серийным названием российского истребителя пятого поколения Т-50.

Бондарев отметил, что теперь у истребителя, как у родившегося ребенка, есть свое имя.

Напомним, первый полет Т-50 состоялся 29 января 2010 года, а в июле 2017 года было объявлено о завершении первого этапа госиспытаний Су-57.

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Отметим, что Т-50 — это заводской индекс самолета, Су-57 — его обозначение. Машина заменит истребитель Су-27 ВКС РФ.

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