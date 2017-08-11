Верховный суд Бразилии приостановил расследование против Мишела Темера

Бразилиа, , 18:50 — REGNUM Федеральный верховный суд Бразилии официально приостановил расследование в отношении президента страны Мишела Темера, подозреваемого в коррупции, передаёт Telesur.

Согласно постановлению суда, расследование дела может быть начато только в январе 2018 года, когда истечёт срок президентских полномочий Мишела Темера.

Решение суда последовало за голосованием в Палате депутатов Национального конгресса Бразилии 3 августа, в ходе которого сторонники отставки Темера не смогли набрать необходимых по закону двух третей голосов, чтобы позволить Верховному суду начать уголовный процесс в отношении главы государства.

Напомним, дело против Мишела Темера основано на показаниях руководителей крупнейшей в Бразилии компании по производству и заготовке мяса JBS, которые обвинили главу государства в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили запись, на которой тот молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

По данным опросов, порядка 80% бразильцев выступали за то, чтобы депутаты дали ход ходатайству прокуратуры и Верховный суд начал расследование по фактам причастности президента президента к коррупционным преступлениям.

Читайте также: Обвиняемый в коррупции лидер Бразилии останется у власти до конца 2018 года