Tagesspiegel: Ключи от корейского кризиса – в руках Китая

Берлин, , 22:46 — REGNUM «Столь острого кризиса не было с 1962 года, когда мир находился между жизнью и смертью 13 дней, — пишет на страницах германского издания Tagesspiegel корреспондент Кристоф фон Маршалл. — На этот раз Америке противостоит не жаждущий гегемонии, но при этом не лишенный осторожности и трезвости мышления СССР, а северокорейский диктатор с его доисторическими понятиями о ядерном оружии, которое для него лишь средство сохранения его собственной власти в стране».

«Пока еще участники противостояния оперируют лишь искусством риторики, но нет ни у кого уверенности, что на этом они и остановятся, — считает автор. — Перейдут ли они от слов к делу — сложно сказать. Но в любом случае надо помнить, что есть третья сторона конфликта, способная перейти от наблюдения к решительным действиям и погасить кризис. Это Китай».

Автор напоминает, что «КНР контролирует до 90% внешней торговли Пхеньяна и при желании может заставить Ким Чен Ына пойти на переговоры, но до сих пор не задействовала этот инструмент давления».

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У Китая сейчас две причины опасаться обострения американо-северокорейского конфликта, считает аналитик. «Первая — падение режима Пхеньяна приведет к тому, что КНР захлестнет волна беженцев из КНДР, а две половинки Кореи объединятся, и тогда уже вся Корея станет союзником США. Вторая — это возможная война у границ Китая, возможно, с применением ядерного оружия, что обернется серьезными экономическими потерями для Пекина. Варианты из серии «оба хуже», но Поднебесная продолжает выжидать, когда ей выходить на сцену», — отмечает он.

«В 1962 году СССР и США удалось договориться и перейти от гонки вооружений к контролю над ними, — заключает автор. — В 2017 году корейский кризис может привести к установлению нового миропорядка, при котором США и КНР будут делить глобальную ответственность за ситуацию на планете. Иначе прольются реки крови».

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