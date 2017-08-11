МИД Турции: Анкара против антироссийских санкций

Анкара, , 18:28 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна не поддерживает политику санкций против Российской Федерации, так как она наносит ущерб турецкой экономике. Об этом Чавушоглу заявил журналистам сегодня, 11 августа.

Чавушоглу заявил, что в прошлом турецкая экономика сильно страдала от санкций, которые Запад вводил против соседей и партнёров Турции. В связи с этим Анкара не хочет снова попадать в такую ситуацию.

«По этой причине мы не присоединились к санкциям против России и предпочитаем политические меры», — пояснил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что ситуация с санкциями становится все более запутанной.

«Россия и США применяют санкции в отношении друг друга, ЕС готовит меры против США из-за того, что санкции Соединенных Штатов негативно скажутся на ЕС», — напомнил Чавушоглу.

Глава МИД Турции подчеркнул, что его страна не хочет оказаться в этом санкционном переплете и намерена решать спорные вопросы с помощью диалога, чтобы не пострадала её экономика.

Напомним, в США введён новый закон, который позволяет существенно ужесточить антироссийские санкции. Новые ограничительные меры могут быть направлены против российских энергетических проектов, в частности, трудопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В Евросоюзе негативно восприняли решение США ужесточить санкции против РФ. Брюссель заявил, что готовит ответные меры на американские санкции против «Северного потока — 2».