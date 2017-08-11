Более 4.5 млрд руб. составит фонд второго конкурса президентских грантов

Москва, , 18:34 — REGNUM 16 августа стартует второй конкурс грантов президента РФ для некоммерческих неправительственных организаций. Распоряжение о проведении конкурса было принято 3 апреля, а 26 июля объем средств, выделяемых для поддержки некоммерческих организаций, был увеличен с 4,3 до 7 млрд рублей. В итоге, как сообщают в пресс-службе конкурса, грантовый фонд второго конкурса составит более 4,5 млрд рублей. В рамках первого конкурса распределена вдвое меньшая сумма — 2,25 млрд рублей, поддержано 970 проектов. Соответственно, шансы получить грант по результатам второго конкурса увеличиваются.

В день начала приема заявок — непосредственно 16 августа — Фонд президентских грантов одновременно проведет 6 семинаров для потенциальных участников конкурса —от Магадана до Санкт-Петербурга и Республики Крым. Тема семинаров: «Как получить грант президента Российской Федерации на реализацию социального проекта?». Семинары пройдут в Челябинске, Магадане, Севастополе, Санкт-Петербурге, Уфе и Владивостоке.