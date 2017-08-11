Белый дом объяснил благодарность Трампа в адрес Путина

Вашингтон, США, , 23:34 — REGNUM В Белом доме США пояснили благодарность президента Дональда Трампа в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина за сокращение американской дипломатической миссии в России. Об этом сегодня, 11 марта, написала в своём Twitter-аккаунте корреспондент телекомпании CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на представителя Белого дома.

Представители администрации пояснили, что Трамп выражал сарказм, когда благодарил коллегу Путина за сокращение дипмиссии в России.

«Как сказал представитель Белого дома, президент был саркастичен, когда благодарил Путина за выдворение американских сотрудников из России», — написала Бреннан.

Напомним, 10 августа Трамп на брифинге заявил, что благодарен Путину за сокращение числа сотрудников посольства в России, так как это позволит сэкономить на расходах.

«Хочу поблагодарить его, поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они возвращались», — заявил Трамп.

Американские СМИ сообщили, что заявление Трампа вызвало крайне негативную реакцию у сотрудников Государственного департамента.

Издание Politico приводит заявление одного из американских дипломатов, работающего за границей.

«Это просто невероятно деморализующе и неуважительно по отношению к тем людям, которые служат своей стране в опасной ситуации», — заявил дипломат.

Другой чиновник из Госдепа рассказал Politico, что в центральном аппарате ведомства заявление Трампа обескуражило многих.

«Я не шучу, мне об этом рассказали за последние пять минут три человека. Все просто поражены. Это невероятно наивное и недальновидное заявление. Это ужасный сигнал всем нашим сотрудникам на местах», — сказал чиновник.

Бывший заместитель государственного секретаря США Николас Бернс заявил, что выступление Трампа «постыдно».

"Он оправдывает дурное обращение Путина с американскими дипломатами», — считает Бернс.

Не смог остаться в стороне и бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Этот слишком многословный дипломат написал в своём Twitter-аккаунте, что Трамп «оскорбляет американских патриотов, работающих в сложных условиях».

«Трамп только что поприветствовал сокращение состава российского посольства на 755 человек. Может, ему стоит урезать свой собственный персонал?» — заявил Макфол.

В итоге Белый дом пытается выправить ситуацию.