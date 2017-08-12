Последнее американское предупреждение: Трамп заставит КНДР жалеть об угрозе

Вашингтон, США, , 00:33 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын будет сожалеть о том, что открыто угрожал США, заявил американский президент Дональд Трамп, передает CNBC.

«Если [Ким Чен Ын] произнесет еще одну угрозу в форме открытой угрозы, которые, кстати, он произносил в течение многих лет, и его семья произносила в течение многих лет, или если он сделает что-либо в отношении Гуама или любого другого объекта США или ее союзников, он действительно пожалеет, — заявил Трамп. — И он скоро пожалеет об этом».

Американский лидер отметил серьезность сложившейся ситуации, которую должно понимать северокорейское руководство.

«Последнее предупреждение Трампа прозвучало через несколько часов после того, как он опубликовал свое самое резкое высказывание о Северной Корее, заявив, что военные США «заряжены и готовы к бою», чтобы ответить на провокацию в Пхеньяне», — уточняет телеканал.

Напомним, ранее Трамп написал в Twitter:

«С военной точки зрения, все готово, военные находятся «в полной готовности» на случай, если Северная Корея решит пойти на необдуманные шаги».

Он выразил надежду, что глава корейской страны «изберет другой путь».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 августа член американкой палаты представителей Дэвид Чичиллине призвал спикера Пола Райана срочно провести заседание палаты конгресса по рассмотрению законопроекта, запрещающего Трампу наносить несанкционированный превентивный ядерный удар по Пхеньяну.

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