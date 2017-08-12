Дарья Алексеева, , 00:24 — REGNUM

Решение России о высылке из страны американских дипломатов, так разочаровавшее Штаты, вскоре получит ответ со стороны Вашингтона. О том, что уже к сентябрю Белый дом предпримет ответные меры, заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон. К концу рабочей недели прошла информация, что США намерены закрыть одно из четырех генконсульств РФ на своей территории.

Помимо того, Дональд Трамп сделал заявление вполне в своём стиле: поблагодарил Путина за принятое решение, объяснив, что такое огромное число дипслужащих требовало от американского бюджета кучу денег на содержание, так что российские «контрмеры» только в плюс экономике США.

Хочу поблагодарить его (Путина), поскольку мы (власти США) пытаемся сократить расходы на персонал. В том, что касается меня, я очень рад, что он уволил большое число людей», — сказал Трамп.

Этим заявлением Трамп не только возмутил Госдеп и оскорбил работающих в других странах американских дипломатов, но снова напомнил того Калигулу, каким он показался во время обеда с Си Цзиньпинем, когда сообщил о нанесении удара по Сирии. Трамповское описание того, как это было: они если вкуснейший шоколадный торт, мистер Си наслаждался этим тортом, и Трамп тоже, это был восхитительный десерт, и вот тогда Трамп и заявил — о, знаете, мистер Си, а мы только что выпустили по Сирии 60 ракет. Сочетание сладострастия, жестокости и демонстративной наивности, как у заслужившего дурную славу римского императора, Трамп на сей раз решил выставить по принципу «Ах, вы наших дипломатов высылаете! Ну и спасибо! И нам же лучше».

Одновременно с дразнилкой в адрес России он наращивает всё более провокационную риторику в отношении Северной Кореи. Создавая этой стране образ вооружённого до зубов бандита, хозяин Белого дома отнюдь не пытается договориться, потому что на языке «Эй ты, слышь, как тебя там, а ну пшел отсюда» — не договариваются.

Неделю Трамп начал с того, что — опять же в своей потрясающей мировым лидерством манере — предупредил КНДР, что Штатам лучше не угрожать:

«Иначе они столкнуться с огнем и яростью, которую мир ещё не видел».

Такие слова последовали в ответ на обещания Пхеньяна принять «беспощадные стратегические меры» против своих врагов на принятые СБ ООН санкции, которые в КНДР назвали терактом. Не уточняя, что именно он имеет в виду под огнём и яростью, Трамп заставил вспомнить его недавнее интервью, где он подтвердил высокую вероятность конфликта между США и КНДР. Заместитель помощника президента США Себастьян Горка (ранее выразивший готовность быть трамповским боевым псом) высказался в поддержку босса, облаяв Северную Корею «лилипутской нацией». В плане возможностей.

Уже 9 августа Трамп продолжил нагнетать страх и пафос, рассказывая об обновлении ядерного потенциала США:

«Будем надеяться, что нам не придётся использовать этот потенциал, однако никогда не придёт время, когда мы не будем являться самой сильной державой на земле».

Риторику Трампа прокомментировал бывший советник президента Обамы Дэн Пфайффер:

«Не нужно замалчивать тот факт, что угроза Трампа может быть истолкована как возможный ядерный удар по КНДР, если Ким Чен Ын продолжит над ним насмехаться».

Но ещё мощнее высказался американский министр обороны Джейм Мэттис, посоветовавший Пхеньяну буквально следующее:

«Отказаться от рассмотрения действий, которые могут привести к падению режима и уничтожению его народа».

Однако и Северная Корея не молчит. В ответ на свои угрозы Трамп получил заявление о возможном в ближайшее время ударе со стороны Пхеньяна по тихоокеанской военной базе США на острове Гуам.

10 августа появилось сообщение о том, что США подготовили план превентивного удара по военным площадкам КНДР. В операции будут задействованы базирующиеся на острове Гуам бомбардировщики В1-В, а также беспилотники, истребители, спутники и дроны.

Сам Трамп, выдержав небольшую паузу, снова побряцал харизмой: назвал слова Ким Чен Ына ужасными, обвинил в неуважении к Штатам и опять-таки пригрозил жестокими карами, пообещав, что это ему даром не пройдёт:

«Если он сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого ещё никто никогда не видывал», — кровожадничает Трамп.

Более того — оружие, по его словам, уже готово.

Россия, как следует из слов главы МИД Сергея Лаврова, продолжает рассчитывать на торжество здравого смысла. Куда заведет этот словесный пинг-понг Трампа и Ким Чен Ына, и есть ли основания надеяться на разум вооружённых, азартных и распалившихся людей, увлекшихся взаимными провокациями?

А тем временем в России

Мировые события, в том числе и с участием России как крупного международного игрока, происходят на следующем фоне:

За первые пять месяцев текущего года в результате естественной убыли населения число жителей России уменьшилось на 31 100 тысяч человек. Статистические данные наводят на подозрение, что президента, который на «Недетском разговоре» заявил о том, что в стране уже более двух лет наблюдается естественный прирост населения, вводят в заблуждение.

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Не меньше заставляют усомниться в статистических выкладках слова главы Жилищного комитета Санкт-Петербурга Валерия Шияна. Как следует из его заявлений, средняя питерская семья может накопить на трёхкомнатную квартиру менее, чем за 7 лет, не влезая в долги. А всё дело в доходах горожан, которые, как оказывается, составляют в среднем более 40 000 на человека. Значит, семья из родителей и ребенка имеет в месяц более 120 000. Видимо, ребёнок тоже зарабатывает. Хотя и без его участия — петербуржцы оказываются весьма состоятельными гражданами. Интересно, а они об этом знают? Примечательно, что чуть раньше, в июле, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила студентам переселиться из общежитий в «небольшие», «пусть по 50 кв. метров», квартиры «недорого». Совсем оторвались.

4 KCDM Скворечники

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На Дальнем Востоке — свой кризис: как следует из слов секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, в Дальневосточный федеральный округ массово приезжают мигранты из близлежащих стран, в то время как коренное население регион покидает. Неудивительно: земля для китайцев оказывается дешевле, чем для русских, инфраструктура развита плохо, доходы в большинстве отраслей — низкие, зависимость от поставок продовольствия — высокая, безработица — высокая, а цены на продукты запредельные (200 рублей за 1 кг картофеля и 700 рублей за 1 кг томатов — только некоторые примеры).

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