ОБСЕ: Более 60 мирных жителей погибли в Донбассе с начала 2017 года

Вена, , 18:31 — REGNUM В ходе вооружённого конфликта в Донбассе за период с начала 2017 года погибли 62 мирных жителя, ещё 283 получили ранения. Такие данные приводятся в последнем отчёте Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине.

«За период с 24 июля по 8 августа трое гражданских лиц погибли, ещё десять получили ранения. Это увеличило общее количество подтверждённых миссией жертв среди мирного населения за 2017 год до 345 человек, 62 из которых — со смертельным исходом», — говорится в документе.

СММ также отмечает увеличение почти в четыре раза за одну неделю случаев применения вооружения, которое должно быть отведено по условиям Минских соглашений. Отмечается, что за период с 31 июля по 6 августа было зафиксировано 547 таких случаев, тогда как неделей ранее — 137.

В целом, по оценкам миссии ОБСЕ, ситуация в регионе остаётся напряжённой. «Сначала СММ фиксировала незначительное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, но постепенно, в течение последних двух недель, этот уровень увеличивался», — отмечается в документе.

Как сообщается, случаи насилия сосредотачивались вокруг Авдеевки, Ясиноватой, Донецкого аэропорта, районов к востоку и северо-востоку от Мариуполя, к юго-западу, югу и юго-востоку от Светлодарска, на западной, юго-западной и северной окраинах Горловки и вокруг Попасной-Первомайска.

Читайте также: ВСУ нарушили режим тишины 40 раз: сводка боевых действий за сутки