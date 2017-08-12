Пентагон заложил на Украине фундамент для оперативного центра ВМС

Вашингтон, США, 12 августа 2017, 01:01 — REGNUM Строительство операционного центра военно-морских сил начато США на Украине, сообщается на официальном сайте ВМС США.
Строительство ведется в Николаевской области (Украина). Церемония закладки фундамента для морского операционного центра на Очаковской военно-морской базе состоялась еще 25 июля 2017 года.
Американские морские пехотинцы прибыли в Очаков в апреле, чтобы заключать контракты, получать разрешения на строительство и выполнять другие меры материально-технического обеспечения, необходимые для долгосрочного поддержания проекта центра морских операций.
Отмечается, что морской операционный центр является одним из трех проектов, которые в настоящее время планируется выполнить американцами в Очакове. Объект будет служить главным планировочным и оперативным центром во время будущих военных учений, проводимых Украиной.
Комментируя эти события, лейтенант Дж. Джейсон МакГи заявил:
«Начало строительства на Украине является значительным достижением для NMCB».
Офицер отметил, что оно имеет стратегическое значение и в итоге должно улучшить «обороноспособность и инфраструктуру принимающей страны, укрепить отношения и увеличить возможности двусторонней подготовки».
Напомним, 1 августа в Киеве сообщили, что с Вашингтоном подписано соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности — для обмена технической информацией о ядерном регулировании между странами.
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