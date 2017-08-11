Глава Башкирии мало говорит о будущем: минус или плюс?

Уфа, , 20:41 — REGNUM Башкирия бурлит от провокационного губернаторского рейтинга одного из политологических центров, который оценил работу глав регионов над «образом будущего». Эксперты считают, что у руководителя республики «недостаточное обращение к образам будущего» и глава Башкирии Рустам Хамитов проигрывает своему известному соседу Рустэму Минниханову в части формирования новой повестки. Между тем, как заявили ИА REGNUM башкирские эксперты, проблема региональных властей заключается в том, что они должны говорить об «образе будущего», представления о котором нет у самой федеральной власти.

Политолог Николай Евдокимов предложил прежде всего определиться, что такое «образ будущего».

«Прежде чем, продвигать тот или иной проект, тем более, идеологический проект, нужно определиться с тем, что это такое. На сегодняшний день это выглядит, как попытка подсчитать, кто из губернаторов больше наобещает. Речь в основном идёт о каких-либо проектах, связанных с развитием инфраструктуры или социальной сферы. Это важно, но это тактические, а не стратегические задачи. Стратегии развития страны как не было, так пока и нет», — утверждает Евдокимов.

Кроме того, нельзя говорить об «образе будущего» применительно к тому или иному региону в отрыве от понимания того, каков «образ будущего» для всей страны.

«А это значит, что нужно знать, как будут строиться межбюджетные отношения, в каком направлении будет развиваться политическая и социально-экономическая системы, что будет являться приоритетом государственной политики. По-моему, ни федеральный центр, ни, тем более, региональные руководители пока не знают ответов на эти вопросы», — сделал вывод эксперт.

Политолог Ильдар Габдрафиков с сожалением отметил, что в современной политике слишком много внимания уделяется не реальным делам, а тому, как и в какой форме высказался тот или иной политик, руководитель, губернатор, министр и т.д.

«Между тем, есть объективные индикаторы — показатели экономики, социальной сферы, уровень зарплат, состояние медицины, миграция и пр. за единицу времени, которые лучше всякой официальной риторики объективно характеризуют положение дел в регионе», — напомнил политолог.

Однако умение эффектно преподносить свои достижения или хорошо прятать свои недоработки является немаловажным, но в любом случае — оно форма, а не суть работы.

«Поэтому я при оценке эффективности работы губернаторов все же не стал бы во главе угла ставить такие формальные вещи, как их риторика. Надо просто хорошо работать. Убежден, граждане достойно оценят эту работу», — уверен эксперт.

Политолог Дмитрий Михайличенко также считает, что регионам очень трудно сформулировать внятный образ будущего, особенно в условиях, когда федеральный центр транслирует преимущественно ретроспективные (великая история, великая победа), а не перспективные смыслы.

«Кстати, в период руководства страной Дмитрием Медведевым ситуация была иная. Тогда активно транслировались месседжи об инновациях и будущем России. То, что эти разговоры так и остались разговорами — одна из причин того, почему у нынешнего председателя правительства такой высокий антирейтинг», — высказался эксперт.

По его мнению, в настоящий момент разговоры о будущем страны минимизированы, но в преддверии выборов президента страны произойдет их актуализация.

Даже самый поверхностный взгляд на социально-экономическое положение регионов России, полагает Михайличенко, позволяет понять: в субъектах федерации столько проблем, что о «светлом футурологическом будущем» говорить бессмысленно. Регионы живут сегодняшним днем. Экономического базиса для будущего, для реализации имеющихся точек роста в регионах — крайне недостаточно. Подавляющее большинство бюджетных средств направляется на социальную сферу («бюджет проедания»).

«Для губернатора нет ничего проще, чем найти креативного райтера и политтехнолога, который будет заниматься прожектёрством и рисовать образ «Нью-Васюков», а затем «разгонять» его в СМИ, — отметил Михайличенко. — Однако опытные главы регионов понимают, что это путь в никуда. Сотрясать воздух — штука нехитрая. «Маниловщиной» сейчас никого не удивишь, а вот дополнительное раздражение среди населения таким образом можно получить легко.

Что касается будущего, то в республике вопросам его проектирования уделяется умеренное внимание («Стратегия-2030»), а приоритетное все-таки отдается текущим вопросам (экономика, социалка, демография и т.д.). Глава Башкирии опытный политик и реалист, который понимает, что «раздутыми» обещаниям никто не верит. Соответственно, нет смысла их и давать, и будоражить общественное сознание».

Как считает эксперт, направленность общественного сознания в последние годы в России ориентировалась на прошлое, а не будущее.

«Трудно не согласиться с мнением, что в стране не сформирован образ будущего, очевидно, что в преддверии выборов главы государства обеспокоенность этим вопросом в администрации президента возрастает. Скорее всего, что на выборах президента страны тема будущего России будет занимать важное место», — отметил политолог.

По его словам, реалии таковы, что если у региона, например, большие долги перед федеральным центром и тяжелая ситуация в промышленности, то разговоры о «Нью-Васюках» вряд ли будут позитивно восприняты населением. Именно по этой причине большинство губернаторов и глав регионов России предпочитают не особо муссировать тему завтрашнего дня.

«Глава Башкирии Рустэм Хамитов в этом плане придерживается позиции «лучше синица в руках, чем журавль в небе». У республики есть стратегия развития до 2030 г., но в правительстве Башкирии преобладает реализм, а не маниловщина. Сейчас актуальными задачами развития республики остаются демография и параметры социально-экономического самочувствия населения», — подытожил собеседник ИА REGNUM.