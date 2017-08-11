«Резонанси»: Кое-кто в Грузии видит контуры начала войны

Тбилиси, , 19:16 — REGNUM Часть грузинских экспертов видит в отношениях между США и Северной Кореей контуры новой войны, по мнению же других — это просто риторика, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Начался обратный отсчет большой войны».

Эксперты в беседе с изданием отмечают, что после Второй мировой войны такого напряжения, как в отношениях между США и Северной Кореей, еще не было, и это напряжение наводит их на мысль о возможной войне.

По мнению аналитика Вахтанга Маисая, противостояние достигло серьезных масштабов. «Проявились реальные контуры начала войны. Северная Корея прямо назвала конкретный объект удара. Это американская военная база на острове Гуам. Северная Корея имеет малые и средние ракеты и всегда может их улучшить. Поэтому есть реальная опасность эскалации ситуации», — заявил Маисая и подчеркнул, что лидер Северной Кореи уже перешел все красные линии и может пойти на всё.