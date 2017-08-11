Конгресс испугался: Трампа нужно обезоружить

Вашингтон, США, , 21:36 — REGNUM

Член палаты представителей Дэвид Чичиллине призвал спикера Пола Райана«немедленно» провести заседание палаты Конгресса, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий президенту США Дональду Трампу наносить превентивный ядерный удар по КНДР без санкции Конгресса, 11 августа сообщает The Hill.

«В свете продолжающегося противостояния между Соединенными Штатами и Северной Кореей, а также безрассудных заявлений президента Трампа, я прошу вас немедленно созвать заседание палаты представителей для обсуждения законопроекта, запрещающего США проводить превентивный ядерный удар без предварительного разрешения Конгресса», — говорится в письме Дэвида Чичиллине.

Чичиллине обвинил Трампа в обострении ситуации на Корейском полуострове, напомнив об обещании Трампа о том, что КНДР может «столкнуться с огнём и яростью, которую мир еще не видел».

«Крайне важно, чтобы администрация Трампа использовала все дипломатические возможности, прежде чем переходить к военной силе. Вместо этого президент лишь усугубил ситуацию», — заявил парламентарий.

Напомним, в апреле 2017 года администрация Трампа бездоказательно обвинила руководство Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб.

Без согласования с Конгрессом Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по сирийской военной базе. В ночь на 7 апреля военные США выпустили 53 крылатые ракеты «Томагавк» по сирийскому военному аэродрому Шайрат.

Позднее Трамп заявил, что действовал без санкции Конгресса, «исходя из жизненно важных интересов национальной безопасности и внешней политики США».

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