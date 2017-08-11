Белый дом не исключил закрытия генконсульства России в США

Вашингтон, США, , 23:31 — REGNUM Вашингтон рассматривают все варианты ответа на решение Москвы сократить численность персонала американской дипмиссии в России. Об этом 11 августа заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме, передаёт телеканал RT.

«Мы принимаем со всей серьёзностью неоправданные меры Москвы против нашего персонала и дипломатической собственности, мы рассматриваем наши варианты ответа», — заявил представитель Белого дома в ответ на вопрос о том, рассматривается ли в качестве варианта ответа закрытие генконсульства России в Вашингтоне.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля российские власти в ответ на принятие Конгрессом США проекта новых санкций против России предписали Вашингтону с 1 сентября 2017 года сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек — именно столько российских дипломатов в настоящее время работает в США. Кроме этого, власти РФ закрыли американским дипломатам доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Напомним, в конце декабря 2016 года администрация уходящего президента США Барака Обамы объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов, предписав им покинуть страну. Также властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.

Российские власти тогда приняли решение не предпринимать встречных мер в ответ на действия Белого дома, явно нацеленные на то, чтобы напоследок максимально осложнить отношения с Москвой для новой администрации Дональда Трампа. Между тем вопрос с российской дипсобственностью остаётся нерешённым до сих пор.

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