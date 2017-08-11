На Гуаме выпустили памятку для населения на случай ядерного удара КНДР

Гуам, США, , 22:23 — REGNUM Управление национальной безопасности острова Гуам распространило рекомендации для населения на случай нанесения ядерного удара со стороны КНДР, передаёт The Washington Post.

Как сообщается, памятка представляет собой двухстраничную брошюру, в которой рассказывается, какие действия следует предпринимать в случае ядерной атаки.

В частности, жителей острова предупреждают, что при взрыве «не следует смотреть на вспышку или ядерный гриб», так как это может ослепить. При этом рекомендуется спрятаться за укрытие, которое могло бы защитить от ударной волны. После ядерного удара предписывается снять верхнюю одежду, так как она может быть заражена радиацией.

Остров Гуам, расположенный в западной части Тихого океана, имеет статус неинкорпорированной организованной территории США, то есть не входит в состав Соединённых Штатов, но является их владением. На острове размещены база ВВС США «Андерсен» и военно-морская база «Апра-Харбор» и проживает более 160 тысяч американских граждан.

Напомним, ранее государственное Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о том, что Пхеньян может в ближайшее время нанести ракетный удар по военной базе США на Гуаме. Остров находится в четырёх тысячах километров от Корейского полуострова.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп призвал КНДР отказаться от угроз в адрес Соединённых Штатов, заявив, что в противном случае Пхеньян может столкнуться с «огнём и яростью, которых мир ещё не видел никогда».